Барселона вади 70 млн. евро за новия си нападател, взима го след Мондиал 2026

Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес ще се присъедини към Барселона след Световното първенство през 2026 г. Потенциалната трансферна сума за аржентинския нападател може да бъде около 70 милиона евро, според The ​​Touchline, цитирайки журналиста на TyC Sports Уго Баласон на неговата страница в социалната платформа X.

Според източника, 26-годишният футболист иска да се присъедини към отбор, където може да печели трофеи.

Алварес играе за Атлетико от лятото на 2024 г. През този сезон аржентинецът е участвал в 35 мача във всички турнири, отбелязвайки 13 гола и давайки шест асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2030 г. Според информация, предоставена на портала Transfermarkt, пазарната стойност на футболиста е 100 милиона евро.