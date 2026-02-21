Мачът между Локомотив и Септември бе отложен, Левски настоява срещата с ЦСКА 1948 да се играе по програма

Футболната среща от 22-ия кръг на efbet Лига между отборите на Локомотив (София) и Септември няма да се състои утре (неделя, 22-и февруари), както беше по програма, съобщиха от „железничарския“ клуб, предаде БТА.

Причината е падналия сняг в София и невъзможността да бъде подготвен терена за двубоя.

"Мачът между Локомотив и Септември е отложен! По предложение на двата клуба, предвид неблагоприятните метеорологични условия и с оглед опазването на здравето на футболистите, срещата от 22-рия кръг на ППФЛ (efbet Лига) между отборите на Локомотив и Септември (София), насрочена за 22.02.2026 г., се отлага", се казва в съобщението на ФК Локомотив София 1929.

Още един мач в Първа лига, както и три във Втора няма да се състоят по дъщата причина.

Ръководството на Левски излезе с официална позиция, в която изрази желание мачът с ЦСКА 1948 в Бистрица да се изиграе по програма утре, 22 февруари, от 16.45 часа. Двубоят е под въпрос заради натрупалия сняг в последните часове, като на този етап теренът на стадион "Витоша" не е почистен..

"Уважаеми привърженици и медии,

Във връзка с многото въпроси около провеждането на мача ни с ЦСКА 1948, който по програма е насрочен за утре (неделя, 22.02.2026 от 16:45 часа), искаме да напомним, каква е официалната процедура по регламент.

Съгласно раздел шести, чл. 21, ал. 12–14 от Наредбата за първенствата и турнирите за сезон 2025/2026 г., налична на този линк:

- При независещи от отборите причини футболната среща може да започне със закъснение по преценка на длъжностните лица, които представят на съответния администриращ орган допълнителен доклад (чл. 21, ал. 12).

- Когато поради непреодолими причини играта трябва да бъде прекъсната временно и ако, по преценка на съдията, не може да бъде подновена за кратко време, той е длъжен по собствена преценка да изчака определено време и тогава да обяви, че прекъсва футболната среща, като подробно описва случилото се в доклад до органа, администриращ първенството (чл. 21, ал. 13).

- Футболна среща в професионалния футбол, не започнала или незавършила поради лоши атмосферни условия или по други причини, посочени в ал. 13, се доиграва на следващия ден, на същия стадион, в същия час и при същите съдии, освен в изрично описаните изключения в чл. 26 (чл. 21, ал. 14).

На практика това означава, че:

- Решенията за начало, временно прекъсване, изчакване и евентуално прекратяване на срещата са в правомощията на съдията и длъжностните лица на мача, в рамките на цитираните текстове.

- При лоши атмосферни условия или други непреодолими причини регламентът предвижда доиграване/провеждане на мача на следващия ден, при същите параметри, освен ако не е приложимо някое от изключенията, посочени в Наредбата.

- Клубовете не могат еднолично да отменят или променят провеждането на срещата, но могат да изкажат мнение пред длъжностните лица.

На този етап официалното желание на ПФК „Левски“ е срещата да се състои в обявената дата и час, при стриктно спазване на действащите разпоредби и с оглед безопасността на всички участници.

В случай на каквато и да е промяна, тя ще бъде официално съобщена от компетентния орган и незабавно препредадена през нашите официални канали", се казва в позицията на "сините".