Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Малена Замфирова претърпя нова хирургична интервенция след тежкия инцидент в Чехия

Малена Замфирова претърпя нова хирургична интервенция след тежкия инцидент в Чехия

12 Март, 2026 15:41 265 1

  • малена замфирова-
  • операция-
  • сноуборд-
  • инцидент-
  • възстановяване-
  • българска федерация по ски-
  • шпиндлерув млин-
  • грац-
  • спортни новини

Операцията е извършена в областта на рамото

Малена Замфирова претърпя нова хирургична интервенция след тежкия инцидент в Чехия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сноубордистката Малена Замфирова премина през нова хирургична процедура, съобщи Георги Бобев – вицепрезидент на Българската федерация по ски, цитиран от БГНЕС. Операцията, извършена в областта на рамото, дава надежда, че това ще бъде последната необходима интервенция за младата спортистка.

„Вчера лекарите оперираха рамото ѝ. Надяваме се, че повече няма да се налагат подобни процедури“, сподели Бобев. Той уточни, че рехабилитацията ще започне на по-късен етап, тъй като Малена все още е прикована на легло и възстановяването ѝ изисква време и търпение.

Вицепрезидентът на БФ Ски коментира и възможността Замфирова да бъде транспортирана обратно в България. „Първоначално лекарите прогнозираха, че ще бъде изписана след около три седмици. Засега е изминала само една. Все още не сме обсъждали връщането ѝ у дома, но федерацията е готова да окаже пълна подкрепа, когато моментът настъпи. Всеки ден се молим за нейното пълно възстановяване“, допълни Бобев.

Припомняме, че Малена Замфирова пострада сериозно, след като бе ударена в гръб от скиор по време на тренировка в чешкия зимен курорт Шпиндлерув Млин, където се подготвяше за участие в старт от Световната купа по сноуборд. На 9 март в болница в Грац, Австрия, Замфирова претърпя шестчасова операция, при която лекарите успешно възстановиха раздробената ѝ бедрена кост, фиксираха таза и премахнаха външните фиксатори, стабилизиращи засегнатите зони. По думите на водещия хирург, интервенцията е преминала по план и без усложнения.

След първата операция бащата на Малена – Анатолий Замфиров, изрази оптимизъм, че дъщеря му ще може да проходи без патерици и да започне активна рехабилитация в рамките на шест месеца.

Екипът на нашата медия пожелава на Малена Замфирова бързо и успешно възстановяване, а спортната общност продължава да я подкрепя в този труден момент.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Пиян украински дезертьор осакати хубавото момиче.

    15:45 12.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове