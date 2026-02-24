Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пентагонът: САЩ задържаха трети санкциониран петролен танкер

24 Февруари, 2026 16:55 2 200 27

„Берта“ е проследен от Карибите до Индийския океан и задържан за нарушаване на санкции срещу Иран

Пентагонът: САЩ задържаха трети санкциониран петролен танкер - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американските въоръжени сили заловиха санкциониран петролен танкер в Индийския океан, след като го проследиха от водите на Карибския басейн, съобщава Ройтерс, позовавайки се на Пентагона. Това е третата подобна операция на САЩ, предава БТА.

Според публикация в "Екс" американските военни са се качили на борда на кораба „Берта“ през изминалата нощ. Танкерът е бил опитвал да заобиколи санкции, наложени на Иран.

Корабът, плаващ под флага на Островите Кук, е свързан с компанията Shanghai Legendary Ship Management Company Limited и попада под санкциите, наложени през януари 2020 г. от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.

Последното местоположение на кораба, регистрирано чрез системата AIS, е било на 24 февруари край Малдивите.

„През нощта американските сили извършиха без инциденти проверка, морска блокада и качване на борда на кораба „Берта“ в зоната на отговорност на Индо-тихоокеанското командване на САЩ (USINDOPACOM). Корабът е плавал в нарушение на наложените санкции и е опитал да избяга“, посочват от Пентагона. „От Карибско море до Индийския океан го проследихме и спряхме.“

От Пентагона уточниха, че три други кораба, опитали да избягат, вече са заловени, без да дават допълнителни подробности.

По-рано този месец САЩ са се качили на борда на танкера „Suezmax Aquila II“, а през януари е бил конфискуван петролният танкер „Маринера“, свързан с Венецуела.


  • 2 604

    26 9 Отговор
    После се чудете що граждански кораби се палят по пристанищата на украйнъ...

    16:58 24.02.2026

  • 3 ФАКТ

    35 9 Отговор
    Муууу крадат като за световно за къде са с 37 трилиона дълг

    16:59 24.02.2026

  • 6 Червените Хълмове

    3 12 Отговор
    Джендър това е момче или мъж с Женска Визия и кръгло лице отговарящо визуално на Жена

    17:03 24.02.2026

  • 8 За деня

    4 1 Отговор
    за годината?

    17:07 24.02.2026

  • 9 Сталин

    16 5 Отговор
    Пирати сър

    17:09 24.02.2026

  • 13 Курти

    7 7 Отговор
    Я копеите що не пишат тука,скука

    17:26 24.02.2026

  • 15 Червените Хълмове

    1 7 Отговор
    Малоумниците слагат плюс само на тези който се припознават това важи и за Зелени Хълмове

    17:29 24.02.2026

  • 16 Скоро маскалята ще рупат марули

    7 11 Отговор
    нов внос!

    17:35 24.02.2026

  • 17 Червен кхмер

    7 17 Отговор

    До коментар #1 от "Червените Хълмове":

    Българското поколение от соца е най болно русофилско дърпащо страната назад и мечтаещо по соц.дефицита и празните магазини..

    17:41 24.02.2026

  • 18 Някой

    23 5 Отговор
    Единствените законни международни санкции са от ООН. САЩ да си гледат на територията на САЩ и техни териториални води и нощи повече. Сега по какво се отличават от мутрите, освен че имат повече оръжие?

    17:41 24.02.2026

  • 19 Лост

    2 3 Отговор
    И сега ще ги паркират в Черно море.

    17:45 24.02.2026

  • 20 Пенчо доктора

    14 5 Отговор
    Кой дава право на червените вратове да налагат санкции и да конфискуват танкери и защо руснаците мълчат и не могат и те да налагат санкции?

    17:50 24.02.2026

  • 22 Фитки

    8 3 Отговор
    ко стана с танкера превозващ руски петрол за Куба ?
    Стига сте писали за нас раните американци на най-задръстения
    самолето носач , спял в Гърция за отпъшване на ке неф ните тръби ?

    18:35 24.02.2026

  • 23 Гошо

    12 2 Отговор
    Те САЩ ако не крадът не могат да живеят.Най големите терористи и пирати са те.

    18:55 24.02.2026

  • 26 Вой ната с Иран се отменя

    3 2 Отговор
    Най-големият яд рен са молетоносач на ФАЩ, плува в л а н а
    хттпс булгариа.невс-правда ком ворлд 2026 02 24 197180 хтмл
    цапано ду пе с тиква от СТРАХ !

    19:01 24.02.2026

  • 27 ха ха

    5 2 Отговор
    сащ не крадат чужд петрол , само го продават през техните фирми като не санкциониран

    19:04 24.02.2026