ЦСКА подчини Славия с феноменален гол

ЦСКА спечели с минималното 1:0 у дома срещу Славия в столичното дерби от 22-ия кръг в Първа лига. Късен красив гол на резервата Алехандро Пиедраита осигури четвъртата поредна победа във всички турнири за водения от треньора Христо Янев състав, който се изкачи на трето място във временното класиране, предаде БТА.
Първата част премина при териториално превъзходство за "червените", които не успяха да застрашат сериозно вратата, пазена от Лев Нтумба.
В седмата минута Леандро Годой получи кълбото от Бруно Жордао, но шутира високо над вратата. Три минути след това Исак Соле финтира защитата на "белите" и би към вратата, но топката беше уловена от Нтумба.
След средата на първото полувреме домакините владееха значително повече топката, но предимно центрираха и не успяха да създадат опасни положения в наказателното поле на Славия.
Три минути след почивката Илиян Стефанов стреля неточно към вратата на "червените". В 50-ата минута центриране на Мохамед Брахими беше засечено от Годой, но Никола Савич блокира шута му. Две минути по-късно опасен изстрел на Исак Соле мина близо покрай лявата греда.
Малко преди изтичане на един час игра Годой би с глава в аут, след което беше заменен от Йоанис Питас.
В 71-ата минута шут на Питас от 25 метра затрудни Нтумба, но защитата на "белите" се справи със ситуацията. Близо четвърт час преди края на редовното време ЦСКА направи опасна контра, когато Питас и Пиедраита се озоваха сами срещу Фераресо, но кипърският национал напредна и стреля покрай гредата.
В 82-ата минута резервите Петко Панайотов и Алехандро Пиедраита комбинираха и колумбийският нападател с акробатично изпълнение реализира красиво попадение във вратата на Славия.
В допълнителното време опити за гол на Панайотов и Ебонг бяха спасени акробатично от Нтума, а двубоят завърши с опит за изравняване от страна на Кристиан Балов.
"Белите" допуснаха трета поредна загуба през 2026 година и остават на седмо място в класирането, докато ЦСКА прекъсна серия от пет поредни двубоя в първенството без успех срещу "белите".
1 Дебелия-на Петрохан
19:42 21.02.2026
2 вън!
Коментиран от #10
19:43 21.02.2026
3 бивш славист
19:47 21.02.2026
4 Венци корема
19:49 21.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кратко Останич
20:06 21.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 треньорът на Славия
Моля, четете, гледайте и се радвайте на играта . Ако футбола не ви радва има други неща в живота.
20:21 21.02.2026
9 Майстор Тричко
Коментиран от #13
20:22 21.02.2026
10 Славия
До коментар #2 от "вън!":Търпим го заради синия ка тунн.УеФски ,абонат на Славия!
Коментиран от #12, #29
20:25 21.02.2026
11 долен човек
До коментар #7 от "Лудогорец":Дебелия е долен човек.
20:27 21.02.2026
12 Левскар
До коментар #10 от "Славия":Ами то на вас това ви са мачовете на живота.
Коментиран от #14
20:29 21.02.2026
13 Локо Пд
До коментар #9 от "Майстор Тричко":Са недей да пишеш такива неща за тях,пиши само хвалби и Колко са добри.
20:32 21.02.2026
14 Славия
До коментар #12 от "Левскар":То като гледам вашите мачове на живота,не виждам разлика.Все нулеви години.Поне играхме на изчистен стадион.Даниела да пише декларация,че времето е лошо.
Коментиран от #15
20:36 21.02.2026
15 Левскар
До коментар #14 от "Славия":Може да са нулеви години но не сме като вас Дупедавци.
Коментиран от #17
20:39 21.02.2026
16 Левски ги бие Иртиш и миртиш
20:56 21.02.2026
17 Бат Венци
До коментар #15 от "Левскар":Вас редовно ви обработване.Пак ли те сърби зад ник а.
Коментиран от #28
21:00 21.02.2026
18 Няма вече ЦСКА...
Коментиран от #19, #20
21:08 21.02.2026
19 Льольо,
До коментар #18 от "Няма вече ЦСКА...":питай Даниела къде е Литекс и подготви декларация за отложения мач
21:28 21.02.2026
20 Ами то няма
До коментар #18 от "Няма вече ЦСКА...":и "Левски 1914", има тимчето на Лафчис... Я погледни през коя година е регистрирано това тимче?
Коментиран от #25, #26
21:59 21.02.2026
21 бивш славист, отказал се заради Дебелия
Н
22:11 21.02.2026
22 Куба либре
22:44 21.02.2026
23 Извинявай
23:43 21.02.2026
24 Свърших
00:42 22.02.2026
25 Недей
До коментар #20 от "Ами то няма":Шапавите не си гледат обора,все други са виновни!
Сталинисти….
01:44 22.02.2026
26 Левски 1914
До коментар #20 от "Ами то няма":А вашето МЕНТЕ е регистрирано през 2016 година, тогава се обединиха два отбора от Б група Литекс и Етрополе и носят името ва трети отбор, който ФАЛИРА!
06:29 22.02.2026
27 125
10:25 22.02.2026
28 Левскар
До коментар #17 от "Бат Венци":От пет мача имаш една победа .Ако не вярваш виш си статистиката.
10:55 22.02.2026
29 Ха ха
До коментар #10 от "Славия":То защото Левски ви са абонати затова във изиграните мачове до сега статистиката показва следното.Изиграни са 159 мача от които Левски има 79 победи ,47 равенства и 31 загуби.Това са 48 Победи разлика във полза на Левски Има статистика бе четете ги те са за това,а не да се правите на големи разбирачи .
11:03 22.02.2026