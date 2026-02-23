Тежък удар по нефтопровода "Дружба"! Украински дронове взривиха ключов център за петрол в руската република Татарстан

Безпилотни летателни апарати с голям обсег на действие, управлявани от Службата за сигурност на Украйна (ССУ), поразиха тази нощ критично важен център за транспортиране на руски петрол - главната петролна помпена станция "Калейкино" близо до Алметевск в руската република Татарстан, предаде Укринформ, позовавайки се на ССУ, пише БТА.
Източник от украинската служба за вътрешна сигурност каза, че по време на атаката с дронове срещу съоръжението в Калейкино са били чути шест експлозии, последвани от мащабен пожар. Резервоарите за съхранение на петрол в помещенията на станцията са се възпламенили. Разстоянието от границата на Украйна до петролната помпена станция е над 1200 километра, подчертава източникът.
"ССУ работи систематично за намаляване на производството и възможностите за транспортиране на петрол от страна на Русия. Нашите специални операции методично намаляват притока на петродолари в руския бюджет, които финансират войната срещу Украйна. Тази работа ще продължи до изчерпването и постепенното изтощение на руската икономика", подчерта официалният представител на ССУ.
Петролната помпена станция "Калейкино" е ключов възел за доставка на суров петрол по петролопровода "Дружба". Съоръжението получава суров петрол от Западен Сибир и района около река Волга и го смесва, преди да го изнесе в чужбина.
Атаката, която е най-новата от поредицата украински нападения по маршрута, рискува да изостри напрежението между Украйна и съседите ѝ Унгария и Словакия, които обвиняват Киев, че се опитва да блокира потока на петрол през петролопровода към техните рафинерии, отбелязва Ройтерс.
Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са прекъснати от 27 януари, когато според Киев руски безпилотен летателен апарати е поразил петролопроводна техника в Западна Украйна.
Въпреки продължаващата близо четири години война с Русия, Украйна продължи да транспортира руски петрол през петролопроводите на своя територия. В началото на миналата година обаче Киев прекрати транзита на руски газ.
Унгария и Словакия заплашиха, че ще прекъснат доставките на електроенергия за Украйна, ако доставките на петрол не бъдат възстановени.
Електроенергията от Унгария и Словакия съставлява около 70 процента от вноса на Украйна и е от изключителна важност за страната, половината от електропроизводството на която е унищожено или сериозно повредено от руски ракетни удари.
Швейк
Внимание, внимание, — говорит Москва! Программа самоуничтожения России активирована !
20:15 23.02.2026
Чудесно
20:18 23.02.2026
Баце,
20:21 23.02.2026
К@ тил,
20:21 23.02.2026
Дрисула
20:21 23.02.2026
Бг гражданин
Коментиран от #106
20:23 23.02.2026
Вова
До коментар #18 от "Руснак без крак":За Киев не знам,ама ви влязох за червен картон.
20:23 23.02.2026
Сатана Z
20:23 23.02.2026
Родното място
20:23 23.02.2026
Възрожденец
Коментиран от #45
20:23 23.02.2026
Има
До коментар #34 от "Ицо":Кво става с ПЕРЕМОГАТА? Колко села си върна нацистка Украйна?Или да доволни и на дупката на геврека ?
Коментиран от #75
20:25 23.02.2026
Пич
Коментиран от #56
20:25 23.02.2026
Мадуро
До коментар #16 от "Само минавам саде ама да попитам де":Имаш ли шести клас, тъ п@ н@р?
20:26 23.02.2026
45 Костадинов от балкона в Банкя
До коментар #37 от "Възрожденец":Аз си пия с Тиквата и ми е хубаво та две не виждам
20:26 23.02.2026
Туп и те украинци
Коментиран от #54
20:27 23.02.2026
ГЕРБ
20:28 23.02.2026
така е
Коментиран от #62
20:30 23.02.2026
62 Какво е това Райхщадско споразумаване
До коментар #53 от "така е":така е
00ОТГОВОР
Украйна е във война с Русия и Унгария и Словакия една от сътавните части на АвстроУнгария подкрепя Русия. Нека си спомним за Райхщадското споразумение за България
...
-;-
какви истории имали русофилите.
А ние защо трябва да вярваме на писаното от комунистите ни скапани?!
20:32 23.02.2026
Татарстан
Коментиран от #83
20:32 23.02.2026
Жалко
20:32 23.02.2026
много добре,
20:36 23.02.2026
ЗЕЛЯПИТА
Коментиран от #95
20:37 23.02.2026
75 европеец
До коментар #39 от "Има":Тия дни ВСУ са освободили още 100 км2, т.е. общо 400 км2
Коментиран от #92, #93
20:40 23.02.2026
78 Търновец
До коментар #7 от "Иван Анчев плешивия циганин":Не са Македонци - в Украйна са около 140 етноса най богати са Евреи и Хазари, а е Татарстан повечето са Българи и пришълци Руси. Аз съм познавал няколко човека от там и Украинските дронове може да убият Българи. А Зеленски бойкотира Руските енергийни доставки за Европа и дава път на Еврейски нефтени фирми
20:42 23.02.2026
Oня с коня
Коментиран от #94
20:42 23.02.2026
83 Анджо
До коментар #64 от "Татарстан":Това е бившата Вложка България и Сталин за да ни затрие по бързо я кръсти татарстан. А честито пропаднали русофили.
Коментиран от #87
20:43 23.02.2026
Oня с коня
20:44 23.02.2026
Иван 1
20:44 23.02.2026
Oня с коня
Коментиран от #91
20:45 23.02.2026
Коко
20:47 23.02.2026
91 да бе, да,
До коментар #86 от "Oня с коня":викаш ще се натискат да дават ток безплатно?!? Особено Румъния дето е пред фалит!
20:55 23.02.2026
92 Цък
До коментар #75 от "европеец":И нито едно населено място. Да не освобождават на запад
21:07 23.02.2026
93 ПО ТОЧНО
До коментар #75 от "европеец":МАЙ СА 400 кв. МЕТЪРА
21:07 23.02.2026
94 безпартиен
До коментар #79 от "Oня с коня":Разликата е в плащането!На бас,че никой няма да си получи парите за ток,оръжие,храни от Украйна!Това което има Украйна е ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ и тя вече е дадена за поне 50 години напред!Всички други давали "помощи" ще има да взимат НЯКОГА!Номерът е,че това са ЗАЕМИ а не ПОМОЩИ! Познайте КОЙ първи ще си получи даденото ако остане Украйна и украинци в нея!?И как е възможно всички държави да са с дългове и никой да не каже към КОГО,на КОГО СА ДЛЪЖНИ ДЪРЖАВИ И НАРОДИ??!Кой има полза да се взимат заеми за въоръжение, което се използва и трябва нови заеми за нови оръжия,заеми за възстановяване на разрушения???
21:11 23.02.2026
95 Гладков
До коментар #72 от "ЗЕЛЯПИТА":ВЛАДИМИРОВИЧ
Помогите
Нет ТЕПЛО
Нет Света
Няма ток
ВЛАДИМИРОВИЧ.
Хаха хахахахаха хахахахаха
21:27 23.02.2026
Будител
21:31 23.02.2026
98 БУНКЕРНИЯ КАШИК
Какъв Мерзавец е .
Нагло и Подло Дърто Магаре
Как говори на Руските вдовици
И им казва :
Вашите Мъже няма да се върнат .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Само не им обясни на Вдовиците
Какво правят в Чужда държава
а пък защитавали Руската Кочина.
Путин е Тотален Психопат.
21:33 23.02.2026
Ресто
21:49 23.02.2026
102 Удриии Удрии
Блатния Башибозук По Тиквите.
Само от Мариз Разбира
Руският Пияндурник.
21:50 23.02.2026
Кравария убер алес
21:56 23.02.2026
Смешник
22:08 23.02.2026
106 Селяндур
До коментар #28 от "Бг гражданин":Ти у вазе, акаш ли у съседната одая бря?
22:40 23.02.2026
Миро
22:57 23.02.2026
Митко
Коментиран от #113
23:03 23.02.2026
Перо
23:31 23.02.2026
Оги
23:57 23.02.2026
Марко Доколянков
00:36 24.02.2026
113 Евроасматик с нервен тик
До коментар #109 от "Митко":Не подценявайте жълтопаветните ни урсулки , по злобни и тъпи са отколкото си мислите.
02:15 24.02.2026