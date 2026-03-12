Малена Замфирова претърпя нова хирургична интервенция след тежкия инцидент в Чехия

Сноубордистката Малена Замфирова премина през нова хирургична процедура, съобщи Георги Бобев – вицепрезидент на Българската федерация по ски, цитиран от БГНЕС. Операцията, извършена в областта на рамото, дава надежда, че това ще бъде последната необходима интервенция за младата спортистка.

„Вчера лекарите оперираха рамото ѝ. Надяваме се, че повече няма да се налагат подобни процедури“, сподели Бобев. Той уточни, че рехабилитацията ще започне на по-късен етап, тъй като Малена все още е прикована на легло и възстановяването ѝ изисква време и търпение.

Вицепрезидентът на БФ Ски коментира и възможността Замфирова да бъде транспортирана обратно в България. „Първоначално лекарите прогнозираха, че ще бъде изписана след около три седмици. Засега е изминала само една. Все още не сме обсъждали връщането ѝ у дома, но федерацията е готова да окаже пълна подкрепа, когато моментът настъпи. Всеки ден се молим за нейното пълно възстановяване“, допълни Бобев.

Припомняме, че Малена Замфирова пострада сериозно, след като бе ударена в гръб от скиор по време на тренировка в чешкия зимен курорт Шпиндлерув Млин, където се подготвяше за участие в старт от Световната купа по сноуборд. На 9 март в болница в Грац, Австрия, Замфирова претърпя шестчасова операция, при която лекарите успешно възстановиха раздробената ѝ бедрена кост, фиксираха таза и премахнаха външните фиксатори, стабилизиращи засегнатите зони. По думите на водещия хирург, интервенцията е преминала по план и без усложнения.

След първата операция бащата на Малена – Анатолий Замфиров, изрази оптимизъм, че дъщеря му ще може да проходи без патерици и да започне активна рехабилитация в рамките на шест месеца.

Екипът на нашата медия пожелава на Малена Замфирова бързо и успешно възстановяване, а спортната общност продължава да я подкрепя в този труден момент.