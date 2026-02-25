Новини
Отличиха Малена Замфирова за „Изгряващ талант на родния спорт“

25 Февруари, 2026 19:47 362 0

Тийнейджърката привлече вниманието на спортната общественост с впечатляващите си постижения в сноуборда

Отличиха Малена Замфирова за „Изгряващ талант на родния спорт“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сноубордистката Малена Замфирова бе отличена с престижната награда „Изгряващ талант на родния спорт“.

Това признание тя получи на бляскавата церемония „Спортист на годината 2025“, която събра елита на българския спорт.

Тийнейджърката, която вече привлича вниманието на спортната общественост с впечатляващите си постижения, бе удостоена с отличието лично от Георги Бобев – вицепрезидент на Българската федерация по ски.

С този жест организаторите подчертаха значимостта на младите надежди и тяхната роля в бъдещето на българския спорт.


