Българските изтребители F-16 изпълниха учебно-тренировъчни полети на летище „Васил Левски“ СНИМКИ

10 Март, 2026 12:05 1 307 67

В рамките на деня екипажите осъществиха планова летателна дейност с ниско прелитане по единично и в двойка над гражданското летище в столицата

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Български многоцелеви изтребители F-16 проведоха учебно-тренировъчни полети на летище „Васил Левски“ в София днес, 10 март. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Снимка: БГНЕС

В рамките на деня екипажите осъществиха планова летателна дейност с ниско прелитане по единично и в двойка над гражданското летище в столицата.

Снимка: БГНЕС

Полетите са изцяло за нуждите на българските Военновъздушни сили и не са свързани със събитията в близкия Изток.


София / България
  • 1 Направо

    37 10 Отговор
    Да летят към Киев армаган за хунтата

    Коментиран от #4

    12:07 10.03.2026

  • 2 Колко дрона и

    29 5 Отговор
    Балистични ракети има бг армия? Самолети танкове бмп това са архаични боеспособностти

    Коментиран от #61

    12:08 10.03.2026

  • 3 честен ционист

    15 8 Отговор
    Баце даде това летище на испанците. Затова и оня баскетболистът се кълне, че няма да участва, а напрактика ще се включи през на Ганчо инфраструктурата.

    12:08 10.03.2026

  • 5 Тиква

    34 6 Отговор
    Оха, прахосмукачка лети, невероятно.

    12:09 10.03.2026

  • 6 Абе

    14 3 Отговор
    Аийййй.

    12:09 10.03.2026

  • 7 Анонимен

    43 4 Отговор
    Ама и двата самолета едновременно ли?

    12:10 10.03.2026

  • 8 Така Така

    40 4 Отговор
    Е айде за тая година стига до година пак :)))))

    Коментиран от #13

    12:12 10.03.2026

  • 9 Копейче

    9 23 Отговор
    Ама те нали бяха макети?

    Коментиран от #12, #40, #59

    12:12 10.03.2026

  • 10 Абе

    21 5 Отговор
    А що литат с пуснати колесници?

    Коментиран от #14, #49, #56, #66

    12:14 10.03.2026

  • 11 име

    18 8 Отговор
    Ама, недяйте така, пада им цената на тези модерни класики от 80те. Ние сме ги платили по-скъпо от полски Ф35 защото са много запазени хангарни експонати, това е инвестиция, като им навъртате часове ще им падне цената. Да не говорим ако се развали пак нещо, части вече няма и по поръчка пак ще чакаме една година, а може и повече, че краварите са заети да воюват и им трабват части за тяхните Кен Еф16ки.

    12:14 10.03.2026

  • 13 Да те светна

    17 4 Отговор

    До коментар #8 от "Така Така":

    Тая година един път! Догодина по-рядко!

    12:17 10.03.2026

  • 14 име

    25 5 Отговор

    До коментар #10 от "Абе":

    Колесниците са пуснати щото copоснята ще тренира евакуиране по колесника на самолета!

    12:17 10.03.2026

  • 15 Ясно, охраняват

    28 3 Отговор
    Американските цистерни, дето нямат нищо, ама нищо общо с войната с Иран!

    12:17 10.03.2026

  • 16 Чорбара

    12 8 Отговор
    Значи време е да започнат до падат.

    12:18 10.03.2026

  • 17 мани беги

    18 8 Отговор
    тия 2 птички се свалят лесно и с най-старата руска пво

    Коментиран от #20

    12:18 10.03.2026

  • 18 Просто човек

    5 15 Отговор
    🇧🇬🇪🇺🇧🇬🇪🇺🇧🇬🇪🇺🇧🇬🇪🇺

    12:19 10.03.2026

  • 19 Честито!

    13 3 Отговор
    Щом са кацнали,добре е!

    12:19 10.03.2026

  • 20 Така

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "мани беги":

    разправят и иранците.

    12:20 10.03.2026

  • 21 мани беги

    14 6 Отговор
    тфа не са ефки, тфа са кенефки

    12:20 10.03.2026

  • 22 Малкте неща от живота

    8 23 Отговор
    Гърчат се душите на копейките в неистова истерия!!!

    12:22 10.03.2026

  • 23 мани беги

    16 6 Отговор
    самолети имат руснаците и китайците ... другите нации имат летящи кенефи

    Коментиран от #30, #31, #33

    12:22 10.03.2026

  • 24 А, ама те можели и

    17 4 Отговор
    Да летят. Ти да видиш. Ще ги използват само за парада на Гергьовден. За друго не стават.

    12:23 10.03.2026

  • 25 604

    11 3 Отговор
    ЖълтуПавятницити треъ дъ черпят!

    12:23 10.03.2026

  • 26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 4 Отговор
    Стига бе, даже и летят...

    12:29 10.03.2026

  • 27 8О==8

    7 6 Отговор
    мисията е код кафяво каквато и цялата зона. Поздрави от Сидни Австралия! Пред Операта имаме надпис, Човек заслужава това което мечтае. Във вашия случай, това за което гласувахте. Затова е такъв живота в тоя кибуц и ще живеете у фвелата

    12:29 10.03.2026

  • 28 копейкин

    5 12 Отговор
    Умрели копейки има ли?

    Коментиран от #36, #60

    12:32 10.03.2026

  • 29 Копейки,

    6 11 Отговор
    Чертежите летят.

    12:33 10.03.2026

  • 30 Копейкин

    6 14 Отговор

    До коментар #23 от "мани беги":

    В Европа има хора, само в България Рос дебили.

    Коментиран от #32, #63

    12:34 10.03.2026

  • 31 Ха ха

    5 13 Отговор

    До коментар #23 от "мани беги":

    Докарали са бая русофилскста zган до инфаркти.

    12:35 10.03.2026

  • 32 Да си русофил е Божие наказание

    1 14 Отговор

    До коментар #30 от "Копейкин":

    Мда.

    12:36 10.03.2026

  • 33 Бега бе😂

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "мани беги":

    И автомобили имат само руснаците и китайците.

    12:38 10.03.2026

  • 34 Руски колхозник

    11 0 Отговор
    Инспектират шахтите.

    12:41 10.03.2026

  • 35 Да летят

    2 2 Отговор
    Радвам се за българската авиация.

    12:42 10.03.2026

  • 36 хахаха

    17 2 Отговор

    До коментар #28 от "копейкин":

    Като знаем, че по Живково време имахме 400 изтребителя може и да има умрели от смях като гледат сегашните ни две кошници:)))

    Коментиран от #52

    12:44 10.03.2026

  • 37 Нов мощен удар

    0 14 Отговор
    В зурлите на копейките!

    12:44 10.03.2026

  • 39 Минавам само да кажа

    2 13 Отговор
    Русия е кенеФФ.

    12:46 10.03.2026

  • 42 Бравос

    10 2 Отговор
    След цяла година напъни най накрая ги накараха да летят...смятам, че с тези две ефки модел 1970г. сме готови да обявим война на Китай:)

    Коментиран от #55

    12:47 10.03.2026

  • 44 Смех с копейки

    2 5 Отговор
    Изпоплашили са копейките😅

    12:48 10.03.2026

  • 46 Една мисъл не ми дава мира.

    1 9 Отговор
    Защо копейките каквото кажат винаги става точно обратното?

    Коментиран от #57

    12:49 10.03.2026

  • 47 подробност

    4 0 Отговор
    Наши пилоти ли ги караха или кравари?Не разбирам как по цял свят дори аборигени ги карат,а тук голямо учине,голяма работа.Момичета ги управляват.В ютуба е пълно с филми.

    12:49 10.03.2026

  • 48 Ехааа

    2 1 Отговор
    И двата ни самолета полетели, и то едновременно, сега стискаме палци да успеят да кацнат

    12:51 10.03.2026

  • 49 факуса

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Абе":

    щот може да не спуснат после,нали отклонения имат

    12:51 10.03.2026

  • 50 Бреййй!

    3 0 Отговор
    Много "ученолюбиви" се оказаха американските военни самолети!
    И българските ли ги учат?

    12:52 10.03.2026

  • 51 Питащ

    4 1 Отговор
    А,защо над гражданско летище а не над Граф Игнатиево? Каква работа и задачи имат там?

    12:52 10.03.2026

  • 52 Един

    3 5 Отговор

    До коментар #36 от "хахаха":

    Страхотно е това, ама нямаше какво да ядем и имаше режим на тока. Благодаря, предпочитам 2 ф-ки и да ходя на почивка в Гърция.

    Коментиран от #58, #67

    12:53 10.03.2026

  • 53 Ве ме кефи

    3 1 Отговор
    Щом не е руско или китайско,не струва.По добре кубински.

    12:53 10.03.2026

  • 54 Ошашавена копейка

    0 6 Отговор
    ВСУ освободиха Днепропетровска област.

    12:54 10.03.2026

  • 55 тц тц

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Бравос":

    Първо трябва да изчакаме да дойде въоръжението на ефките след 5 години и тогава ще мислим за война, дано дотогава музейните експонати не са се разпаднали:)

    12:55 10.03.2026

  • 56 защото

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Абе":

    не се затварят, но иначе са супер, дори летят на кратки разстояния. На 6 май ще минат над главите на възхитеното народонаселение.

    12:56 10.03.2026

  • 57 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Една мисъл не ми дава мира.":

    центавос,скочи от некое по високо место и ще си успокоиш останалата мисловна дейност

    12:58 10.03.2026

  • 58 Нормално

    10 1 Отговор

    До коментар #52 от "Един":

    По Живково време циганите трябваше да работите за да ядете, българите гладни не сме стояли. Да не говорим, че тогава храната беше храна, а не ГМО, дори и любимите ти банани!
    П.П. По времето на соца нашето черноморие беше в пъти по добре от сегашната Гърция, но ти няма откъде да го знаеш.

    Коментиран от #62

    13:01 10.03.2026

  • 59 бай Митко

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Копейче":

    Момченце ли си или момиченце, това че летят не означава, че не са макети ...! Натурални макети са, без каквото и да въоръжение /ракети въздух-въздух, ракети въздух-земя, управляеми бомби и 20-мм оръдие/! И това, че са вдигнали два пак е празник ...!

    13:05 10.03.2026

  • 60 Килната калимявка

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "копейкин":

    Ей малкият не се бъзикай с умирачката, да не ти дойде до главата! Айде целувай кръста и изчезвай!

    13:09 10.03.2026

  • 61 до Ана

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Колко дрона и":

    хайде де, чак пък архаични
    Друго да си ги имаш както имахме по онова време

    13:09 10.03.2026

  • 62 Един

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "Нормално":

    Да, лилавите работеха без пари в строителни войски, а партийните кадри си хапвахте храна от чужбина, докато обикновенните хорица си ядяхме радиоактивната от Чернобил, за което не сметнахте за необходимо да ни информирате.

    13:10 10.03.2026

  • 63 Е па

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Копейкин":

    Съдейки по тебе може и да си прав!

    13:12 10.03.2026

  • 64 тиквенсониада

    1 0 Отговор
    Ама вече всички системи ли им работят на Еф-ките ? Че един тулуп ги поръча , плати ки в кеш , преди доста години , получи някакви чертежи само и когато самолетките дойдоха , се оказа , че нещо им липсвало и не могат да летят на сигурно. Та се наложи да чакаме още време , дорде ги натъкмят !
    И сега....оказа се , че гърците ще ни пазят по въздуха от ирански ракети....УЖ !
    Ами нашите какво ще правят ? Ако питаме ББ , ще се обиди ли ?

    13:16 10.03.2026

  • 65 Българин

    0 0 Отговор
    Това са американски самолети с кравяри зад кормилото, а ние сме окупирана страна и поробен народ!

    13:17 10.03.2026

  • 66 Е как защо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Абе":

    защото още не знаят кое копче се натиска за прибирането им като го оттренират тогава.

    13:17 10.03.2026

  • 67 Никси

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Един":

    Хм, като не си имал кво да ядеш едно време при наличието на ТКЗС и качествена храна , сега бягай в Испански Ресторант и си поръчай специалитета на заведението а то е;
    ТЕСТИСИТЕ ОТ ИСПАНСКИ БИК ОТ КОРИДА
    ИЛИ НА ТОРЕАДОРА ТЕСТИСИТЕ МУ ,ПОЖЕЛАВАМ ТИ ДОБЪР АПЕТИТ 8 НАЗДРАВЕ ДАНО ТОЯ ПЪТ СЕ НАХРАНИШ ЗА ДА НЕ ОСТАНЕШ ГЛАДЕН ГОРКИЯ
    не всеки път той оцелява и гледай да не е с ГМО храната да не ти се напълни организма с Бактерии ,ЛУМПЕН ПРОДАЖЕН ТЕКЪВ УМИРИСАН !!!.

    13:20 10.03.2026

