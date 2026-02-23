Новини
Свят »
Украйна »
Тежък удар по нефтопровода "Дружба"! Украински дронове взривиха ключов център за петрол в руската република Татарстан
  Тема: Украйна

Тежък удар по нефтопровода "Дружба"! Украински дронове взривиха ключов център за петрол в руската република Татарстан

23 Февруари, 2026 20:09 3 653 113

  • русия-
  • украйна-
  • унгария-
  • виктор орбан-
  • петрол-
  • петролопровод дружба-
  • дронове-
  • ракети-
  • лукойл-
  • роснефт

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са прекъснати от 27 януари, когато, според Киев, руски безпилотен летателен апарати е поразил петролопроводна техника в Западна Украйна

Тежък удар по нефтопровода "Дружба"! Украински дронове взривиха ключов център за петрол в руската република Татарстан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Безпилотни летателни апарати с голям обсег на действие, управлявани от Службата за сигурност на Украйна (ССУ), поразиха тази нощ критично важен център за транспортиране на руски петрол - главната петролна помпена станция "Калейкино" близо до Алметевск в руската република Татарстан, предаде Укринформ, позовавайки се на ССУ, пише БТА.

Източник от украинската служба за вътрешна сигурност каза, че по време на атаката с дронове срещу съоръжението в Калейкино са били чути шест експлозии, последвани от мащабен пожар. Резервоарите за съхранение на петрол в помещенията на станцията са се възпламенили. Разстоянието от границата на Украйна до петролната помпена станция е над 1200 километра, подчертава източникът.

"ССУ работи систематично за намаляване на производството и възможностите за транспортиране на петрол от страна на Русия. Нашите специални операции методично намаляват притока на петродолари в руския бюджет, които финансират войната срещу Украйна. Тази работа ще продължи до изчерпването и постепенното изтощение на руската икономика", подчерта официалният представител на ССУ.

Петролната помпена станция "Калейкино" е ключов възел за доставка на суров петрол по петролопровода "Дружба". Съоръжението получава суров петрол от Западен Сибир и района около река Волга и го смесва, преди да го изнесе в чужбина.

Атаката, която е най-новата от поредицата украински нападения по маршрута, рискува да изостри напрежението между Украйна и съседите ѝ Унгария и Словакия, които обвиняват Киев, че се опитва да блокира потока на петрол през петролопровода към техните рафинерии, отбелязва Ройтерс.

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са прекъснати от 27 януари, когато според Киев руски безпилотен летателен апарати е поразил петролопроводна техника в Западна Украйна.

Въпреки продължаващата близо четири години война с Русия, Украйна продължи да транспортира руски петрол през петролопроводите на своя територия. В началото на миналата година обаче Киев прекрати транзита на руски газ.

Унгария и Словакия заплашиха, че ще прекъснат доставките на електроенергия за Украйна, ако доставките на петрол не бъдат възстановени.

Електроенергията от Унгария и Словакия съставлява около 70 процента от вноса на Украйна и е от изключителна важност за страната, половината от електропроизводството на която е унищожено или сериозно повредено от руски ракетни удари.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 54 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Швейк

    29 45 Отговор
    24.02.2022г.



    Внимание, внимание, — говорит Москва! Программа самоуничтожения России активирована !

    20:15 23.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Чудесно

    30 6 Отговор
    Става още по-интересно.

    20:18 23.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Баце,

    70 11 Отговор
    Последните няколко седмици всички статии по темата у крайна са просто пропаганда в най чист вид. Всички розАви понита също са изкарани на амбразурата. Предполагам, че брюкселските скумрии са решили на всяка цена да победят руснаците в информационната война, с надеждата да стане чудо и това да повлияе някак си на положението на фронтовите в 4о4. За кая разбрахме, че бори когнитивния дисонанс с алкохол. Чудя се какво ли крепи родните евроатлантически розАви понита...

    20:21 23.02.2026

  • 24 К@ тил,

    15 6 Отговор
    оплачи се на Нетаняху.

    20:21 23.02.2026

  • 25 Дрисула

    35 10 Отговор
    А вие им давайте още помощи, пращаите милиарди, няма проблем, ще бъдат усвоени в някоя от нашите, включително и моята банкова сметки

    20:21 23.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бг гражданин

    20 19 Отговор
    Сталин и Жуков ,ще сеобърнат в гроба,ако знаят какви ги вършат наследнизите на славната Червена Армия. Да ти цият с дронове и ракети насред Москва,при условие ,че имаш най новато ядрено оръжие. Значи САЩ могат да ударят Япония профилактично ,а Русия ниле?! Тогова да вдига белият байряк и да се свърши тая мъка.

    Коментиран от #106

    20:23 23.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Вова

    7 8 Отговор

    До коментар #18 от "Руснак без крак":

    За Киев не знам,ама ви влязох за червен картон.

    20:23 23.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Сатана Z

    48 13 Отговор
    Поредният пирон в ковчега на Европейския райх.Няма нефт,няма помощи за Укрия от Унгария и Словакия.

    20:23 23.02.2026

  • 36 Родното място

    11 12 Отговор
    на Путин!

    20:23 23.02.2026

  • 37 Възрожденец

    12 21 Отговор
    Това сигурно е от.. отломките, знаеме че монголья ПВО то нема аналог 👍😄

    Коментиран от #45

    20:23 23.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Има

    24 9 Отговор

    До коментар #34 от "Ицо":

    Кво става с ПЕРЕМОГАТА? Колко села си върна нацистка Украйна?Или да доволни и на дупката на геврека ?

    Коментиран от #75

    20:25 23.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пич

    31 11 Отговор
    Ами, нека Унгария наложи вето върху парите за тези малоумнци !!!

    Коментиран от #56

    20:25 23.02.2026

  • 42 Мадуро

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Само минавам саде ама да попитам де":

    Имаш ли шести клас, тъ п@ н@р?

    20:26 23.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Костадинов от балкона в Банкя

    5 10 Отговор

    До коментар #37 от "Възрожденец":

    Аз си пия с Тиквата и ми е хубаво та две не виждам

    20:26 23.02.2026

  • 46 Туп и те украинци

    32 10 Отговор
    Спират газта , спират петрола за Унгария и Словакия а очакват нафта за фронта и ток??? А нафтата нали се прави от петрол ? Или може да разчитат на нафта от Нефтохим Бургас . Ето защо рафинерията ни работи на загуба. Източват за да финансират войната?

    Коментиран от #54

    20:27 23.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ГЕРБ

    11 6 Отговор
    Възрожденците ги минаваме с 200

    20:28 23.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 така е

    8 16 Отговор
    Украйна е във война с Русия и Унгария и Словакия една от сътавните части на АвстроУнгария подкрепя Русия. Нека си спомним за Райхщадското споразумение за България. Трябва да се отнасяме с разбиране към Украинците. Те имат от какво да са недоволни.

    Коментиран от #62

    20:30 23.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Какво е това Райхщадско споразумаване

    9 13 Отговор

    До коментар #53 от "така е":

    така е
    00ОТГОВОР
    Украйна е във война с Русия и Унгария и Словакия една от сътавните части на АвстроУнгария подкрепя Русия. Нека си спомним за Райхщадското споразумение за България
    ...
    -;-
    какви истории имали русофилите.
    А ние защо трябва да вярваме на писаното от комунистите ни скапани?!

    20:32 23.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Татарстан

    10 9 Отговор
    доброволно ли е в РФ ?

    Коментиран от #83

    20:32 23.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Жалко

    19 8 Отговор
    Няма да има ток! Sorry.

    20:32 23.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 много добре,

    20 8 Отговор
    Вече спирането на тока става безалтернативно! Честито на зеления!

    20:36 23.02.2026

  • 72 ЗЕЛЯПИТА

    14 8 Отговор
    А ЩО НЕМА ТОК.........?

    Коментиран от #95

    20:37 23.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 европеец

    11 12 Отговор

    До коментар #39 от "Има":

    Тия дни ВСУ са освободили още 100 км2, т.е. общо 400 км2

    Коментиран от #92, #93

    20:40 23.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Търновец

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "Иван Анчев плешивия циганин":

    Не са Македонци - в Украйна са около 140 етноса най богати са Евреи и Хазари, а е Татарстан повечето са Българи и пришълци Руси. Аз съм познавал няколко човека от там и Украинските дронове може да убият Българи. А Зеленски бойкотира Руските енергийни доставки за Европа и дава път на Еврейски нефтени фирми

    20:42 23.02.2026

  • 79 Oня с коня

    11 10 Отговор
    Укр.е Вторият по големина потребител на ток от Словакия и прекъсването му ще нанесе сериозни щети на словашката икономика за Стотици милиони долари.освен това Полша и Румъния само чакат това да се случи,за да завземат пазарната Ниша.

    Коментиран от #94

    20:42 23.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Анджо

    11 10 Отговор

    До коментар #64 от "Татарстан":

    Това е бившата Вложка България и Сталин за да ни затрие по бързо я кръсти татарстан. А честито пропаднали русофили.

    Коментиран от #87

    20:43 23.02.2026

  • 84 Oня с коня

    9 6 Отговор
    Укр.е Вторият по големина потребител на ток от Словакия и прекъсването му ще нанесе сериозни щети на словашката икономика за Стотици милиони долари.освен това Полша и Румъния само чакат това да се случи,за да завземат пазарната Ниша.

    20:44 23.02.2026

  • 85 Иван 1

    7 8 Отговор
    Тегли шалтера.

    20:44 23.02.2026

  • 86 Oня с коня

    11 3 Отговор
    Укр.е Вторият по големина потребител на ток от Словакия и прекъсването му ще нанесе сериозни щети на словашката икономика за Стотици милиони долари.освен това Полша и Румъния само чакат това да се случи,за да завземат пазарната Ниша.

    Коментиран от #91

    20:45 23.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Коко

    9 9 Отговор
    Дано Унгария и Словакия не спират тока за Украйна че ние следващите сметки няма да можем да си ги платим.Нали останалите 30% ние ги плащаме обикновенните хора.Ами ако трябва целия ток да им плащаме.

    20:47 23.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 да бе, да,

    10 6 Отговор

    До коментар #86 от "Oня с коня":

    викаш ще се натискат да дават ток безплатно?!? Особено Румъния дето е пред фалит!

    20:55 23.02.2026

  • 92 Цък

    3 3 Отговор

    До коментар #75 от "европеец":

    И нито едно населено място. Да не освобождават на запад

    21:07 23.02.2026

  • 93 ПО ТОЧНО

    5 4 Отговор

    До коментар #75 от "европеец":

    МАЙ СА 400 кв. МЕТЪРА

    21:07 23.02.2026

  • 94 безпартиен

    10 5 Отговор

    До коментар #79 от "Oня с коня":

    Разликата е в плащането!На бас,че никой няма да си получи парите за ток,оръжие,храни от Украйна!Това което има Украйна е ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ и тя вече е дадена за поне 50 години напред!Всички други давали "помощи" ще има да взимат НЯКОГА!Номерът е,че това са ЗАЕМИ а не ПОМОЩИ! Познайте КОЙ първи ще си получи даденото ако остане Украйна и украинци в нея!?И как е възможно всички държави да са с дългове и никой да не каже към КОГО,на КОГО СА ДЛЪЖНИ ДЪРЖАВИ И НАРОДИ??!Кой има полза да се взимат заеми за въоръжение, което се използва и трябва нови заеми за нови оръжия,заеми за възстановяване на разрушения???

    21:11 23.02.2026

  • 95 Гладков

    3 3 Отговор

    До коментар #72 от "ЗЕЛЯПИТА":

    ВЛАДИМИРОВИЧ

    Помогите

    Нет ТЕПЛО
    Нет Света

    Няма ток

    ВЛАДИМИРОВИЧ.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    21:27 23.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Будител

    9 8 Отговор
    Укрите реват за оръжия , а в същото време са световен лидер в продажбите на оръжия....

    21:31 23.02.2026

  • 98 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    9 5 Отговор
    Го гледахме

    Какъв Мерзавец е .

    Нагло и Подло Дърто Магаре

    Как говори на Руските вдовици

    И им казва :

    Вашите Мъже няма да се върнат .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Само не им обясни на Вдовиците

    Какво правят в Чужда държава
    а пък защитавали Руската Кочина.

    Путин е Тотален Психопат.

    21:33 23.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Ресто

    4 4 Отговор
    Унгария ще спре тока. Те и без това имат да си връщат

    21:49 23.02.2026

  • 102 Удриии Удрии

    8 3 Отговор
    Удриии
    Блатния Башибозук По Тиквите.

    Само от Мариз Разбира
    Руският Пияндурник.

    21:50 23.02.2026

  • 103 Кравария убер алес

    3 5 Отговор
    Т.е. укрите под лозунга горепосочен ни режат от ресурси..... Тия всъщност каква роля играят? Изолират Европа от Русия? Т.е. следват политиката на кекс на ЕУ, важни са нечии интереси. Очевидно ЕУ трябва да бъде насочена към конкретни пазари.... Честито и да благодарим на укрите, жалки далавераджии и изпълнители на чужда воля

    21:56 23.02.2026

  • 104 Смешник

    5 7 Отговор
    Спирай доставките на ток на тоя корумпиран зелен фашист Орбане

    22:08 23.02.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Селяндур

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Бг гражданин":

    Ти у вазе, акаш ли у съседната одая бря?

    22:40 23.02.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Миро

    3 2 Отговор
    Браво! Започва СВО Трепи копейките!

    22:57 23.02.2026

  • 109 Митко

    3 3 Отговор
    Един съвет към нормалните хора: копейките разбират само от бой,от нищо друго! Вредни са много за България!

    Коментиран от #113

    23:03 23.02.2026

  • 110 Перо

    3 1 Отговор
    Ционисткият шут прояви глупостта да прави мръсни трикове на Орбан и да обвини Русия, като скритата мисъл му е да шантажира Унгария за съгласие, да приемат членството на режима в Киев в ЕС. Резултатът от еврейската уйдурма е, че Киев остава без €90 млрд. и без ток, блокирани от унгарското правителство. Нека да чака киевския режим, опозицията на Орбан да спечели изборите!

    23:31 23.02.2026

  • 111 Оги

    0 0 Отговор
    Унгария и Словакия укрите ги приключиха. Бензин няма да видят скоро.

    23:57 23.02.2026

  • 112 Марко Доколянков

    1 0 Отговор
    Зеления Сопол си мисли че може да изнудва когото си поиска. Той не иска войната да спре, спре ли войната той ще стане излишен. Изби 3 милиона славяни и продължава издруда.

    00:36 24.02.2026

  • 113 Евроасматик с нервен тик

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Митко":

    Не подценявайте жълтопаветните ни урсулки , по злобни и тъпи са отколкото си мислите.

    02:15 24.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания