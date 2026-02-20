Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Барселона вади 70 млн. евро за новия си нападател, взима го след Мондиал 2026

20 Февруари, 2026 06:45 1 264 1

  • атлетико мадрид-
  • хулиан алварес-
  • футбол-
  • барселона-
  • трансфер

26-годишният футболист иска да се присъедини към отбор, където може да печели трофеи

Барселона вади 70 млн. евро за новия си нападател, взима го след Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес ще се присъедини към Барселона след Световното първенство през 2026 г. Потенциалната трансферна сума за аржентинския нападател може да бъде около 70 милиона евро, според The ​​Touchline, цитирайки журналиста на TyC Sports Уго Баласон на неговата страница в социалната платформа X.

Според източника, 26-годишният футболист иска да се присъедини към отбор, където може да печели трофеи.

Алварес играе за Атлетико от лятото на 2024 г. През този сезон аржентинецът е участвал в 35 мача във всички турнири, отбелязвайки 13 гола и давайки шест асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2030 г. Според информация, предоставена на портала Transfermarkt, пазарната стойност на футболиста е 100 милиона евро.


Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си пън

    0 0 Отговор
    зеления пор кво чака та не поче да дои тез клубове дет фърлят милиони за некви трансфери,ако не спира русия,ще ги превземе и нема футбол

    08:26 20.02.2026

