ЦСКА почисти снега и обяви: Чакаме се на стадиона

Теренът на Националния стадион „Васил Левски“ бе почистен от натрупалия обилен сняг за рекордно кратко време, обявиха от ЦСКА преди мача срещу Славия. Заради снеговалежи някои двубои от българското първенство са под въпрос. По данни на Sportal.bg утрешният мач между ЦСКА 1948 и Левски е бил отложен. Срещата ЦСКА - Славия днес обаче ще се играе. Ето какво написаха от клуба:

Армейци,

Отново доказахме, че сме едно голямо семейство!

Благодарение на общите усилия на ръководството и администрацията на ЦСКА, на треньори и футболисти от Академия ЦСКА и на стотици „червени“ фенове, теренът на Националния стадион „Васил Левски“ бе почистен от натрупалия обилен сняг за рекордно кратко време. Заедно показахме, че любовта ни към ЦСКА не се спира пред нищо!

Мачът със Славия е с начален час 17:30. Чакаме се на стадиона!

Бихме искали и да ви уведомим, че поради лошите метеорологични условия мобилният магазин на ЦСКА днес няма да бъде на разположение на феновете пред Сектор А, но ви очакваме в официалния ни клубен магазин на ул. Солунска 12.

Рамо до рамо, винаги един до друг! Само ЦСКА!