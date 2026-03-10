Българските изтребители F-16 изпълниха учебно-тренировъчни полети на летище „Васил Левски“ СНИМКИ

Български многоцелеви изтребители F-16 проведоха учебно-тренировъчни полети на летище „Васил Левски“ в София днес, 10 март. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Снимка: БГНЕС Целта на полетите бе подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на Република България.

В рамките на деня екипажите осъществиха планова летателна дейност с ниско прелитане по единично и в двойка над гражданското летище в столицата.

Снимка: БГНЕС

Полетите са изцяло за нуждите на българските Военновъздушни сили и не са свързани със събитията в близкия Изток.