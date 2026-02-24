Новини
Жоан Лапорта: ПСЖ даваше 250 милиона евро за Ламин Ямал

24 Февруари, 2026 17:01 643 3

Според него преди две години ПСЖ е предложил за крилото 250 милиона евро, но офертата е била отхвърлена

Снимка: БГНЕС
Президентът на Барселона Жоан Лапорта разкри подробности за неуспешния трансфер на възпитаника на академията Ламин Ямал. Според него преди две години ПСЖ е предложил за крилото 250 милиона евро, но офертата е била отхвърлена.

„Отказахме им. Той беше на 17 години - някои си помислиха, че сме луди!“, цитира Лапорта журналистът Фабрицио Романо, позовавайки се на Jijantes FC.

Ямал дебютира за първия отбор на Барселона през април 2023 г. на 15 години и 290 дни, превръщайки се в най-младия играч в историята на каталунците в Ла Лига. През сезон 2025/26 18-годишният играч има 33 участия във всички състезания, отбелязвайки 15 гола и давайки 14 асистенции.


  • 3 Тиква

    2 0 Отговор
    Колкото по бързо ще го махнат от Барселона, толкова по добре,клоун и нарцис,неймар и той се оказал предател.

    17:40 24.02.2026

