ЦСКА подчини Славия с феноменален гол

ЦСКА спечели с минималното 1:0 у дома срещу Славия в столичното дерби от 22-ия кръг в Първа лига. Късен красив гол на резервата Алехандро Пиедраита осигури четвъртата поредна победа във всички турнири за водения от треньора Христо Янев състав, който се изкачи на трето място във временното класиране, предаде БТА.

Първата част премина при териториално превъзходство за "червените", които не успяха да застрашат сериозно вратата, пазена от Лев Нтумба.

В седмата минута Леандро Годой получи кълбото от Бруно Жордао, но шутира високо над вратата. Три минути след това Исак Соле финтира защитата на "белите" и би към вратата, но топката беше уловена от Нтумба.

След средата на първото полувреме домакините владееха значително повече топката, но предимно центрираха и не успяха да създадат опасни положения в наказателното поле на Славия.

Три минути след почивката Илиян Стефанов стреля неточно към вратата на "червените". В 50-ата минута центриране на Мохамед Брахими беше засечено от Годой, но Никола Савич блокира шута му. Две минути по-късно опасен изстрел на Исак Соле мина близо покрай лявата греда.

Малко преди изтичане на един час игра Годой би с глава в аут, след което беше заменен от Йоанис Питас.

В 71-ата минута шут на Питас от 25 метра затрудни Нтумба, но защитата на "белите" се справи със ситуацията. Близо четвърт час преди края на редовното време ЦСКА направи опасна контра, когато Питас и Пиедраита се озоваха сами срещу Фераресо, но кипърският национал напредна и стреля покрай гредата.

В 82-ата минута резервите Петко Панайотов и Алехандро Пиедраита комбинираха и колумбийският нападател с акробатично изпълнение реализира красиво попадение във вратата на Славия.

В допълнителното време опити за гол на Панайотов и Ебонг бяха спасени акробатично от Нтума, а двубоят завърши с опит за изравняване от страна на Кристиан Балов.

"Белите" допуснаха трета поредна загуба през 2026 година и остават на седмо място в класирането, докато ЦСКА прекъсна серия от пет поредни двубоя в първенството без успех срещу "белите".