Ясни са съдийските назначения за 23-ия кръг на efbet Лига

24 Февруари, 2026 16:04 644 1

Дербито между Левски и Локомотив София е поверено на Мартин Великов

Ясни са съдийските назначения за 23-ия кръг на efbet Лига - 1
Снимка: БГНЕС
От Съдийската комисия обявиха нарядите за срещите от 23-ия кръг на efbet Лига. Дербито между Левски и Локомотив София е поверено на Мартин Великов, а Мариян Гребенчарски ще ръководи Лудогорец – Локомотив Пловдив.

Ето всички съдийски назначения:

27 февруари 2026 г., петък, 12:45 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС:Георги Милков Гинчев АС1:Александър Христов Апостолов АС2:Никифор Деянов Велков

4-ТИ:Георги Петров Стоянов ВАР:Радослав Петров Гидженов АВАР:Денислав Йорданов Сталев

СН: Йордан Костадинов Иванов

27 февруари 2026 г., петък, 15:15 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПФК Ботев АД

ГС:Драгомир Димитров Драганов АС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Теодор Пешев Петров

4-ТИ:Васил Петров Минев ВАР:Станимир Лозанов Тренчев АВАР:Християна Красимирова Гутева

СН: Иван Захариев Вълчев

27 февруари 2026 г., петък, 17:45 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС:Любослав Бисеров Любомиров АС1:Мартин Емилов Венев АС2:Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:Стоян Панталеев Арсов ВАР:Венцислав Георгиев Митрев АВАР:Ивайло Красимиров Ненков

СН:Никола Петров Джугански

28 февруари 2026 г., събота, 12:30 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Берое - Стара Загора

ГС:Волен Валентинов Чинков АС1:Иво Николаев Колев АС2:Радостин Николов Бодуров

4-ТИ:Стоян Панталеев Арсов ВАР:Владимир Вълков Вълков АВАР:Георги Петров Стоянов

СН:Георги Василев Йорданов

28 февруари 2026 г., събота, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС:Георги Николов КабаковАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ:Геро Георгиев Писков ВАР:Васил Петров Минев АВАР:Венцислав Георгиев Митрев

СН:Ахмед Яшар Ахмед

28 февруари 2026 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

ГС:Никола Антонов ПоповАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ:Тодор Недялков Киров ВАР:Кристиян Николов Колев АВАР:Димо Стоянов Димов

СН:Цветан Кръстев Кръстев

1 март 2026 г., неделя, 17:15 ч.

ПФК Левски - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС:Мартин Живков Великов АС1:Светослав Станимиров Стойчев АС2:Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ:Кристиян Николов Колев ВАР:Димитър Димитров Димитров АВАР:Красимир Маргаритов Кръстев

СН:Цветан Георгиев Георгиев

2 март 2026 г., понеделник, 18:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС:Мариян Георгиев Гребенчарски АС1:Георги Пламенов Тодоров АС2:Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ:Тодор Недялков Киров ВАР:Мартин Иванов Марков АВАР:Георги Димитров Давидов

СН:Георги Крумов Виделов


