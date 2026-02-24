Пентагонът: САЩ задържаха трети санкциониран петролен танкер

Американските въоръжени сили заловиха санкциониран петролен танкер в Индийския океан, след като го проследиха от водите на Карибския басейн, съобщава Ройтерс, позовавайки се на Пентагона. Това е третата подобна операция на САЩ, предава БТА.
Според публикация в "Екс" американските военни са се качили на борда на кораба „Берта“ през изминалата нощ. Танкерът е бил опитвал да заобиколи санкции, наложени на Иран.
Корабът, плаващ под флага на Островите Кук, е свързан с компанията Shanghai Legendary Ship Management Company Limited и попада под санкциите, наложени през януари 2020 г. от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.
Последното местоположение на кораба, регистрирано чрез системата AIS, е било на 24 февруари край Малдивите.
„През нощта американските сили извършиха без инциденти проверка, морска блокада и качване на борда на кораба „Берта“ в зоната на отговорност на Индо-тихоокеанското командване на САЩ (USINDOPACOM). Корабът е плавал в нарушение на наложените санкции и е опитал да избяга“, посочват от Пентагона. „От Карибско море до Индийския океан го проследихме и спряхме.“
От Пентагона уточниха, че три други кораба, опитали да избягат, вече са заловени, без да дават допълнителни подробности.
По-рано този месец САЩ са се качили на борда на танкера „Suezmax Aquila II“, а през януари е бил конфискуван петролният танкер „Маринера“, свързан с Венецуела.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Българското поколение от соца е най болно русофилско дърпащо страната назад и мечтаещо по соц.дефицита и празните магазини..
