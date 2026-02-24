Новини
Спорт »
Бг футбол »
Стана ясно кога ще е готов новият стадион във Варна, вече са вложили милиони в него

Стана ясно кога ще е готов новият стадион във Варна, вече са вложили милиони в него

24 Февруари, 2026 16:31 1 513 26

  • стадион арена варна-
  • футбол-
  • стадион

Изпълнителният директор на „Спортен комплекс Варна" АД Пламен Андреев допълни, че стадионът ще има 22 000 седящи места

Стана ясно кога ще е готов новият стадион във Варна, вече са вложили милиони в него - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Стадион „Арена Варна“ ще бъде готов през 2027 година, каза днес на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в крайморския град Станислав Василев, технически ръководител на съоръжението, чието изграждане тече в момента.

Изпълнителният директор на „Спортен комплекс Варна" АД Пламен Андреев допълни, че стадионът ще има 22 000 седящи места. Подземният паркинг ще разполага със повече от 700 места. Съоръжението ще разполага и с модулна сцена за провеждането на концерти или други мащабни инициативи на открито.

Общата площ е 127 000 квадратни метра, допълни Андреев. По думите му над половината от тях ще бъдат застроени със спортна инфраструктура. Идеята е да създадем нова модерна градска зона, а не стадионът да се свързва само с домакинството на футболни срещи два пъти месечно, подчерта Андреев. Той каза още, че дружеството ще кандидатства съоръжението ще бъде изградено по изискванията на ФИФА и УЕФА и ще се кандидатства за лиценз за международни срещи. Това означава, че на него домакинските си мачове ще могат да играят и националите ни.

Станислав Василев допълни, че към днешна дата обектът е на етап изграждане на конструкцията. Той ще има четири сектора, като някои от тях вече са в завършен вид. Монтират се и козирките на два от секторите. Очаква се грубият строеж да приключи до 4 месеца, а след това предстоят довършителните работи и пускането на стадиона в експлоатация.

Финансовият консултант на „Спортен комплекс Варна“ Ивелина Шабан посочи, че нужните пари за довършителните дейности се осигуряват чрез вдигане на капитала на дружеството на 43 826 000 евро. Нов акционер е държавата, която трябва да внесе общо 15 339 000 евро. Основният акционер остава „Химимпорт“. Компанията притежава 65 процента от собствеността, а средствата, които трябва да осигури са 28 487 000 евро.

Към момента средствата за строителните дейности постъпват регулярно по разкритата специална сметка, която е само за стадиона, допълни Шабан. По думите ѝ от започването на проекта до сега в него вече са вложени 32 500 000 евро.

Съоръжение от такъв мащаб има големи експлоатационни разходи и опитът в цяла Европа доказва, че то няма да може да се издържа самостоятелно, допълни Шабан. По думите ѝ по тази причина екипът на дружеството е разработил модел, който ще доведе до финансова стабилност на стадиона. Идеята е да бъдат изградени допълнителни търговски площи – в съоръжението и в пространството около него. Освен това ще бъдат построени и три жилищни сгради.

Районът около стадиона в момента е на етап устройствено планиране, посочи Шабан. Тя уточни, че старият градски басейн в съседство няма как да бъде възстановен, но е планирано изграждането на нов. По думите ѝ сградата за спортна гимнастика най-вероятно ще бъде реновирана, ще има и Спортен диспансер. Освен това е планирано оформянето на голям площад – обществено пространство за различни инициативи. Целият този модел би могъл да осигури устойчиви финансови постъпления за издръжката на стадиона, без да се натоварва общинският или държавният бюджет, изтъкна Шабан. Тя посочи още, че средствата от вдигането на капитала на дружеството са само за довършване на стадиона, като за останалите проекти дружеството тепърва ще търси финансиране.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    8 1 Отговор
    Като асвабадят Варна ще им вземат Химимпорта.

    16:35 24.02.2026

  • 2 Тома

    17 0 Отговор
    На стадиона от години работят трима човека а ТИМ рапродадоха терените около стадиона за строеж на кооперацията като че годината ще е 2127

    16:46 24.02.2026

  • 3 Левскар

    7 1 Отговор
    Виртуална козирка ще има ли?

    16:48 24.02.2026

  • 4 пенсионер от Варна

    3 0 Отговор
    😂😂🤣🤣😢😢💩💩💩💩💩💩 !!!

    16:55 24.02.2026

  • 5 Таки Стакев

    4 1 Отговор
    То в шоплука като няма козирка не значи че и във Варна няма да има, то на селяндурите аграри пристигнали в шоплука са им достатъчни и мушами.

    17:13 24.02.2026

  • 6 Перата

    1 0 Отговор
    До 1.Като се нахакат още аму--и в шоплука и да ви перат в г--а, тамън ще станете европейци.

    17:16 24.02.2026

  • 7 Лост

    8 1 Отговор
    Ковачев,ако искаш може да се хванем на бас,че няма да е готов и през 2028 година.

    17:16 24.02.2026

  • 8 Спиров

    1 1 Отговор
    До 7.Що не си гледаш пропадналия шоплук и селянията в него.

    17:19 24.02.2026

  • 9 Иво

    1 1 Отговор
    Стана тя, епъците, кекъците, чекъците, мекъците да дават оценка какво става във Варна. Гледайте си там шоплука, се--ри.

    17:21 24.02.2026

  • 10 Тоню

    1 2 Отговор
    Шопските цър--ли само като чуят Варна, начело с великия им вожд и пръв ръководител, все едно че си им бръкнал с боксова ръкавица в г--а с въртеливо движение.

    17:24 24.02.2026

  • 11 Перо

    1 1 Отговор
    До 1. Не знам от кои селия си отишъл в софия, обаче нас ще на асвабадят, а вас незнам как е на мюсюлмански ша ва а--т.

    17:59 24.02.2026

  • 12 Златимир

    2 0 Отговор
    Цялата дъндания точно сега е за да не мрънкат хората от планираните три 20 етажни блока на мястото на паркинга на стадиона под Кауфланд

    19:02 24.02.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор
    таА картинка я гледам вече ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ❗
    Последният мач беше.... през миналия век❗
    Започнаха уж ЛЕКА РЕКОНСТРУКЦИЯ при която да обърнат игралното поле вместо изток-запад на
    север-юг , щото слънцето блестяло в очите на вратарите❗

    19:10 24.02.2026

  • 14 Иванов

    1 0 Отговор
    Друго щеше да бъде във Варна ако не са ТИМ, ами Статуквото от София, тогава всичко щеше да бъде окей, нямаше да има корупция, всичко щеше да бъде прозрачно само фойеверки за стадиона всенародни празненства и рязане на лентички.

    19:17 24.02.2026

  • 15 Сзо

    2 0 Отговор
    Този стадион няма да бъде построен НИКОГА. Целта им беше да вземат земята около стадиона и да я застроят с блокове (което и стана). В един момент ще кажат, ще в такъв гъсто населен жилищен район няма как да има открит стадион, защото ще се вдига много шум на живущите. Заедно с общината ще намерят някой нов парцел извън града за стадион, а на мястото на този ще построят още блокове.

    19:27 24.02.2026

  • 16 Петров

    1 0 Отговор
    Е тъй де, друго щеше да бъде ББ ако беше посетил 350-400 хилядната Варна, вместо оня ден да отиде в 150 хилядния Бургас, който въздигаше откакто е на власт и тогава беше 190 хиляди и незнам защо спадна толкова много и се наложи най-големия кмет у Бг, да напише сумати и села и малки градчета за квартали на Бс по на 20-30 километра през ниви и гори.

    19:35 24.02.2026

  • 17 Стоянов

    0 0 Отговор
    До 15. Ти не виждаш ли че всички трибуни са построени и се извършват довършителни работи които никак не са малко, според тебе сега трябва да събарят ли, какви блокове и кооперации те гонят. Не може ли да злобеете и поне да не пишете глупости.

    19:39 24.02.2026

  • 18 Собственика

    2 0 Отговор
    Е отново ТИМ чрез Химимпорт, това е тяхна фирма ! Честито на Варненци, първи частен град!

    19:39 24.02.2026

  • 19 Първан

    2 0 Отговор
    До 18. Дай боже да нямаме нищо общо със шоплука.

    19:48 24.02.2026

  • 20 Софка

    1 1 Отговор
    До 18. Благодарим, гледайте си там държавата на ДП.

    19:51 24.02.2026

  • 21 n√Варна

    1 0 Отговор
    Строежът на стадиона ще влезе в Книгата за рекордите на Гинес – започнат е през 2007- ма година!
    В нормалните държави такъв стадион го строят за до 2-3 години, а може би и за по-малко.
    Направете сравнение със строежа на стадиона на ЦСКА.

    19:52 24.02.2026

  • 22 Стоян

    0 1 Отговор
    В заключение, при наште си у помашко у Гърцията, си ни е най-добре.

    19:56 24.02.2026

  • 23 Как ще ги стигнем

    1 0 Отговор
    В Ефес /до Измир/може да се види одеона – малък театър с покрив от 150г.сл.Хр. и амфитеатъра – с капацитет от 24 000 души, е считан за най – големия театър в древността.

    20:02 24.02.2026

  • 24 От стадиона

    1 0 Отговор
    От 2007 г. са построили една пейка!

    20:11 24.02.2026

  • 25 Явно

    2 0 Отговор
    Умишлено забавено с цел да се забрави , че стадиона трябваше да бъде построен от ТИМ в замяна получиха курорта Св Св Константин и Елена много декари земя дадена от лакоми и корумпирани политици! Всичко утихна за 2-3 години!

    20:12 24.02.2026

  • 26 Иванов

    1 0 Отговор
    До 23. Имай в предвид че сегашните стадиони, съгласно изискванията на УЕФА, ФИФА, би следвало да имат седалки на известно разстояние една от друга. Васил Левски нац . стадион по старите изисквания побираше 65 000, по сегашните изисквания е за 44000 за футболни мачове. В древността футболни мачове е нямало, там като са се клали гладиаторите тия които са гледали можело е и да стоят един върху друг, аналог няма никакъв за сравнение.

    20:15 24.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове