Кабинетът ще разгледа в сряда предложение за решение за отпускане на великденски надбавки за над 1 600 000 пенсионери по повод предстоящите празници, съобщават от пресцентъра на МТСП.
По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 година.
По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.
Предложението се внася от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов в координация с Министерството на финансите и след обсъждане на всички възможни варианти. Кабинетът започна работа по темата с надбавките за великденските празници още в първия ден на мандата си.
На 20 февруари Националният осигурителен институт, по молба на Министерството на труда и социалната политика, представи разчети и бяха подготвени 10 варианта за подпомагане на най-уязвимите. Беше направен внимателен преглед на възможностите на държавата в условията на липсващ бюджет.
Министър-председателят Андрей Гюров координираше и следеше работата по темата.
Необходимите средства за осигуряване на надбавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат трансферирани от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване.
Социалното министерство внася решение кабинетът да отпусне великденски надбавки за над 1 600 000 пенсионери
10 Март, 2026 12:16 896 17
Предложението се внася от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов в координация с Министерството на финансите и след обсъждане на всички възможни варианти. Кабинетът започна работа по темата с надбавките за великденските празници още в първия ден на мандата си.
Кабинетът ще разгледа в сряда предложение за решение за отпускане на великденски надбавки за над 1 600 000 пенсионери по повод предстоящите празници, съобщават от пресцентъра на МТСП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмм
12:21 10.03.2026
2 Само за циганете
евро значи няма да получат ?
Коментиран от #4
12:23 10.03.2026
3 Бфбж
12:27 10.03.2026
4 Бфбж
До коментар #2 от "Само за циганете":Минималната пенсия е 630 лева, а не евро.
Коментиран от #5
12:29 10.03.2026
5 Хаха
До коментар #4 от "Бфбж":Прав си, така е леврото ме обърка 😆
12:33 10.03.2026
6 ОФФФ
12:42 10.03.2026
7 Българка
12:42 10.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 1111
12:44 10.03.2026
10 Данедане
12:45 10.03.2026
11 дядо ти
12:46 10.03.2026
12 тез пък
12:47 10.03.2026
13 По 20 евро ще получат пенсионерите
макар уж най богатите пенционери над 620,20 евро
оставаме на сухо
а на печелившите честито
пак да се преизбират тикви и прасета
12:51 10.03.2026
14 нннн
А как е при комшиите - Фалирала Гърция, Румъния, Македония, Сърбия? Пишете. Не се стеснявайте!
13:01 10.03.2026
15 Да........
Коментиран от #16
13:04 10.03.2026
16 И още....
До коментар #15 от "Да........":И токът и парното ще им платим, въглища и дърва - безплатно, социални помощи - редовно, изплащане на закупените на дребно /или на едро/ пенсии за инвалидност на здрави и прави тарикати! Тая държава никога няма да се оправи - по-добри да не работиш и да чакаш някой да те храни, отколкото да си скъсваш г-за от работа. Затова работна ръка липсва във всички сектори. Кой ни лъжеше, че комунизмът си отива!?
13:09 10.03.2026
17 Справедливост ли !?
В крайна сметка тия които са плащали минимални осигуровки или пък въобще не са плащали нищо, накрая относително получават най много ! И то от вашите пари, откъде другаде ?
13:12 10.03.2026