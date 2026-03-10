Българските изтребители F-16 изпълниха учебно-тренировъчни полети на летище „Васил Левски“ СНИМКИ

Български многоцелеви изтребители F-16 проведоха учебно-тренировъчни полети на летище „Васил Левски“ в София днес, 10 март. Това съобщиха от Министерството на отбраната.
Целта на полетите бе подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на Република България.
Снимка: БГНЕС
В рамките на деня екипажите осъществиха планова летателна дейност с ниско прелитане по единично и в двойка над гражданското летище в столицата.
Снимка: БГНЕС
Полетите са изцяло за нуждите на българските Военновъздушни сили и не са свързани със събитията в близкия Изток.
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Направо
Коментиран от #4
12:07 10.03.2026
2 Колко дрона и
Коментиран от #61
12:08 10.03.2026
3 честен ционист
12:08 10.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тиква
12:09 10.03.2026
6 Абе
12:09 10.03.2026
7 Анонимен
12:10 10.03.2026
8 Така Така
Коментиран от #13
12:12 10.03.2026
9 Копейче
Коментиран от #12, #40, #59
12:12 10.03.2026
10 Абе
Коментиран от #14, #49, #56, #66
12:14 10.03.2026
11 име
12:14 10.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да те светна
До коментар #8 от "Така Така":Тая година един път! Догодина по-рядко!
12:17 10.03.2026
14 име
До коментар #10 от "Абе":Колесниците са пуснати щото copоснята ще тренира евакуиране по колесника на самолета!
12:17 10.03.2026
15 Ясно, охраняват
12:17 10.03.2026
16 Чорбара
12:18 10.03.2026
17 мани беги
Коментиран от #20
12:18 10.03.2026
18 Просто човек
12:19 10.03.2026
19 Честито!
12:19 10.03.2026
20 Така
До коментар #17 от "мани беги":разправят и иранците.
12:20 10.03.2026
21 мани беги
12:20 10.03.2026
22 Малкте неща от живота
12:22 10.03.2026
23 мани беги
Коментиран от #30, #31, #33
12:22 10.03.2026
24 А, ама те можели и
12:23 10.03.2026
25 604
12:23 10.03.2026
26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
12:29 10.03.2026
27 8О==8
12:29 10.03.2026
28 копейкин
Коментиран от #36, #60
12:32 10.03.2026
29 Копейки,
12:33 10.03.2026
30 Копейкин
До коментар #23 от "мани беги":В Европа има хора, само в България Рос дебили.
Коментиран от #32, #63
12:34 10.03.2026
31 Ха ха
До коментар #23 от "мани беги":Докарали са бая русофилскста zган до инфаркти.
12:35 10.03.2026
32 Да си русофил е Божие наказание
До коментар #30 от "Копейкин":Мда.
12:36 10.03.2026
33 Бега бе😂
До коментар #23 от "мани беги":И автомобили имат само руснаците и китайците.
12:38 10.03.2026
34 Руски колхозник
12:41 10.03.2026
35 Да летят
12:42 10.03.2026
36 хахаха
До коментар #28 от "копейкин":Като знаем, че по Живково време имахме 400 изтребителя може и да има умрели от смях като гледат сегашните ни две кошници:)))
Коментиран от #52
12:44 10.03.2026
37 Нов мощен удар
12:44 10.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Минавам само да кажа
12:46 10.03.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Бравос
Коментиран от #55
12:47 10.03.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Смех с копейки
12:48 10.03.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Една мисъл не ми дава мира.
Коментиран от #57
12:49 10.03.2026
47 подробност
12:49 10.03.2026
48 Ехааа
12:51 10.03.2026
49 факуса
До коментар #10 от "Абе":щот може да не спуснат после,нали отклонения имат
12:51 10.03.2026
50 Бреййй!
И българските ли ги учат?
12:52 10.03.2026
51 Питащ
12:52 10.03.2026
52 Един
До коментар #36 от "хахаха":Страхотно е това, ама нямаше какво да ядем и имаше режим на тока. Благодаря, предпочитам 2 ф-ки и да ходя на почивка в Гърция.
Коментиран от #58, #67
12:53 10.03.2026
53 Ве ме кефи
12:53 10.03.2026
54 Ошашавена копейка
12:54 10.03.2026
55 тц тц
До коментар #42 от "Бравос":Първо трябва да изчакаме да дойде въоръжението на ефките след 5 години и тогава ще мислим за война, дано дотогава музейните експонати не са се разпаднали:)
12:55 10.03.2026
56 защото
До коментар #10 от "Абе":не се затварят, но иначе са супер, дори летят на кратки разстояния. На 6 май ще минат над главите на възхитеното народонаселение.
12:56 10.03.2026
57 си пън
До коментар #46 от "Една мисъл не ми дава мира.":центавос,скочи от некое по високо место и ще си успокоиш останалата мисловна дейност
12:58 10.03.2026
58 Нормално
До коментар #52 от "Един":По Живково време циганите трябваше да работите за да ядете, българите гладни не сме стояли. Да не говорим, че тогава храната беше храна, а не ГМО, дори и любимите ти банани!
П.П. По времето на соца нашето черноморие беше в пъти по добре от сегашната Гърция, но ти няма откъде да го знаеш.
Коментиран от #62
13:01 10.03.2026
59 бай Митко
До коментар #9 от "Копейче":Момченце ли си или момиченце, това че летят не означава, че не са макети ...! Натурални макети са, без каквото и да въоръжение /ракети въздух-въздух, ракети въздух-земя, управляеми бомби и 20-мм оръдие/! И това, че са вдигнали два пак е празник ...!
13:05 10.03.2026
60 Килната калимявка
До коментар #28 от "копейкин":Ей малкият не се бъзикай с умирачката, да не ти дойде до главата! Айде целувай кръста и изчезвай!
13:09 10.03.2026
61 до Ана
До коментар #2 от "Колко дрона и":хайде де, чак пък архаични
Друго да си ги имаш както имахме по онова време
13:09 10.03.2026
62 Един
До коментар #58 от "Нормално":Да, лилавите работеха без пари в строителни войски, а партийните кадри си хапвахте храна от чужбина, докато обикновенните хорица си ядяхме радиоактивната от Чернобил, за което не сметнахте за необходимо да ни информирате.
13:10 10.03.2026
63 Е па
До коментар #30 от "Копейкин":Съдейки по тебе може и да си прав!
13:12 10.03.2026
64 тиквенсониада
И сега....оказа се , че гърците ще ни пазят по въздуха от ирански ракети....УЖ !
Ами нашите какво ще правят ? Ако питаме ББ , ще се обиди ли ?
13:16 10.03.2026
65 Българин
13:17 10.03.2026
66 Е как защо
До коментар #10 от "Абе":защото още не знаят кое копче се натиска за прибирането им като го оттренират тогава.
13:17 10.03.2026
67 Никси
До коментар #52 от "Един":Хм, като не си имал кво да ядеш едно време при наличието на ТКЗС и качествена храна , сега бягай в Испански Ресторант и си поръчай специалитета на заведението а то е;
ТЕСТИСИТЕ ОТ ИСПАНСКИ БИК ОТ КОРИДА
ИЛИ НА ТОРЕАДОРА ТЕСТИСИТЕ МУ ,ПОЖЕЛАВАМ ТИ ДОБЪР АПЕТИТ 8 НАЗДРАВЕ ДАНО ТОЯ ПЪТ СЕ НАХРАНИШ ЗА ДА НЕ ОСТАНЕШ ГЛАДЕН ГОРКИЯ
не всеки път той оцелява и гледай да не е с ГМО храната да не ти се напълни организма с Бактерии ,ЛУМПЕН ПРОДАЖЕН ТЕКЪВ УМИРИСАН !!!.
13:20 10.03.2026