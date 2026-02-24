Ясни са съдийските назначения за 23-ия кръг на efbet Лига

От Съдийската комисия обявиха нарядите за срещите от 23-ия кръг на efbet Лига. Дербито между Левски и Локомотив София е поверено на Мартин Великов, а Мариян Гребенчарски ще ръководи Лудогорец – Локомотив Пловдив.
Ето всички съдийски назначения:
27 февруари 2026 г., петък, 12:45 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918
ГС:Георги Милков Гинчев АС1:Александър Христов Апостолов АС2:Никифор Деянов Велков
4-ТИ:Георги Петров Стоянов ВАР:Радослав Петров Гидженов АВАР:Денислав Йорданов Сталев
СН: Йордан Костадинов Иванов
27 февруари 2026 г., петък, 15:15 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Ботев АД
ГС:Драгомир Димитров Драганов АС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Теодор Пешев Петров
4-ТИ:Васил Петров Минев ВАР:Станимир Лозанов Тренчев АВАР:Християна Красимирова Гутева
СН: Иван Захариев Вълчев
27 февруари 2026 г., петък, 17:45 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948
ГС:Любослав Бисеров Любомиров АС1:Мартин Емилов Венев АС2:Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:Стоян Панталеев Арсов ВАР:Венцислав Георгиев Митрев АВАР:Ивайло Красимиров Ненков
СН:Никола Петров Джугански
28 февруари 2026 г., събота, 12:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Берое - Стара Загора
ГС:Волен Валентинов Чинков АС1:Иво Николаев Колев АС2:Радостин Николов Бодуров
4-ТИ:Стоян Панталеев Арсов ВАР:Владимир Вълков Вълков АВАР:Георги Петров Стоянов
СН:Георги Василев Йорданов
28 февруари 2026 г., събота, 15:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
ГС:Георги Николов КабаковАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ:Геро Георгиев Писков ВАР:Васил Петров Минев АВАР:Венцислав Георгиев Митрев
СН:Ахмед Яшар Ахмед
28 февруари 2026 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
ГС:Никола Антонов ПоповАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:Тодор Недялков Киров ВАР:Кристиян Николов Колев АВАР:Димо Стоянов Димов
СН:Цветан Кръстев Кръстев
1 март 2026 г., неделя, 17:15 ч.
ПФК Левски - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД
ГС:Мартин Живков Великов АС1:Светослав Станимиров Стойчев АС2:Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:Кристиян Николов Колев ВАР:Димитър Димитров Димитров АВАР:Красимир Маргаритов Кръстев
СН:Цветан Георгиев Георгиев
2 март 2026 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС:Мариян Георгиев Гребенчарски АС1:Георги Пламенов Тодоров АС2:Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:Тодор Недялков Киров ВАР:Мартин Иванов Марков АВАР:Георги Димитров Давидов
СН:Георги Крумов Виделов
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
16:11 24.02.2026