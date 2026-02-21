Джеймс Милнър счупи рекорда за най-много мачове във Висшата лига

Полузащитникът на Брайтън Джеймс Милнър подобри рекорда на Гарет Бари за най-много изиграни мачове във Висшата лига на Англия, предаде БТА.

40-годишният Милнър започна като титуляр за Брайтън при гостуването на Брентфорд, с което записа своя мач номер 654 в елита на английския футбол, което е с един повече от изиграните от Бари.

Милнър дебютира във Висшата лига през 2002 година, когато се появява в игра за тима на Лийдс Юнайтед едва 16-годишен. В кариерата си той е играл още за Нюкасъл, Астън Вила, Манчестър Сити и Ливърпул.

Въпреки че излезе начело по изиграни мачове, бившият английски национал все още е много далеч от първото място по изиграни минути. На него продължава да стои Гарет Бари, който има 54 439. Милнър е 14-и в тази класация, като преди началото на срещата с Брентфорд имаше 40 476.