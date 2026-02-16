Новини
Двама българи ще се състезават днес на Олимпиадата

Двама българи ще се състезават днес на Олимпиадата

16 Февруари, 2026 08:29 657 1

Първият манш на слалома започва в 11 часа

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Двама българи ще се състезават днес на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Ще стискаме палци на скиорите алпийци Алберт Попов и Калин Златков.

Аби ще стартира с номер 18, а Златков е 40-и в списъка с участници в алпийския слалом. В състезанието ще се включат общо 96 състезатели.

Първият манш на надпреварата на пистата "Стелвио" в Бормио започва в 11:00 часа, а вторият е от 14:30 часа.

Освен в ските алпийски дисциплини, днес ще бъдат разпределени още пет комплекта медали - в шоттрека на 1000 метра за жени, в дисциплината биг еър на ските свободен стил, при спортните двойки във фигурното пързаляне, в единичния бобслей при жените и в отборната надпревара по ски скок за мъже.


  • 1 кой му дреме

    1 0 Отговор
    то па Алберт един българин

    08:33 16.02.2026

