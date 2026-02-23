Новини
Служебното правителство освободи всички областни управители – ето кои са новите

23 Февруари, 2026 19:44 4 808 92

Добромир Гюлев е назначен за областен управител на област Бургас. Завършил е СУ „Св. Климент Охридски“. Професионалното му развитие е свързано основно със start-up, а в последните години заема ръководни длъжности в областта на контрола на качеството

Правителството назначи 28 областни управители като освободи досега заемащите тези длъжности. Това стана ясно от правителствената пресслужба.

За областен управител на област Благоевград е назначен Николай Куколев. Той е магистър по финанси със специализация „Публични финанси“ от ЮЗУ „Неофит Рилски“. Куколев има дългогодишен стаж като преподавател по „Публични финанси“ в различни висши училища и богат административен опит. Заемал е позицията на заместник областен управител на област Благоевград в периода 1999 – 2001 г.

Добромир Гюлев е назначен за областен управител на област Бургас. Завършил е СУ „Св. Климент Охридски“. Професионалното му развитие е свързано основно със start-up, а в последните години заема ръководни длъжности в областта на контрола на качеството, комплексните проверки и одити, придобивайки значителен управленски и административен опит.

Областен управител на област Варна е Атанас Михов. Той е доказан професионалист в сферата на вътрешната сигурност с над 30 години служба в системата на МВР. Има дългогодишен управленски опит, бил е награждаван многократно за постигнати отлични резултати, вкл. е носител на почетен знак на МВР. Магистър е по българска филология и по специалността „Защита на националната сигурност“ от Академията на МВР.

Валентин Михайлов е назначен за областен управител на област Велико Търново. Михайлов притежава магистърска степен по право и по счетоводство и контрол от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Натрупал е значителен административен опит в рамките на трудовия си стаж в същата областна администрация, където е заемал различни позиции в годините. Бил е заместник областен управител в периода 2023 г. – 2024 г.

За областен управител на област Видин е назначен Иван Иванов. Той е магистър по икономика. Има натрупан дългогодишен стаж в държавната администрация. В периода от 2018 г. до 2024 г. е бил директор на Дирекция „Бюро по труда“-Видин.

Стефан Стефанов е новият областен управител на област Враца. Той е магистър по българска филология и по право от СУ „Св. Климент Охридски“. В периода януари – август 2022 година е заемал поста на областен управител на област Враца.

Новият областен управител на област Габрово е Асен Даскалов. Той е завършил висшето си образование в СУ „Св. Климент Охрисдки“. Професионалният му опит до момента е в частния сектор.

За областен управител на област Добрич е назначен Асен Атанасов. Атанасов завършва право във Варненския свободен университет. В периода 2010 г. – 2013 г. заема длъжността главен юрисконсулт в Община Балчик. През 2024 г. - 2025 г.

Атанасов е директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности в Община Варна.

Здравко Тодоров е назначен за областен управител на област Кърджали. Завършва икономика и организация на труда в УНСС-София. Дълги години работи в сферата на търговията, на недвижимите имоти и финансите.

За областен управител на област Кюстендил е назначен Кристиан Иванчов. По образование е юрист. Бил е зам.-областен управител през 2023 г., а от 2023 г. до 2025 г. е зам.-кмет на Община Кюстендил.

За областен управител на област Ловеч е назначена Поля Върбанова. Тя завършва история във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. В. Търново. Върбанова е работила на различни експертни длъжности в Областната управа – Ловеч и в Община Ловеч.

Михаил Иванов е назначен за областен управител на област Монтана. Завършва икономика и маркетинг във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. В. Търново. Има професионален опит в сферата на търговията, а от 2024 г. до настоящия момент е част от екипа на Държавна комисия по сигурност на информацията.

Любомир Гечев е назначен за областен управител на област Пазарджик. Притежава над 18 години управленски опит в публичната администрация и международна бизнес среда. До момента е зам.-кмет на Община Пазарджик.

За областен управител на област Перник е назначен Георги Недев. Завършва география, геополитика и обществено развитие във ВТУ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. В. Търново. Професионалният му опит е свързан с различни частни компании.

Александър Йотков е назначен за областен управител на област Плевен. Йотков е строителен инженер по Водоснабдяване и канализация в УАСГ в гр. София. Работил е по специалността си в различни частни компании, както и в общините Бяла и Плевен. От октомври 2023 г. до юни 2024 г. е бил заместник областен управител на област Плевен.

За областен управител на област Пловдив е назначен Владислав Попов. Магистър е по агроекология във Висшия селскостопански институт в Пловдив и доктор от Университета на Западен Сидни, Австралия. Има професионален опит в областта на агроекологията, биологичното земеделие и опазването на околната среда. През последните 5 години е професор в Катедрата по агроекология на Аграрен университет - Пловдив.

Орлин Пенков е новият областен управител на област Русе. Той има над 20 години професионален опит в сферата на мениджмънта, бизнес-развитието и продажбите. Завършил е 2 магистърски степени в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов: „Международни икономически отношения“ и „Финанси“.

Огнян Обрешков е назначен за областен управител на област Разград. Притежава дългогодишен опит като експерт и ръководител в индустриалната поддръжка в големи промишлени предприятия. Машинен инженер по специалностите „Машиностроителни технологии“ и „Топло и газоснабдяване“. Магистър по икономика със специалност „Икономика на индустрията“.

За областен управител на област Силистра е назначен Димитър Караджов. До този момент той е бил директор на дирекция „Икономика“ в община Силистра. Има дългогодишен опит и в частния сектор. Караджов е юрист по образование.

Маринчо Христов е новият областен управител на област Сливен. Той е заемал същата длъжност в периода юли 2023 г. – май 2024 г. Завършил е магистратура „инженер-агроном“ в Аграрния университет в Пловдив.

Правителството назначи за областен управител на област Смолян Зарко Маринов. Той е бил областен управител в периода октомври 2021 г. – август 2022 г. Бил е също заместник областен управител на област Смолян през 2014 г. и 2015 година.

Вяра Тодева е новият областен управител на област София. Тя е била областен управител на същата в област в периода юли 2023 г. – април 2024 г. Преди това е заемала последователно длъжностите заместник изпълнителен директор на Агенция по вписванията и заместник областен управител на София град. Завършила е „Бизнес и финанси’’ в College of North West London и притежава магистърска степен по право и икономика.

За областен управител на Софийска област е назначен Иван Димитров. Бил е заместник областен управител на същата обкаст в периода юли 2023 г. – март 2024 г. Икономист е по образование.

Ива Радева е назначена за областен управител на област Стара Загора. Заемала е същата длъжност в периода август 2023 г. – юли 2024 г. По образование е икономист.

За областен управител на област Търговище е назначен Радослав Бойчев. Магистър е по специалността Национална сигурност от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Бил е избран за народен представител в 46-то Народно събрание.

Гинка Райчева е назначена за областен управител на област Хасково. Същата длъжност е заемала в периода юли 2023 г. – юни 2024 г. Преди това е била директор на ОУ „Св. Климент Охридски“ в гр. Хасково. Завършила е Пловдивския университет.

За областен управител на област Шумен е назначен Марин Маринов. Икономист е по образование. Притежава дългогодишен опит във финансовия сектор.

Биляна Кавалджиева-Димитрова е назначена за областен управител на област Ямбол. Заемала е същата длъжност в периода юли 2023 г. – юни 2024 г. По образование е юрист.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Соня

    50 30 Отговор
    Голяма пушилка се вдига около новия кабинет. То не е "чистене" на стари кадри, не е намърдване на "наши хора". Макар и за два месеца, и те да захлебят от държавната хранилка!

    Коментиран от #50, #55, #70, #75

    19:46 23.02.2026

  • 3 хаха

    36 16 Отговор
    "заема ръководни длъжности в областта на контрола на качеството"

    Това от обосрани ориенталци които и прясно мляко не могат да произведат.
    ХАХАХА!

    19:49 23.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ееее

    19 36 Отговор
    Тия пепейци братче сложили на всички области управители с български имена и нито един с арабско или турско име!!! Тия къде си мислят, че се намират? Не знаят ли, че и боко и пеев и Радев са много близки с Турция и така няма да я бъде. Друго си беше като половината управители не бяха българи...

    19:54 23.02.2026

  • 6 Служебното правителство

    37 18 Отговор
    Хижари сложи ли? 🤔🙄🙄

    19:55 23.02.2026

  • 7 значи

    31 22 Отговор
    pозовитeeвpогeйфaшистчета са си най-обикновени ревашнистчета наслецници на пребоядисаните предатели комуняги значи по-добре бандитите тикви и прасета отколкото туя ненормални крадливи пeдeрeта - нито глас за тая мръсна брюкселска антибългарска cган от пп-дб!

    19:56 23.02.2026

  • 8 Яшар

    18 16 Отговор
    Нека коренят ,дано има файда за народа

    19:58 23.02.2026

  • 9 Ама

    29 19 Отговор
    сериозно ли сътвориха това нещо ? Че то един читав няма в менкането !

    19:59 23.02.2026

  • 10 Живо ме интересува

    25 18 Отговор
    Друсаната извратена лама Цицелкa къде я монтираха дегенepaтите oт Партията на Педофилите?

    Коментиран от #19

    19:59 23.02.2026

  • 11 кво е станало

    24 13 Отговор
    едни бръмбари сменени с други бръмбари
    лапането не спира

    20:01 23.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гробар

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "нано":

    Вяра е в списъка на кгб. Те не прощават.

    Коментиран от #17

    20:03 23.02.2026

  • 16 БРАВО !!!!

    29 12 Отговор
    Да освободи и главния престъпник т.е. главния ПРОКУРОР и заедно със главния секретар на мвр , министъра на мвр мишока митов......при бай Ставри и на заслужена почивка със костюми от райета !!!!

    20:03 23.02.2026

  • 17 Капитан Крийч

    12 15 Отговор

    До коментар #15 от "Гробар":

    Вяра и Трайчо първи ще дадат фира. Няма милост за фащистите.

    Коментиран от #21

    20:04 23.02.2026

  • 18 Анджо

    14 15 Отговор
    После да не плаче някой когато дойде новото правителство ,че сменят областните управители. Защото всеки път при ново правителство опозицията реве ,че тия които са власт сменят и слагат други. Нали само за изборите да са честни а се оказва ,че нищо няма от това което се говори. КЕШ БОТАШОВ ще ви оправи, вече се вижда.

    20:04 23.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Анджо

    23 13 Отговор
    Това значи , че изборите ,че са пълнен фалш.

    20:06 23.02.2026

  • 21 Гробар

    6 10 Отговор

    До коментар #17 от "Капитан Крийч":

    Така е. Червеите ги чакат. Тях и техните дечица.

    20:06 23.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Глич

    22 12 Отговор
    От къде събраха толкова цицелчета?

    20:09 23.02.2026

  • 24 Надежни

    15 6 Отговор
    Характетистики.
    Мен ме интересува кой от коя пария е.

    20:09 23.02.2026

  • 25 Анджо

    14 21 Отговор
    Как е тръгнало , май КЕШ БОТАШОВ ще направи преврат в България.

    20:11 23.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Митничарите

    19 9 Отговор
    смениха ли,че са много важни за изборите?

    20:11 23.02.2026

  • 28 Гонзо

    15 3 Отговор
    ще сменят ли?

    20:12 23.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 гост

    12 13 Отговор
    Хайде стария бардак от комунистически култуци като Тодева!

    Коментиран от #80

    20:14 23.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 За Нов проект

    9 6 Отговор
    какво остана?

    20:16 23.02.2026

  • 36 Това не е

    7 7 Отговор
    алабала!

    20:16 23.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Бойка Сотирова

    10 14 Отговор
    Комунистическа чистка от къде се появиха тия новаци , всичките с тежки дипломи и нито един от малцинствата . Расистко поведение е ядно , сега ще се почне в нап , после следва митницата , горското и т.н. Иначе който дойде на власт само мислят какви схеми да правят за кражби . Помияри мръсни ,долни и нямам думи не се наядоха ейй само тъпчат и мачкат народа ама ние сме си виновни

    Коментиран от #83

    20:17 23.02.2026

  • 39 Лечева

    12 3 Отговор
    и Костадинова,оправиха ли?

    20:18 23.02.2026

  • 40 Някой

    11 6 Отговор
    канадец няма ли?

    20:19 23.02.2026

  • 41 Цицел

    7 5 Отговор
    отвръща на удара...

    20:20 23.02.2026

  • 42 Дзак

    4 4 Отговор
    Подмазвачиев пише и брише!

    20:23 23.02.2026

  • 43 Роко

    11 14 Отговор
    Не разбирам нищо. За.Всичките тези промени който прави това правителство ,кой му дава право .Тези на избори не са били ,от къде имат право да сменяват хора на длъжности,който са поставени там ,след като партия ,зглопка ,както искате така го наречете ,е спечелила избори ,и ги е назначила на тези длъжности.Да не питам,ама всичките ли длъжносни лица който се сменят ,са толкова некадърни ,че е невъзможно да продължът да си изпълняват длъжностите както до сега,и като се излъчи нов победител на изборите ,тогава те са ги вменяват.Нали служебното правителство е само да организира провеждането на нови избори!

    20:25 23.02.2026

  • 44 Ахахаха

    7 11 Отговор
    Това ще бъде толкова грозно с тоя подбор.. Язък, че избрахме демокрацията

    20:26 23.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Перо

    10 16 Отговор
    Само боклуци и случайници! След 2 месеца ще има ново разместване и случайниците ще си отидат! Това няма да промени нищо. Послушаха сержанта шофьор от ДС Цвъки, бившия на тиквата и ще си скубят косите!

    20:35 23.02.2026

  • 48 Сатана Z

    7 13 Отговор
    Добромир Гюлев от ППдофилска България-защитник на педофилите в България и Мексико

    20:35 23.02.2026

  • 49 Братленце

    10 11 Отговор

    До коментар #46 от "Браво на новото правителство!":

    Това и проблемът, това не е правителство! Служебното правителство не би трябвало да има подобни правомощията.
    Вие сте комплексари от ПП-ДБ, другите и те са комплексари. А България не иска комплексари.
    Разбираш ли проблемът?! В теб е!

    20:37 23.02.2026

  • 50 Много ясно че ще има чистка

    13 6 Отговор

    До коментар #2 от "Соня":

    Че старите до кога да ги търпим?

    20:38 23.02.2026

  • 51 К.К

    14 7 Отговор
    БРАВО! СУПЕР! Така се прави! А не да чакате изфабрикувани компромати, да се обяснявате и да ви бойкотират гербавите калинки!

    20:38 23.02.2026

  • 52 Бургаски гларус

    7 4 Отговор
    Гюлев влезе в политиката чрез ИТН, но през 2022 година напусна партията на Слави Трифонов и се присъедини към екипа на Димитър Найденов в „Да, България
    Не е пропуснал ГЕЙ парад.

    20:38 23.02.2026

  • 53 Мда

    10 5 Отговор
    Така се прави ! Нашата мафия е по добра от Вашата ! Сега тези невнятни и ще ни покажат как се правят честни избори!
    Йотова къде се скри?

    20:40 23.02.2026

  • 54 Добромир Гюлев

    7 4 Отговор
    Бракониер и убиец на морската флора и фауна

    20:40 23.02.2026

  • 55 Альооо

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "Соня":

    А на Пеевски и Борисов ли хората да държат, да ги саботират като кмета на София?!
    Естествено, че ще си сложат хора, на които имат доверие!

    20:40 23.02.2026

  • 56 Постна информация

    10 5 Отговор
    Много съм разочарована от съдържанието , никъде не пише кой областен управител от коя партия е издигнат. Умишлено ли скривате важни факти?

    Коментиран от #60

    20:41 23.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Браво за смелото решение на служебното

    13 10 Отговор
    Смяната на всички областни управители от страна на служебното правителство е сериозен политически ход, който ще доведе до РЕСТАРТ на административната работа по места и за поемане на по-ясна отговорност в навечерието на важни управленски решения.

    Коментиран от #69, #73

    20:46 23.02.2026

  • 59 Мнение

    11 4 Отговор
    Новоназначените областни управители имат разнообразен професионален опит – от публичната администрация и сигурността до икономиката и частния сектор. Това може да бъде предимство, ако експертизата им бъде използвана ефективно и в интерес на гражданите. В крайна сметка обаче най-важният критерий няма да са биографиите, а реалните резултати – прозрачност, добро управление и работа в полза на регионите

    20:48 23.02.2026

  • 60 Новак

    10 3 Отговор

    До коментар #56 от "Постна информация":

    На досегашните знаете ли от коя партия са?

    20:48 23.02.2026

  • 61 Разумен

    12 3 Отговор
    Обществото очаква стабилност, професионализъм и ясна отговорност. Дали новите назначения ще оправдаят тези очаквания, предстои да видим.

    Коментиран от #65

    20:48 23.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Все тая

    8 5 Отговор
    Стани да седна. Моята Лама е по добра от твоята Лама. По принцип въобще не трябва да има областни управители. Държавата не би трябвало да има представители в общините

    20:50 23.02.2026

  • 65 Файърфлай

    5 3 Отговор

    До коментар #61 от "Разумен":

    А аз очаквам по скоро налъмите да се раззеленят, цъфнат и вържат.

    20:50 23.02.2026

  • 66 Обърнали софрата

    7 4 Отговор
    Аз нови не виждам, това са пепейските управители.

    Коментиран от #68

    20:51 23.02.2026

  • 67 4567

    7 2 Отговор
    Метлата и с дръкажта по ...

    20:51 23.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 провинциалист

    8 4 Отговор

    До коментар #58 от "Браво за смелото решение на служебното":

    "ще доведе до РЕСТАРТ на административната работа по места и за поемане на по-ясна отговорност" - при ПП поемането има други измерения.

    20:58 23.02.2026

  • 70 големдебил

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Соня":

    Всичко е по заповед на комундето Радков.Нищо,нека да взима властта ,да видим докъде ще докара България.Нали 90% от матряла го иска.Като кривне,ние ще сме на ход.Да види как се прави протест.

    21:00 23.02.2026

  • 71 Смешна работа ей

    9 3 Отговор
    Добромир Гюлев, областен управител на Бургас. Някакъв никой от ИТН дето вятър го вее на бял кон риболовец бил и алабала

    21:00 23.02.2026

  • 72 Добре

    7 4 Отговор
    де, аз се чудя на тези мисирки-матросовци, с какви обещания са ги подлъгали, да заемат тези постове!?Всичките не могат да ги направят посланници. За държавни агенции, опашката е дълга. За нищо няма да стават след края на служебния кабинет, защото рано или късно ще има такъв. Освен за бъдещи депутати, не виждам, за какво друго могат да ги налъжат.

    21:00 23.02.2026

  • 73 баба вюна

    6 4 Отговор

    До коментар #58 от "Браво за смелото решение на служебното":

    Заблудени овци.

    21:03 23.02.2026

  • 74 Ченге от МВР

    8 1 Отговор
    областен управител на Варна ....Атанас Михов.. "доказан професионалист"! назначен за директор на ОДМВР – Варна, със заповед на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков

    21:04 23.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Голям

    5 6 Отговор
    Сега е ред и на русофилско МВР, за изборите, на някого да не му става ясно каква е целта на всичкото това?
    Дали пък всичките тези управители не са русофили по някаква извънредна случайност???

    21:06 23.02.2026

  • 77 Ха ха ха

    7 4 Отговор
    ОТ КОЛ И ВЪЖЕ С ДИПЛОМИ ОТ ИЗМИСЛЕНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ С МНОГО ПО ЛОШО КАЧЕСТВО ОТ БИВШИЯ ПУЦ. ДИПЛОМИ НА КИЛОГРАМ.

    21:06 23.02.2026

  • 78 Какво стискат отпред в ръцете всички

    5 1 Отговор
    Какъв ръбест са стигнали всички отпред. Такъв ли са приготвили за нас....Ръцете отпред, на нужното място и стискат ли стискат. Нищо у тия не е естествено.

    21:06 23.02.2026

  • 79 Силиций

    3 2 Отговор
    Тц,тц,тц.....тюх,да му се не види макар,пущината.От къде дойде тази мъка,та да страдат в "нищета" наште фирми? Кой ще им "обществените" поръчки разпише,кой ще им пачки раздаде? Как сега ремонт на ремонтите да свършат?А и по-лошо иде-избори , ама неудобни и несигурни.Ах,мъкаааа...Как да си далавера плануват сега "успешни" бизнесмени и "добри" инвеститори?!

    21:08 23.02.2026

  • 80 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    Тя е антикомунст и русофоб впрочем.

    Коментиран от #81

    21:10 23.02.2026

  • 81 Тъпото руско говедо

    2 3 Отговор

    До коментар #80 от "Иван":

    Колкото Румен Радев е антикомунист и русофоб...

    21:21 23.02.2026

  • 82 Даката

    3 4 Отговор
    Струва ми се че целта е русофили в президентството и изпълнителната власт, а после излизане от Европейският съюз и НАТО... след това Путин може да напада, но ние няма да се дадем без бой.

    21:24 23.02.2026

  • 83 Асанката

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Бойка Сотирова":

    И аз съм от Факултето ама не съм вишист,молим да пишем ама не мойм да четем ,рисуваме буквите .....за мени що пост няма ,а ???? расисти....и аз мойм да управлявам ,колело молим,Комбс каруца мойм ,и БМВ с купена книжка молйм ....Абе много мойм ,и от токи разбирам ,на енергото шеф поне бе .....

    21:30 23.02.2026

  • 84 Горски

    6 3 Отговор
    Новите областни управители за 2/ два/ месеца ще направят чудеса от нечовешка храброст и ще оправят цялата България?! Освен това, доката подменят всичките си калинки, роднини, гаджета и прочие познати на познати, вече ще има нов областен управител. Пълно безсмислие е това действие на Правителството. Едва ли го осъзнават. Ако щат да сменят всичко в държавата, Радев ще ги помете. Кокорчо с глупостта си свали правителството, без да си дава сметка, че зад ъгъла се надига голямата вълна на Радев. Хайде сега борете се за 121 депутата, смешници. По-големи глупаци от ПП-ДБ България не е имала. Стигнаха до положението да се надяват ДПС да не ги изпревари. В последно време ми прави впечатление, че много политици са завършили университета във Вeлико Търново и се чудя, как университет с толкова нисък рейтинг, още от соц.времената, пръква толкова действащи управници в България? Сега сменете всички полицейски началници с хора на Петрохан-Педофили, за да е спокоен кокор лама, че изборите са под техен контрол. Половината са били в листите на ПП, другата половина в тези на ДБ, ама иначе служебното правителство било създадено от експерти и не било на ППДБ. Това е безумно. Работата на служебното правителство е да подготви изборите. А не да се опитва да управлява като редовно правителство. Това е един изключително скапан и некомпетентен служебен кабинет. Като бъде избрано редовно правителство, да сменя който си иска и както си иска.
    Единствената работа на служебните правите

    21:35 23.02.2026

  • 85 Точен

    2 2 Отговор
    Новият областен на Варна Атанас Михов е честен мъж. Лично го познавам, не знам за другите области, но за Варна изборът е много добър.

    21:36 23.02.2026

  • 86 ПепеДебилизъм

    5 1 Отговор
    Издънка след издънка, гаф след гаф! Това служебно правителство се очертава като най-слабото и най-скандалното в новата ни история.
    Срам и позор!!

    21:36 23.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 .....

    5 1 Отговор
    “Честни избори може да имаме тогава, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен и е равноотдалечено от партиите.” Това заяви Андрей Гюров след срещата с президента Илияна Йотова.
    всички ппдб областни ппдб 😁😁😁

    21:48 23.02.2026

  • 89 големсмях

    3 1 Отговор
    Това правителство се превръща в правителство на уволненията .Нищо ,че след два месеца ще има ново правителство и тези сегашните също ще бъдат уволнени...Но все файда ..Новите ще захлебят ако не милиони ..поне няколко стохиледници да сгънат.

    21:54 23.02.2026

  • 90 Определение областен:

    1 1 Отговор
    “представител на правителството и държавната власт в някой от неговите областни региони”. Естествено, че се сменят с всяко правителство, като министрите, замовете и т.н. Ако искате хората на Дидко да си седят, да представляват служебното?

    22:17 23.02.2026

  • 91 Гюров каза

    3 1 Отговор
    Няма да има реваншизъм.
    Ще видим.

    23:52 23.02.2026

  • 92 Партия

    1 0 Отговор
    Защо не пишат кой от коя партия е ?

    01:12 24.02.2026

