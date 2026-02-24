Еманюел Макрон: Добре е да продължим инициативите! Но няма как да постигнем мир в Украйна в краткосрочен план

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е "много скептично" настроен към възможността за постигане на мир в Украйна в краткосрочен план, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Макрон се изказа по време на видеоконферентен разговор със съюзници от "Коалицията на желаещите", които се събраха в Киев по повод четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна.
"Много съм скептичен, меко казано, към възможността за постигане на мир в краткосрочен план", каза Макрон в началото на срещата.
"Добре е да продължим инициативите" за мирни преговори, но "няма воля от руската страна да постигне мир", обясни той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Цирк
Коментиран от #5, #7
17:08 24.02.2026
3 Хасан Хамбург
До коментар #1 от "Вашето мнение":Ти ще ми първи ...
17:11 24.02.2026
4 Пич
Коментиран от #10
17:13 24.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Няма вече шарани
17:15 24.02.2026
7 Ти па
До коментар #2 от "Цирк":Тези са се хванали като снахи, къде чекат да дойде мъж да ги оно ди...
17:16 24.02.2026
8 Омбре
До коментар #1 от "Вашето мнение":Много точен коментар. С няколко думи си описал всичко.
17:20 24.02.2026
9 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #1 от "Вашето мнение":Трудно е да има преговори с рашист кагебист който си въобразява ,че е хванал Господ за шлифера !
Коментиран от #12
17:22 24.02.2026
10 Лука
До коментар #4 от "Пич":Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
17:26 24.02.2026
11 Належащо е френската кокошка
Определено западна Европа и европейският съюз се превръщат в токсично място за живот.
Вие замисляте ли се и на какво мнение с теб
17:31 24.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Условията пак бяха
До коментар #12 от "А спомняш ли си, че":кьорави.
Русия искаше подарък земя, дето не можеше да я завоюва.
17:40 24.02.2026
14 Четири години
Коментиран от #21
17:43 24.02.2026
15 Тридневно СВО
До коментар #1 от "Вашето мнение":Напред Братя
Напред На Нож на Щит
1700 километра сме завзели 2025 година 2026 украйна си взе 800 пак сме на кяр 900 километра
Урааааааааааааааа
Коментиран от #18
17:51 24.02.2026
16 Железен
18:03 24.02.2026
17 Троянец
18:22 24.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Макрон се е поучил от наполеон
Руснаците сами ще се затрият щото путин научи рускините да не раждат
19:01 24.02.2026
20 Град Козлодуй
19:25 24.02.2026
21 Троянец
До коментар #14 от "Четири години":Мир в Украйна ще има -когато и последния бандеровец бъде закопан в земята!
19:27 24.02.2026
22 Анонимен
19:40 24.02.2026