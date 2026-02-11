Лийдс и Илия Груев взеха точка от Челси, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

Лийдс и Илия Груев си тръгнаха с точка от "Стамфорд Бридж" и прекъснаха перфектната серия на Челси в Премиър лийг под ръководството на Лиъм Росиниър, след като двата отбора завършиха при резултат 2:2 сблъсъка си от 26-ия кръг. Лондончани водеха с 2:0 след попадение на Жоао Педро (24') и гол от дузпа на Коул Палмър (58'). Лийдс до този момент не правеше нищо в атака, но все пак йоркширци се върнаха в мача. Лукас Нмеча (67') намали също от дузпа, а Ноа Окафор изравни в 73-тата. В добавеното време Коул Палмър направи голям пропуск от два метра.

Първият 1/4 час бе напълно равностоен, с доста битка, но без никакви интересни ситуации. Лошата новина за домакините бе, че до 15-ата минута двама от бранителите - Густо и Ачеампонг, вече бяха официално предупредени.

В 17-ата Челси организира добра контра - Кукурея напредна отляво и върна по земя към Палмър, но Груев му попречи да нанесе добър удар.

Челси притисна малко повече Лийдс около 20-ата минута и това веднага даде резултат. В 24-тата Палмър със страхотен пас по земя след централния кръг изведе Педро зад защитата на Лийдс. Нападателят много добре прехвърли Дарлоу - 1:0.

Малко след това домакините отново преодоляха с лекота пресата на Лийдс и Палмър проби през центъра, но стреля право в ръцете на Дарлоу.

"Сините" играеха все по-добре. Педро изведе с пета Палмър, но последният се забави в опита да направи още един финт и не успя да нанесе удар. Малко след това самият Педро добре овладя на гърди, обърна се и стреля от въздуха, но топката премина встрани.

Йоркширци по никакъв начин не успяха да застрашат вратата на Санчес преди почивката.

В началото на втората част удар на Естевао премина на сантиметри встрани.

В 56-ата минута Бийол направи голяма глупост. Педро стигна до много дълго подаване на Санчес, а словенецът го блъсна с две ръце в гърба - дузпа за Челси. Коул Палмър бе безупречен от бялата точка - 2:0.

В 65-ата минута гостите получиха дузпа, след като Богъл влезе в наказателното поле, а Кайседо закачи крака му. Нмеча стреля силно от бялата точка, намалявайки резултата.

В 73-тата минута Лийдс успя да изравни след поредица от грешки в наказателното поле на Челси. Богъл се пребори за топката около пеналтерията, като останаха сериозни съмнения, че кълбото среща лакътя му. След това той се вряза между Ачеампонг и Санчес, които не се разбраха какво да правят с топката. До нея стигна Нмеча, който чукна встрани към Окафор. Той я прати в опразнената врата за 2:2. Попадението мина проверката на ВАР, но бе признато.

Челси очаквано натисна. В 81-вата минута Делап стреля с глава встрани.

Нето и Педро също бяха близо, но така и не успяха да пратят топката във вратата на Дарлоу. Защитата на Лийдс в крайна сметка устоя, като заслуга за това имаше и Илия Груев, който бе много полезен в дефанзивен план.

В 94-тата минута Коул Палмър направи уникален пропуск, след като от два метра не успя да прати топката във вратата след перфектно центриране на Кайседо.