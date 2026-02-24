Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Олимпийското село кипи от секс: Испанска атлетка разкрива пикантни подробности

24 Февруари, 2026 14:14 4 610 17

  • лекоатлетка -
  • ана пелетейро-компаоре -
  • олимпийското село-
  • интимни преживявания-
  • сексът -
  • телата

Ана Пелетейро-Компаоре повдигна завесата

Олимпийското село кипи от секс: Испанска атлетка разкрива пикантни подробности - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Испанската лекоатлетка Ана Пелетейро-Компаоре повдигна завесата над живота в олимпийското село по време на олимпийски игри. В интервю за RTVE тя сподели, че атмосферата сред спортистите е повече от наелектризирана – буквално прелива от емоции и... интимни преживявания.

„В олимпийското село сексът е навсякъде. Представете си – всички сме в пика на физическата си форма, телата ни са изваяни от месеци усилени тренировки, а напрежението от състезанията е огромно. Когато всичко приключи, независимо дали празнуваме успех или търсим утеха след разочарование, страстите се разгарят“, разказва Ана с усмивка.


Не е изненада, че този вихър от емоции е довел до сериозен недостиг на презервативи в селото. По данни на организаторите, близо 10 000 броя са били използвани от около 3 000 спортисти – впечатляваща статистика, която говори сама за себе си. Особено по време на празници като Свети Валентин, олимпийското село се превръща в истински център на любовни авантюри.

Тези откровения на Пелетейро-Компаоре хвърлят нова светлина върху живота зад кулисите на най-големия спортен форум в света. Ясно е, че олимпийският дух не се изчерпва само със спортните постижения – понякога той се проявява и в неочаквани, страстни моменти на близост между шампионите.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 28 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Превод:

    19 6 Отговор
    С кънкьорите и биатлонисткие се скъсахме от шпакли! Щото мъжете са модерни евросексуалисти и не ни дават даже цуг тромбон да им направим. Сами си правят яйца на очи!

    Коментиран от #4, #10

    14:19 24.02.2026

  • 2 пенЦионер

    23 5 Отговор
    На времето нямамаше презервативи , и аз използвах вътрешна гума на Балканче !!

    14:22 24.02.2026

  • 3 чичо Епщайн

    22 2 Отговор
    Зад завесите правят кекс олимпиади.

    14:24 24.02.2026

  • 4 6135

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Превод:":

    Хаха, кога ли ще разберат, че и различни полове могат да го правят ?

    14:30 24.02.2026

  • 5 Епщейновец

    12 7 Отговор
    И после се чудят,защо бяла спортистка е родила негърче.Ами като се е спукал презервазтива, какво да се роди?

    14:35 24.02.2026

  • 6 Анджо

    21 3 Отговор
    Крайно време е да влезне в олимпийската програма и да види ме коя нация се справя май добре.😂😋🫂

    14:40 24.02.2026

  • 7 Голямо

    15 2 Отговор
    мандърсане е било

    Коментиран от #9

    14:41 24.02.2026

  • 8 Перо

    6 2 Отговор
    Безплатните презервативи са прибрани за родните места. В Кортина се интересуват само от успехи и пари, пак за родните места!

    14:57 24.02.2026

  • 9 Счетоводител

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Голямо":

    Да ти кажа колега не точно: 10000 гуми на 3000 човека ( да кажем 1500 двойки, хайде ако част от тях са си с половините - 2000 двойки), то тогава 10000 на 2000 са си 5 презерватива за двайсет дни. Което за атлет в пикова физическа и полова активност е нищо. Без да съм топ атлет ще ги използвам за 24 часа.

    15:10 24.02.2026

  • 10 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Превод:":

    Какво ли пък правят русосексуалистите? Нощни вечеринки?

    15:20 24.02.2026

  • 11 Анонимен

    0 1 Отговор
    Нови рекорди и пикове.Това се случва на олимпиада.Нов олимпийски рекорд.

    15:22 24.02.2026

  • 12 нейнската

    2 2 Отговор
    НадоЕбатся...

    15:27 24.02.2026

  • 13 Сийка

    5 1 Отговор
    Представяте ли си какво щеше да е и ако и рускините бяха участвали !?? Те са спортистки и са пътували в чужбина и знаят какво е презервативи.и за какво служи....

    15:54 24.02.2026

  • 14 Гого Мого

    7 0 Отговор
    И какво излиза, че олимпиадата си е чиста проба порно сбирка, нищо чудно и да се снимат за Онлуфанс.

    16:15 24.02.2026

  • 15 Правилно...

    4 0 Отговор
    ...е обяснила мацката-млади тела и голямо желание. Такива мероприятия у нас в миналото и сега се провеждаха на опреснителни курсове, тематични седмични командировки, обмяна на опит и пр. сбирки, провеждани от разни организации. Сега му викат тим билдинг. Така че, който му падне, да не се мае, а да действа.

    16:24 24.02.2026

  • 16 Флуид

    5 0 Отговор
    Естественият имунитет се повишава при подобни контакти

    16:51 24.02.2026

  • 17 Тома

    4 0 Отговор
    Много ясно е.Млади хора какво да правят

    17:22 24.02.2026

