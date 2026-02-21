Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ЦСКА почисти снега и обяви: Чакаме се на стадиона

21 Февруари, 2026 15:35 990 9

От клуба обявиха, че стотици фенове са се включили в почистването на снега, натрупал на стадиона

Теренът на Националния стадион „Васил Левски“ бе почистен от натрупалия обилен сняг за рекордно кратко време, обявиха от ЦСКА преди мача срещу Славия. Заради снеговалежи някои двубои от българското първенство са под въпрос. По данни на Sportal.bg утрешният мач между ЦСКА 1948 и Левски е бил отложен. Срещата ЦСКА - Славия днес обаче ще се играе. Ето какво написаха от клуба:

Армейци,

Отново доказахме, че сме едно голямо семейство!

Благодарение на общите усилия на ръководството и администрацията на ЦСКА, на треньори и футболисти от Академия ЦСКА и на стотици „червени“ фенове, теренът на Националния стадион „Васил Левски“ бе почистен от натрупалия обилен сняг за рекордно кратко време. Заедно показахме, че любовта ни към ЦСКА не се спира пред нищо!

Мачът със Славия е с начален час 17:30. Чакаме се на стадиона!

Бихме искали и да ви уведомим, че поради лошите метеорологични условия мобилният магазин на ЦСКА днес няма да бъде на разположение на феновете пред Сектор А, но ви очакваме в официалния ни клубен магазин на ул. Солунска 12.

Рамо до рамо, винаги един до друг! Само ЦСКА!


  • 1 слабия

    5 1 Отговор
    да си носим ли кънки,стикове и шайба???

    15:42 21.02.2026

  • 2 Левски 1914

    9 6 Отговор
    Литекс не е цска!

    Коментиран от #5

    15:45 21.02.2026

  • 3 Кокошката🐔🐔🐔

    5 1 Отговор
    5 см обилен снеговалеж ❓❓❓

    16:02 21.02.2026

  • 4 Даже трима от петимата фена на слабия

    6 0 Отговор
    Са помагали😁

    16:16 21.02.2026

  • 5 Динамо

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Не е лефски! Лиценза ви е от 1998год! Ако не вервш-питай Лафчис! Дари игла-спаси теле…

    16:18 21.02.2026

  • 6 2016...2026

    4 3 Отговор
    След като през 2016г. Гришата закри ЦСКА и я подмени с ловешкия ЛИТЕКС, през 2026-а ще изчезне ( засега само от парламента) и майката й БКП, подвизаваща се 35 години под името БСП ..

    16:23 21.02.2026

  • 7 Лост

    3 2 Отговор
    Защо отложиха мача на Левски?Все пак е утре и двата отбора да софийски.По правилник съдията ги извежда на терена и го отлага за понеделник.В понеделник,ако не става за игра, тогава го отлага за друг път.

    16:30 21.02.2026

  • 8 лЕЦА 1914 К+УРВАТА

    1 3 Отговор
    ТАКА ЩЕ ОЧИСТИМ И СИНИЯ Н+УЖНИК!

    16:44 21.02.2026

  • 9 Ванк0-1

    1 1 Отговор
    Понеже ще участваме на световното и нац.трябва да се подготвят 2месеца по-рано е този цирк.другата седм.трябваше да почнат и да ги направят в по-сгъстен цикъл а не да гледаме кална топка на повечето стадиони.

    16:49 21.02.2026

