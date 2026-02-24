Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Еманюел Макрон: Добре е да продължим инициативите! Но няма как да постигнем мир в Украйна в краткосрочен план
  Тема: Украйна

Еманюел Макрон: Добре е да продължим инициативите! Но няма как да постигнем мир в Украйна в краткосрочен план

24 Февруари, 2026 17:05 1 170 22

  • русия-
  • украйна-
  • еманюел макрон-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • нато

Макрон се изказа по време на видеоконферентен разговор със съюзници от "Коалицията на желаещите", които се събраха в Киев по повод четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна

Еманюел Макрон: Добре е да продължим инициативите! Но няма как да постигнем мир в Украйна в краткосрочен план - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е "много скептично" настроен към възможността за постигане на мир в Украйна в краткосрочен план, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Макрон се изказа по време на видеоконферентен разговор със съюзници от "Коалицията на желаещите", които се събраха в Киев по повод четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна.

"Много съм скептичен, меко казано, към възможността за постигане на мир в краткосрочен план", каза Макрон в началото на срещата.

"Добре е да продължим инициативите" за мирни преговори, но "няма воля от руската страна да постигне мир", обясни той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Цирк

    20 1 Отговор
    Тези как се хванали като мъж и жена на първа среща пред родителите на булката 🤪.

    Коментиран от #5, #7

    17:08 24.02.2026

  • 3 Хасан Хамбург

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Ти ще ми първи ...

    17:11 24.02.2026

  • 4 Пич

    21 1 Отговор
    Отново разиграват Русия за да не бърза, и това им дава време да доставят на фашистите ядрени компоненти!!! Русия трябва да се задейства бързо, защото онези малоумнци ако употребят ядрено оръжие, на никой няма да бъде смешно!!!

    Коментиран от #10

    17:13 24.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Няма вече шарани

    16 1 Отговор
    "няма воля от руската страна да постигне мир", демек свършиха баламурниците да вярват на празните приказки на Запада

    17:15 24.02.2026

  • 7 Ти па

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Цирк":

    Тези са се хванали като снахи, къде чекат да дойде мъж да ги оно ди...

    17:16 24.02.2026

  • 8 Омбре

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Много точен коментар. С няколко думи си описал всичко.

    17:20 24.02.2026

  • 9 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Трудно е да има преговори с рашист кагебист който си въобразява ,че е хванал Господ за шлифера !

    Коментиран от #12

    17:22 24.02.2026

  • 10 Лука

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    17:26 24.02.2026

  • 11 Належащо е френската кокошка

    10 1 Отговор
    да даде заден ход който й е присъщ и прозира в тази статия защото мито един гражданин от Европейския съюз няма да е приятно да диша радиация.
    Определено западна Европа и европейският съюз се превръщат в токсично място за живот.
    Вие замисляте ли се и на какво мнение с теб

    17:31 24.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Условията пак бяха

    2 8 Отговор

    До коментар #12 от "А спомняш ли си, че":

    кьорави.
    Русия искаше подарък земя, дето не можеше да я завоюва.

    17:40 24.02.2026

  • 14 Четири години

    2 1 Отговор
    не са малко време за постигане на мир в Украйна.

    Коментиран от #21

    17:43 24.02.2026

  • 15 Тридневно СВО

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Напред Братя
    Напред На Нож на Щит
    1700 километра сме завзели 2025 година 2026 украйна си взе 800 пак сме на кяр 900 километра
    Урааааааааааааааа

    Коментиран от #18

    17:51 24.02.2026

  • 16 Железен

    5 0 Отговор
    Макрон обича да го шляпат ........цветнокожи. Сега зарибява и зеленски.

    18:03 24.02.2026

  • 17 Троянец

    7 0 Отговор
    Еманюел Макрон: Добре е да продължим инициативите!......От кога на кражбите и продажбите се казва "инициатива"?! Френските меки китки за толкова ли прости смятат останалата Европа.Наглостта и арогантността през 1940 им изиграха лоша шега с Австриеца.....сега ще е същото!Ей няма да се научат тези идИ @ти.......

    18:22 24.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Макрон се е поучил от наполеон

    3 0 Отговор
    И ще освободи украйна основана от ленин 1917 и ще брани полша основана 1944 година от ссср
    Руснаците сами ще се затрият щото путин научи рускините да не раждат

    19:01 24.02.2026

  • 20 Град Козлодуй

    4 0 Отговор
    Знаете ли колко ме боли папалюгата за Украина?!Ще си го преместя от единия крачол в другия!

    19:25 24.02.2026

  • 21 Троянец

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Четири години":

    Мир в Украйна ще има -когато и последния бандеровец бъде закопан в земята!

    19:27 24.02.2026

  • 22 Анонимен

    0 0 Отговор
    Не че няма как да постигнете мир в краткосрочен план, а не искате.

    19:40 24.02.2026

Новини по държави:
