ПСЖ ще бъде без Усман Дембеле и Руис в реванша с Монако

Голмайсторът на Пари Сен Жермен Усман Дембеле ще пропусне реванша от плейофите на Шампионската лига срещу Монако. Нападателят не взе участие в общата тренировка на отбора тази сутрин, като имаше индивидуални занимания и няма да бъде включен в групата за утрешния двубой.

Бившият играч на Барселона получи контузия в левия прасец по време на победата с 3:2 в първия двубой, когато бе заменен още в 27-ата минута, след което не бе на разположение на Луис Енрике за срещата с Метц.

Носителят на “Златната топка” пропусна вече 12 мача от началото на сезона.

Фабиан Руис, който се възстановява от контузия в коляното, също няма да може да вземе участие в реванша с Монако. За Сени Маюлу и Куентин Нджанту вече се знаеше, че няма да бъдат готови за втория сблъсък с монегаските.