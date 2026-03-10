Новини
Социалното министерство внася решение кабинетът да отпусне великденски надбавки за над 1 600 000 пенсионери

10 Март, 2026 12:16 896 17

Предложението се внася от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов в координация с Министерството на финансите и след обсъждане на всички възможни варианти. Кабинетът започна работа по темата с надбавките за великденските празници още в първия ден на мандата си.

Социалното министерство внася решение кабинетът да отпусне великденски надбавки за над 1 600 000 пенсионери - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кабинетът ще разгледа в сряда предложение за решение за отпускане на великденски надбавки за над 1 600 000 пенсионери по повод предстоящите празници, съобщават от пресцентъра на МТСП.
По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 година.
По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.
Предложението се внася от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов в координация с Министерството на финансите и след обсъждане на всички възможни варианти. Кабинетът започна работа по темата с надбавките за великденските празници още в първия ден на мандата си.
На 20 февруари Националният осигурителен институт, по молба на Министерството на труда и социалната политика, представи разчети и бяха подготвени 10 варианта за подпомагане на най-уязвимите. Беше направен внимателен преглед на възможностите на държавата в условията на липсващ бюджет.
Министър-председателят Андрей Гюров координираше и следеше работата по темата.
Необходимите средства за осигуряване на надбавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат трансферирани от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хмм

    4 2 Отговор
    как така, левачката киселова каза, че това е популизъм, пари няма, има само за депутатски заплати, толкова за социалната партия на зарков и габриелчо, дето единствен го оставиха от парламентарната група, да каже зарков с какво е толкова специален за него

    12:21 10.03.2026

  • 2 Само за циганете

    4 1 Отговор
    Минималната пенция не е ли 630
    евро значи няма да получат ?

    Коментиран от #4

    12:23 10.03.2026

  • 3 Бфбж

    7 2 Отговор
    Депутатите и министрите по 50€ ли ще получат за Великден! Бедният пенсионер как ще посрещне Великден, Първи май и Гергьовден с 50€?

    12:27 10.03.2026

  • 4 Бфбж

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Само за циганете":

    Минималната пенсия е 630 лева, а не евро.

    Коментиран от #5

    12:29 10.03.2026

  • 5 Хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бфбж":

    Прав си, така е леврото ме обърка 😆

    12:33 10.03.2026

  • 6 ОФФФ

    6 1 Отговор
    Аман с тези подаяния ала тиквун,просто им оправете пенсиите!

    12:42 10.03.2026

  • 7 Българка

    10 0 Отговор
    Пак няма за всички.Като давате,давайте на всички.47г.съм внасяла осигуровки,а сега няма да имам никаква добавка.

    12:42 10.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1111

    7 0 Отговор
    Пак само за ма...галите,дето и ден не са работили.

    12:44 10.03.2026

  • 10 Данедане

    6 0 Отговор
    Останалите пенсионери незаслужават ли.......?

    12:45 10.03.2026

  • 11 дядо ти

    5 0 Отговор
    Взимам 420 евро, когато се пенсионирах беше средна, а сега е почти социална, нямаме осъвременяване на пенсиите, това е недопустимо, и не е коректно за едни да има осъвременяване за други не, а също и коледните да бъдат различни, има си социални помощи които да решават да им отпускат такива но празничните трябва да са равни за всички даже и 1500 да взима, иначе е обидно, много даже.........

    12:46 10.03.2026

  • 12 тез пък

    4 0 Отговор
    Отива си работата на гръцкия сценарии. Който дойде на власт ще тръгне с нови заеми и така до пълен фалит.

    12:47 10.03.2026

  • 13 По 20 евро ще получат пенсионерите

    4 2 Отговор
    така е в клуба на богатите
    макар уж най богатите пенционери над 620,20 евро
    оставаме на сухо
    а на печелившите честито
    пак да се преизбират тикви и прасета

    12:51 10.03.2026

  • 14 нннн

    2 1 Отговор
    Знаем за ,,лошия" Орбан, че дава 13-та пенсия за Великден.
    А как е при комшиите - Фалирала Гърция, Румъния, Македония, Сърбия? Пишете. Не се стеснявайте!

    13:01 10.03.2026

  • 15 Да........

    4 1 Отговор
    На тези които не са работели цял живот - ще се помага - ура.....построихме комунизма! А, на работилите цял живот, пенсионери - един гол......, защото пенсиите им били "много високи"!

    Коментиран от #16

    13:04 10.03.2026

  • 16 И още....

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Да........":

    И токът и парното ще им платим, въглища и дърва - безплатно, социални помощи - редовно, изплащане на закупените на дребно /или на едро/ пенсии за инвалидност на здрави и прави тарикати! Тая държава никога няма да се оправи - по-добри да не работиш и да чакаш някой да те храни, отколкото да си скъсваш г-за от работа. Затова работна ръка липсва във всички сектори. Кой ни лъжеше, че комунизмът си отива!?

    13:09 10.03.2026

  • 17 Справедливост ли !?

    1 1 Отговор
    Работещите, гледайте и се учете !
    В крайна сметка тия които са плащали минимални осигуровки или пък въобще не са плащали нищо, накрая относително получават най много ! И то от вашите пари, откъде другаде ?

    13:12 10.03.2026

