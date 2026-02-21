Спартак стигна до точка при гостуването си на Локомотив (Пловдив)

Локомотив (Пловдив) и Спартак (Варна) завършиха наравно 1:1 в среща от 22-рия кръг на футболната Първа лига, предаде БТА.

Въпреки че останаха с човек по-малко на терена в 52-рата минута заради втори жълт картон на Цветелин Чунчуков, "соколите" откриха резултата само четири минути по-късно чрез Жота Лопеш. Все пак "железничарите" използваха численото си преимущество, за да изравнят с гол на Тодор Павлов четвърт час преди края.

Така Локомотив остава на шестата позиция в класирането с актив от 34 точки, докато Спартак е 12-и с 20 точки на своята сметка.

Само след 25 секунди игра Шанде отправи първия удар в мача, преминал покрай дясната греда на Боян Милосавлевич. В седмата минута стражът на гостите Максим Ковальов пък реагира при точно изпълнение на Каталин Иту от дистанция.

Десет минути по-късно румънският футболист отново се озова на стрелкова позиция в наказателното поле, но този път не намери целта.

До края на първото полувреме последваха минути на поделено надмощие, в които обаче преобладаваха единоборствата за сметка на интересните ситуации пред двете врати.

Седем минути след началото на втората част „соколите“ останаха с човек по-малко на терена. Цветелин Чунчуков удари с лакът Андрей Киндриш при борба за висока топка и получи втори жълт и респективно червен картон.

Въпреки това, само четири минути по-късно Спартак откри резултата. Ангел Грънчов получи в наказателното поле и залъга няколко защитници на Локомотив преди да подаде към Жота Лопеш, който завърши прецизно в долния десен ъгъл на Милосавлевич – 0:1.

В 66-ата минута Киндриш насочи добре с глава след изпълнение на корнер, но Максим Ковальов бе на мястото си, за да улови. Малко след това стражът на „соколите“ се намеси и при силен шут на Жоел Цварц от малък ъгъл.

Четвърт час преди края на редовното време „черно-белите“ стигнаха до равенството. Ивайло Иванов центрира отдясно към Цварц, който отклони с глава и топката падна на крака на Тодор Павлов, чийто изстрел от няколко метра се спря в мрежата на „соколите“ – 1:1.

В последните минути домакините притиснаха своя съперник в търсене на пълния обрат и в 87-мата минута бяха много близо до второ попадение. Ковальов обаче показа блестящ рефлекс при фалцов удар на Франциско Политино, а при добавката Парвиз Умарбаев уцели греда. След това вратарят на Спартак не позволи и на Каталин Иту да реализира, останал сам при изпълнение на корнер.