Торино с шокова треньорска рокада

24 Февруари, 2026 08:05 852 0

Марко Барони си тръгна, Роберто Д’Аверса пое юздите

Торино с шокова треньорска рокада - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианският футболен свят осъмна с новината за внезапна промяна на треньорския пост в Торино. Ръководството на „биковете“ официално се раздели с досегашния наставник Марко Барони, като на негово място светкавично бе назначен Роберто Д’Аверса. Новият треньор ще води тима до края на настоящия сезон, като договорът му е краткосрочен и с ясен фокус – стабилизиране на представянето.

Марко Барони, който пое Торино през лятото след престой в Лацио, не успя да оправдае очакванията на феновете и ръководството. Под негово ръководство отборът изигра 30 срещи във всички турнири, записвайки 10 победи, 6 равенства и цели 14 поражения. Слабите резултати доведоха до тревожното 15-о място в Серия А, само на три точки от опасната зона на изпадащите – ситуация, която принуди клубните босове да вземат спешни мерки.

Новият наставник Роберто Д’Аверса, познат на италианската футболна общественост от работата си в Емполи, където през миналия сезон не успя да запази мястото на тима в елита, сега получава шанс за ново начало. Дебютът му начело на Торино ще бъде още тази неделя, когато „гранатите“ приемат Лацио в ключов сблъсък, който може да се окаже повратен момент за сезона.


