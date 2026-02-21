Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА подчини Славия с феноменален гол

ЦСКА подчини Славия с феноменален гол

21 Февруари, 2026 19:36 1 869 29

  • първа лига-
  • цска-
  • славия-
  • алехандро пиедраита

"Белите" допуснаха трета поредна загуба през 2026 година и остават на седмо място в класирането

ЦСКА подчини Славия с феноменален гол - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА спечели с минималното 1:0 у дома срещу Славия в столичното дерби от 22-ия кръг в Първа лига. Късен красив гол на резервата Алехандро Пиедраита осигури четвъртата поредна победа във всички турнири за водения от треньора Христо Янев състав, който се изкачи на трето място във временното класиране, предаде БТА.

Първата част премина при териториално превъзходство за "червените", които не успяха да застрашат сериозно вратата, пазена от Лев Нтумба.

В седмата минута Леандро Годой получи кълбото от Бруно Жордао, но шутира високо над вратата. Три минути след това Исак Соле финтира защитата на "белите" и би към вратата, но топката беше уловена от Нтумба.

След средата на първото полувреме домакините владееха значително повече топката, но предимно центрираха и не успяха да създадат опасни положения в наказателното поле на Славия.

Три минути след почивката Илиян Стефанов стреля неточно към вратата на "червените". В 50-ата минута центриране на Мохамед Брахими беше засечено от Годой, но Никола Савич блокира шута му. Две минути по-късно опасен изстрел на Исак Соле мина близо покрай лявата греда.

Малко преди изтичане на един час игра Годой би с глава в аут, след което беше заменен от Йоанис Питас.

В 71-ата минута шут на Питас от 25 метра затрудни Нтумба, но защитата на "белите" се справи със ситуацията. Близо четвърт час преди края на редовното време ЦСКА направи опасна контра, когато Питас и Пиедраита се озоваха сами срещу Фераресо, но кипърският национал напредна и стреля покрай гредата.

В 82-ата минута резервите Петко Панайотов и Алехандро Пиедраита комбинираха и колумбийският нападател с акробатично изпълнение реализира красиво попадение във вратата на Славия.

В допълнителното време опити за гол на Панайотов и Ебонг бяха спасени акробатично от Нтума, а двубоят завърши с опит за изравняване от страна на Кристиан Балов.

"Белите" допуснаха трета поредна загуба през 2026 година и остават на седмо място в класирането, докато ЦСКА прекъсна серия от пет поредни двубоя в първенството без успех срещу "белите".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дебелия-на Петрохан

    14 24 Отговор
    Дебелия пак е продал мача.

    19:42 21.02.2026

  • 2 вън!

    17 7 Отговор
    Абе, славистите докога ще търпят тоя търбух, той ги излага вече 31 години! Да го изгонят!

    Коментиран от #10

    19:43 21.02.2026

  • 3 бивш славист

    13 9 Отговор
    Бензинджията си е напълнил джобовете.Дреме му за Славия, колкото на българина му дремеп за Сиера Леоне.

    19:47 21.02.2026

  • 4 Венци корема

    14 12 Отговор
    Всичко бе ясно предварително.

    19:49 21.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кратко Останич

    11 9 Отговор
    Поредният резил за славия.

    20:06 21.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 треньорът на Славия

    23 9 Отговор
    "Такъв гол не се вижда всеки ден или всеки мач. Еврогол, определено, не мога да кажа нищо повече. Моите футболисти дадоха всичко от себе си, всеки направи добър мач. ЦСКА има добър треньор, добре е подреден тактически."

    Моля, четете, гледайте и се радвайте на играта . Ако футбола не ви радва има други неща в живота.

    20:21 21.02.2026

  • 9 Майстор Тричко

    15 12 Отговор
    Отчайващо слаб мач на ЦСКА. Единственият проблясък е гола. Много слаби Годой (да си ходи - не става за отбор от такъв ранг, не знае къде и как да застава спрямо защитника и вратата), Питас (колко положения траябва да му създадат за да вкара един гол?), Турицов (несъсредоточен), Соле (този "умря" още на 15-та минута от умора), Португалчето (даже не желая да му казвам името - един верен и перспективен пас не подаде, само нарушения - придруг съдия поне два жълти картона), Брахими (нулева ефективност - не можа да направи нито едно центриране към съотборник). Слаби удари, които едва стигат до вратата на противника. Никаква идея в средата на терена. Никаква агресия, никаква борба за първа топка. Добри са само новите в отбора, защото все още се стараят да се докажат. Интересно какви разбори на мачовете си правят. С този отбор и игра Лудогорец ще има вкара поне 3-4 гола. Не знам треньорът им дали ги вижда тези недостатъци.

    Коментиран от #13

    20:22 21.02.2026

  • 10 Славия

    17 6 Отговор

    До коментар #2 от "вън!":

    Търпим го заради синия ка тунн.УеФски ,абонат на Славия!

    Коментиран от #12, #29

    20:25 21.02.2026

  • 11 долен човек

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "Лудогорец":

    Дебелия е долен човек.

    20:27 21.02.2026

  • 12 Левскар

    6 15 Отговор

    До коментар #10 от "Славия":

    Ами то на вас това ви са мачовете на живота.

    Коментиран от #14

    20:29 21.02.2026

  • 13 Локо Пд

    4 10 Отговор

    До коментар #9 от "Майстор Тричко":

    Са недей да пишеш такива неща за тях,пиши само хвалби и Колко са добри.

    20:32 21.02.2026

  • 14 Славия

    14 6 Отговор

    До коментар #12 от "Левскар":

    То като гледам вашите мачове на живота,не виждам разлика.Все нулеви години.Поне играхме на изчистен стадион.Даниела да пише декларация,че времето е лошо.

    Коментиран от #15

    20:36 21.02.2026

  • 15 Левскар

    5 18 Отговор

    До коментар #14 от "Славия":

    Може да са нулеви години но не сме като вас Дупедавци.

    Коментиран от #17

    20:39 21.02.2026

  • 16 Левски ги бие Иртиш и миртиш

    19 3 Отговор
    Гувядата злобеят,защото бат Венци редовно им масажира зад ница та хахаха

    20:56 21.02.2026

  • 17 Бат Венци

    11 7 Отговор

    До коментар #15 от "Левскар":

    Вас редовно ви обработване.Пак ли те сърби зад ник а.

    Коментиран от #28

    21:00 21.02.2026

  • 18 Няма вече ЦСКА...

    9 17 Отговор
    ... има ЛИТЕКС-СОФИЯ!

    Коментиран от #19, #20

    21:08 21.02.2026

  • 19 Льольо,

    9 7 Отговор

    До коментар #18 от "Няма вече ЦСКА...":

    питай Даниела къде е Литекс и подготви декларация за отложения мач

    21:28 21.02.2026

  • 20 Ами то няма

    10 8 Отговор

    До коментар #18 от "Няма вече ЦСКА...":

    и "Левски 1914", има тимчето на Лафчис... Я погледни през коя година е регистрирано това тимче?

    Коментиран от #25, #26

    21:59 21.02.2026

  • 21 бивш славист, отказал се заради Дебелия

    11 1 Отговор
    Всички злини в бг футбола идват от Дебелия-бензинджия, гешефтар, продава мачове, бензин, футболисти, уиски, каквото му падне, комунист, русороб, доносник на милицията преди 10.11.89.,морално нечистоплътен.
    Н

    22:11 21.02.2026

  • 22 Куба либре

    8 1 Отговор
    Сега са дошли US самолети. на софийското летище. Да приберат Корема и право в Гуантанамо.

    22:44 21.02.2026

  • 23 Извинявай

    3 5 Отговор
    дядо Венци , преби ви. Най-красивият гол в първенството. Не е срамно . " Грамотно " и какво беше майсторско .. оня льольо да си взима поука.

    23:43 21.02.2026

  • 24 Свърших

    1 4 Отговор
    без да се пипам , плачете гурлчета !!!!

    00:42 22.02.2026

  • 25 Недей

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Ами то няма":

    Шапавите не си гледат обора,все други са виновни!
    Сталинисти….

    01:44 22.02.2026

  • 26 Левски 1914

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ами то няма":

    А вашето МЕНТЕ е регистрирано през 2016 година, тогава се обединиха два отбора от Б група Литекс и Етрополе и носят името ва трети отбор, който ФАЛИРА!

    06:29 22.02.2026

  • 27 125

    0 1 Отговор
    Цсекар съм,но тия приказки за "дебелия"ме дразнят.Той е собственик на отбор,който произвежда най много и качесвени български футболисти.

    10:25 22.02.2026

  • 28 Левскар

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Бат Венци":

    От пет мача имаш една победа .Ако не вярваш виш си статистиката.

    10:55 22.02.2026

  • 29 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Славия":

    То защото Левски ви са абонати затова във изиграните мачове до сега статистиката показва следното.Изиграни са 159 мача от които Левски има 79 победи ,47 равенства и 31 загуби.Това са 48 Победи разлика във полза на Левски Има статистика бе четете ги те са за това,а не да се правите на големи разбирачи .

    11:03 22.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове