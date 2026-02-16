УЕФА отново заложи на Радослав Гидженов

Елитният съдия Радослав Гидженов получи престижен наряд от УЕФА и ще ръководи осминафиналния сблъсък между словашкия Жилина и белгийския ФК Брюж в Младежката Шампионска лига. Двубоят ще се изиграе на 25 февруари (сряда) от 17:00 часа българско време на стадиона в Жилина, където само един от двата тима ще продължи напред.

Този етап на турнира бележи началото на директните елиминации, в които се срещат най-добрите младежки състави от двата потока – участниците от груповата фаза на Шампионската лига и шампионите на националните първенства. Победителят ще бъде определен в един-единствен мач, а домакинството се решава чрез жребий – истинско изпитание за нервите и уменията на младите таланти.

За Гидженов това ще бъде деветото международно назначение през сезон 2025/26 и четвъртото му участие в Младежката Шампионска лига – поредно признание за неговия професионализъм и авторитет на европейската сцена. 34-годишният пловдивчанин, който наскоро бе отличен като най-добрия футболен съдия в България за 2025 година, ще разчита на подкрепата на опитния асистент Петър Митрев и изгряващия международен помощник Тодор Вуков. Четвъртият съдия ще бъде представител на домакините от Словакия.