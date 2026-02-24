Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Съдийската комисия призна за груба грешка в мач от изминалия кръг

24 Февруари, 2026 15:33 1 021 0

Става дума за спестения червен картон на Ангел Грънчов от Спартак Варна в мача с Локомотив Пловдив, завършил 1:1

Съдийската комисия разгледа четири ситуации от изминалия кръг на efbet Лига в своята рубрика „На фокус“. Оказа се, че едно от отсъжданията е грешно - и на терен, и на ВАР. Става дума за спестения червен картон на Ангел Грънчов от Спартак Варна в мача с Локомотив Пловдив, завършил 1:1.

Незачетен гол за Черно море срещу Ботев Враца

Асен Чандъров отнема топката от Радослав Цонев чрез нарушение и организира контраатака, след което подава към Селсо Сидни, който вкарва. Фалът не е видян на терен от Валентин Железов и се стига до правилна намеса на Георги Кабаков от ВАР.

Червен картон за Добруджа срещу Монтана

Вашко Оливейра извършва нарушение срещу Филип Ежике. Играчът на Монтана стига първи до топката и е застъпен от бразилеца, който предотвратява чиста голова възможност. Първоначално съдията на терен Димитър Димитров не отсъжда нарушение, Драгомир Драганов на ВАР вижда явна и очевидна грешка, а решението правилно е променено - червен картон.

Спестен червен картон за Спартак Варна срещу Локомотив Пловдив

Ангел Грънчов удря с лакът в корема Лукас Риян. Главният съдия Геро Писков оценява ситуацията като пререкание с протнивников състезател, а не като проява на насилие. Волен Чинков на ВАР също не вижда проява на насилие. Решението е грешно. Грънчов трябва да получи червен картон.

Неотсъдена дузпа за Левски срещу ЦСКА 1948

Радослав Кирилов получава подаване в наказателното поле на „червените“, но е в засада. Радослав Гидженов оставя играта до финалната ѝ фаза и отсъжда дузпа за нарушение на №99, а Мирослав Иванов (асистент 1) вдига засада. Двамата спазват протокола, а ВАР разглежда и двете ситуации. Решението е правилно.


