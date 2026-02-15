Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Владимир Зографски остана 10-и в скока на голямата шанца на Олимпийски игри
  Тема: Зимни олимпийски игри

15 Февруари, 2026 08:27 326 1

Световният шампион Домен Превц (Словения) спечели титлата

Владимир Зографски остана 10-и в скока на голямата шанца на Олимпийски игри - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Владимир Зографски постигна най-доброто класиране в историята на българските ски скокове на Олимпийски игри, след като зае десето място на голямата шанца на Зимни олимпийски игри 2026. 32-годишният състезател събра 277.3 точки след два скока по 133.5 метра на съоръжението в Предацо. Той се движеше шести след първия опит в надпревара, преминала при лек снеговалеж, съобщава БТА.

Световният шампион Домен Превц триумфира със златото с актив от 301.8 точки. Словенецът бе втори след първия скок (138.5 м и 147.0 т.), но с най-дългия опит в състезанието – 141.5 метра във втория рунд – си осигури титлата. За 26-годишния Превц това е второ злато в Милано-Кортина, след като помогна на Словения да спечели и смесеното отборно състезание.

Рен Никайдо (Япония) остана със среброто, след като записа 295.0 точки. Той водеше след първия манш с 140.0 метра и 154.0 точки, но вторият му скок от 136.5 метра не се оказа достатъчен за титлата.

Полякът Кацпер Томасяк се нареди трети с 291.2 точки (133.0 и 138.5 м), добавяйки нов олимпийски медал към среброто си от малката шанца преди пет дни. Олимпийският шампион от малката шанца Филип Раймунд (Германия) завърши девети с 277.4 точки (131.0 и 136.0 м).

Защитаващият титлата си от Зимни олимпийски игри 2022 Мариус Линдвик се представи разочароващо – със скок от 123.0 метра и 119.3 точки той остана 32-и и не намери място във втория опит.

Зографски бе 32-ри на малката шанца, където до този момент върховото му олимпийско постижение беше 14-ото място от Зимни олимпийски игри 2018.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вълшебното тиксо

    1 0 Отговор
    Ами като не си е залепил па...кета.

    08:35 15.02.2026

