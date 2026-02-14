Новини
Алпиецът Калин Златков призна: Във втория манш се опитах да атакувам, но допуснах грешки
  Тема: Зимни олимпийски игри

Алпиецът Калин Златков призна: Във втория манш се опитах да атакувам, но допуснах грешки

14 Февруари, 2026 21:05 399 0

25-годишният нацинол завърши на 37-о място в гигантския слалом

Алпиецът Калин Златков призна: Във втория манш се опитах да атакувам, но допуснах грешки - 1
Снимка: БГНЕС
Българският алпиец Калин Златков призна, че е допуснал неточности и в двата манша на гигантския слалом при дебюта си на Зимни олимпийски игри 2026. 25-годишният състезател завърши 37-и на пистата „Стелвио“ в Бормио, където надпреварата се проведе при тежки условия – силен снеговалеж и гъста мъгла, особено в горната част на трасето, съобщава БТА.

„Във втория манш се опитах да поема повече риск, защото в първия карах малко по-дефанзивно в ключови участъци. Тръгнах по-агресивно, но за съжаление направих няколко грешки, които ми струваха време и вероятно ме лишиха от едно-две места по-напред“, коментира Златков.

Той подчерта, че тежките метеорологични условия са били сериозно изпитание за всички състезатели.

„Опитах се да не мисля за времето, тъй като сме свикнали да караме при различни условия. Но мокрият сняг в комбинация с дъжда се задържаше по очилата и видимостта беше много лоша. Трудно се различаваха и коловозите по трасето. Въпреки това смятам, че се адаптирах добре и направих прилично спускане според възможностите си“, добави той.

Златков посочи, че основният му приоритет на тази Олимпиада остава слаломът на 16 февруари.

„Това е най-важният старт за мен. Целта ми е да рискувам и да се преборя за място в топ 30 след първия манш. При такива условия всичко е възможно, а със силно второ каране може да се стигне до добър резултат“, заяви българинът.


Италия
