Дузпа донесе успеха на Добруджа срещу Монтана

21 Февруари, 2026 14:30 621 0

Така отборът от Добрич спечели ценни три точки, благодарение на които се изкачи на 12-о място

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тимът на Добруджа постигна много важна победа, като се наложи над Монтана с 1:0 в дербито на дъното на Първа лига, предаде БТА.

Така отборът от Добрич спечели ценни три точки, благодарение на които се изкачи на 12-о място, като вече има 19 точки, колкото и Спартак (Варна). Монтана остава на последно място с 15. Успехът на Добруджа бе постигнат с човек по-малко в последния половин час, след като Вашко Оливейра бе изгонен с червен картон.

Още в шестата минута съдията на мача Димитър Димитров отсъди дузпа за домакините. Богдан Костов от Добруджа проби отдясно и влезе в наказателното поле, като на линията Жоржиньо Соарес от гостите го препъна. При наказателния удар Валдумар Те заблуди вратаря Марсио Роса, който се хвърли вдясно, а той прати топката в незащитения му ляв ъгъл - 1:0.

В 39-ата минута Борис Димитров от Монтана насочи опасен удар към вратата на тима от Добрич, но вратарят Галин Георгиев се справи.

В 66-ата минута Вашко Оливейра от Добруджа бе изгонен с директен червен картон. Той събори Филип Ежике, като първо съдията Димитров даде сигнал играта да продължи, но след това бе извикан да прегледа ситуацията на повторение от ВАР реферите и той изгони от терена играча на "жълто-зелените".

Въпреки че бяха с десет души на терена от Добруджа не се отказаха да атакуват и да държат топката далеч от вратата си, като в 88-ата минута удар на Антон Иванов мина близо до левия стълб на вратата на Марсио Роса.

В следващия кръг Добруджа е домакин на Черно море в регионално дерби, а Монтана ще приеме у дома Ботев (Пловдив).


