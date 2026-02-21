Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Мачът между Локомотив и Септември бе отложен, Левски настоява срещата с ЦСКА 1948 да се играе по програма

Мачът между Локомотив и Септември бе отложен, Левски настоява срещата с ЦСКА 1948 да се играе по програма

21 Февруари, 2026 17:00 463 1

  • първа лига-
  • сняг-
  • локомотив софия-
  • левски-
  • септември-
  • бистрица

Ръководството на Левски излезе с официална позиция, в която изрази желание мачът с ЦСКА 1948 в Бистрица да се изиграе по програма утре

Мачът между Локомотив и Септември бе отложен, Левски настоява срещата с ЦСКА 1948 да се играе по програма - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Футболната среща от 22-ия кръг на efbet Лига между отборите на Локомотив (София) и Септември няма да се състои утре (неделя, 22-и февруари), както беше по програма, съобщиха от „железничарския“ клуб, предаде БТА.

Причината е падналия сняг в София и невъзможността да бъде подготвен терена за двубоя.

"Мачът между Локомотив и Септември е отложен! По предложение на двата клуба, предвид неблагоприятните метеорологични условия и с оглед опазването на здравето на футболистите, срещата от 22-рия кръг на ППФЛ (efbet Лига) между отборите на Локомотив и Септември (София), насрочена за 22.02.2026 г., се отлага", се казва в съобщението на ФК Локомотив София 1929.

Още един мач в Първа лига, както и три във Втора няма да се състоят по дъщата причина.

Ръководството на Левски излезе с официална позиция, в която изрази желание мачът с ЦСКА 1948 в Бистрица да се изиграе по програма утре, 22 февруари, от 16.45 часа. Двубоят е под въпрос заради натрупалия сняг в последните часове, като на този етап теренът на стадион "Витоша" не е почистен..

"Уважаеми привърженици и медии,

Във връзка с многото въпроси около провеждането на мача ни с ЦСКА 1948, който по програма е насрочен за утре (неделя, 22.02.2026 от 16:45 часа), искаме да напомним, каква е официалната процедура по регламент.

Съгласно раздел шести, чл. 21, ал. 12–14 от Наредбата за първенствата и турнирите за сезон 2025/2026 г., налична на този линк:

- При независещи от отборите причини футболната среща може да започне със закъснение по преценка на длъжностните лица, които представят на съответния администриращ орган допълнителен доклад (чл. 21, ал. 12).

- Когато поради непреодолими причини играта трябва да бъде прекъсната временно и ако, по преценка на съдията, не може да бъде подновена за кратко време, той е длъжен по собствена преценка да изчака определено време и тогава да обяви, че прекъсва футболната среща, като подробно описва случилото се в доклад до органа, администриращ първенството (чл. 21, ал. 13).

- Футболна среща в професионалния футбол, не започнала или незавършила поради лоши атмосферни условия или по други причини, посочени в ал. 13, се доиграва на следващия ден, на същия стадион, в същия час и при същите съдии, освен в изрично описаните изключения в чл. 26 (чл. 21, ал. 14).

На практика това означава, че:

- Решенията за начало, временно прекъсване, изчакване и евентуално прекратяване на срещата са в правомощията на съдията и длъжностните лица на мача, в рамките на цитираните текстове.

- При лоши атмосферни условия или други непреодолими причини регламентът предвижда доиграване/провеждане на мача на следващия ден, при същите параметри, освен ако не е приложимо някое от изключенията, посочени в Наредбата.

- Клубовете не могат еднолично да отменят или променят провеждането на срещата, но могат да изкажат мнение пред длъжностните лица.

На този етап официалното желание на ПФК „Левски“ е срещата да се състои в обявената дата и час, при стриктно спазване на действащите разпоредби и с оглед безопасността на всички участници.

В случай на каквато и да е промяна, тя ще бъде официално съобщена от компетентния орган и незабавно препредадена през нашите официални канали", се казва в позицията на "сините".


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове