УЕФА отново заложи на Радослав Гидженов

16 Февруари, 2026 19:06 378 1

  • радослав гидженов-
  • уефа-
  • младежка шампионска лига-
  • жилина-
  • фк брюж-
  • български съдия-
  • осминафинал-
  • футбол-
  • международен мач-
  • съдии

Българският рефер ще свири ключов осминафинал в Младежката Шампионска лига

УЕФА отново заложи на Радослав Гидженов - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елитният съдия Радослав Гидженов получи престижен наряд от УЕФА и ще ръководи осминафиналния сблъсък между словашкия Жилина и белгийския ФК Брюж в Младежката Шампионска лига. Двубоят ще се изиграе на 25 февруари (сряда) от 17:00 часа българско време на стадиона в Жилина, където само един от двата тима ще продължи напред.

Този етап на турнира бележи началото на директните елиминации, в които се срещат най-добрите младежки състави от двата потока – участниците от груповата фаза на Шампионската лига и шампионите на националните първенства. Победителят ще бъде определен в един-единствен мач, а домакинството се решава чрез жребий – истинско изпитание за нервите и уменията на младите таланти.

За Гидженов това ще бъде деветото международно назначение през сезон 2025/26 и четвъртото му участие в Младежката Шампионска лига – поредно признание за неговия професионализъм и авторитет на европейската сцена. 34-годишният пловдивчанин, който наскоро бе отличен като най-добрия футболен съдия в България за 2025 година, ще разчита на подкрепата на опитния асистент Петър Митрев и изгряващия международен помощник Тодор Вуков. Четвъртият съдия ще бъде представител на домакините от Словакия.


    Любителят на мъжки ласки Радослав Гидженов. Тотален некадърник, който ако свири мач на малки вратички, едва ли ще излезе здрав от "клетката". От време навреме трябва да се "отблагодарява" на своя духовен и кариерен баща Сталев - старши и ходи да върши най-срамните поръчки в българския футбол.

    19:33 16.02.2026

