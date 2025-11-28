Новини
ЧРД, Ваня Стамболова!

28 Ноември, 2025 20:27 367 0

Тя е неколкократен вицесветовен и европейски шампион

ЧРД, Ваня Стамболова! - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На днешния ден 28 ноември през 1983 г. във Варна се е родила голямата българска лекоатлетка - Ваня Стамболова. Състезава се на 400 метра гладко бягане и 400 метра бягане с препятствия.

Тя е неколкократен вицесветовен и европейски шампион. Има 11 национални рекорда.

През 2006 г. е обявена за най-добър спортист на Балканския полуостров. Най-големият ѝ успех е през същата година, когато става европейски шампион на 400 м. гладко бягане от първенството в Гьотеборг.

Ваня Стамболова е първата българска лекоатлетка, класирала се за финали на европейски първенства в три различни дисциплини.

Все още никой не е подобрил националния ѝ рекорд на 400 м. бягане с препятствия.


