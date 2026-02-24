Илия Груев разкри интересни неща около своето бъдеще в Лийдс

Българският халф на Лийдс Илия Груев разкри интересни неща около своето бъдеще на "Еланд Роуд". Както е известно, неговият договор изтича през 2027 г., а от клуба планират да му дадат нов контракт.

„Дългосрочната цел на Лийдс е отново да бъде утвърден клуб във Висшата лига – това е нещо, в което и аз мога да се видя", започна Илия Груев пред Leeds Live.

„Знаех, че когато се класираме във Висшата лига, ще дойдат и други играчи. Нуждаем се от голям състав и наистина сериозна група от силни играчи. Ще има периоди, в които трябва да бъдеш малко търпелив, но никога да не се съмняваш в себе си", добави Груев.

"Понякога това са решения, взети от треньорите. Няма нищо против играча лично, понякога треньорът има чувството, че друг футболист пасва по-добре на даден стил. Знаех, че шансът ми ще дойде в даден момент и тогава трябва да съм там, за да се представя добре“, продължи националът.

'I also can see myself' - Ilia Gruev addresses Leeds United future and competition from summer signings https://t.co/wNYZyVvH6m — Yorkshire Post Sport (@YPSport) February 20, 2026



„Мисля, че в крайна сметка най-много, което един треньор може да те оцени, е времето за игра, което ще ти даде. Но също така имах чувството, че когато не играех много, той (б.а. - Даниел Фарке) все още разчита на мен и че никога не се е съмнявал в мен, което е наистина важно", добави Груев.

„Треньорът знае какво ще получи от мен - да играя много последователно. Мисля, че последователността е наистина, наистина важно качество. И това е, което се опитвам да правя", завърши халфът.

Както е известно, на 6 февруари, след като Груев изигра главна роля при победата над Нотингам Форест, Фарке го сравни с две футболни легенди.

Мениджърът на Лийдс каза: „Днес той беше смесица от неговите български корени - Христо Стоичков, и Лотар Матеус, с моите немски корени. Той беше навсякъде в защита. Изпълняваше ключовите подавания в нападение с гениален ляв крак. Две асистенции, много, много ключови подавания, мисля, че беше изключителен".