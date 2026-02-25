Отличиха Малена Замфирова за „Изгряващ талант на родния спорт“

Сноубордистката Малена Замфирова бе отличена с престижната награда „Изгряващ талант на родния спорт“.

Това признание тя получи на бляскавата церемония „Спортист на годината 2025“, която събра елита на българския спорт.

Тийнейджърката, която вече привлича вниманието на спортната общественост с впечатляващите си постижения, бе удостоена с отличието лично от Георги Бобев – вицепрезидент на Българската федерация по ски.

С този жест организаторите подчертаха значимостта на младите надежди и тяхната роля в бъдещето на българския спорт.