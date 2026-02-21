Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Джеймс Милнър счупи рекорда за най-много мачове във Висшата лига

Джеймс Милнър счупи рекорда за най-много мачове във Висшата лига

21 Февруари, 2026 20:16 1 481 1

  • висша лига-
  • джеймс милнър-
  • рекорд-
  • брайтън

Милнър дебютира във Висшата лига през 2002 година, когато се появява в игра за тима на Лийдс Юнайтед едва 16-годишен

Джеймс Милнър счупи рекорда за най-много мачове във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на Брайтън Джеймс Милнър подобри рекорда на Гарет Бари за най-много изиграни мачове във Висшата лига на Англия, предаде БТА.

40-годишният Милнър започна като титуляр за Брайтън при гостуването на Брентфорд, с което записа своя мач номер 654 в елита на английския футбол, което е с един повече от изиграните от Бари.

Милнър дебютира във Висшата лига през 2002 година, когато се появява в игра за тима на Лийдс Юнайтед едва 16-годишен. В кариерата си той е играл още за Нюкасъл, Астън Вила, Манчестър Сити и Ливърпул.

Въпреки че излезе начело по изиграни мачове, бившият английски национал все още е много далеч от първото място по изиграни минути. На него продължава да стои Гарет Бари, който има 54 439. Милнър е 14-и в тази класация, като преди началото на срещата с Брентфорд имаше 40 476.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Циник

    0 0 Отговор
    Браво, винаги е бил сериозен играч.

    01:50 22.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове