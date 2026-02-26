Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Капитанът на Ювентус се разплакал след отпадането от Шампионската лига

26 Февруари, 2026 10:48 739 0

„Бианконерите“ загубиха гостуването в Истанбул с 2:5, но в редовното време на реванша стигнаха до 3:0

Капитанът на Ювентус се разплакал след отпадането от Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Капитанът на Ювентус - Мануел Локатели призна, че се е разплакал след отпадането от Галатасарай в Шампионската лига. „Бианконерите“ загубиха гостуването в Истанбул с 2:5, но в редовното време на реванша стигнаха до 3:0, въпреки че почти цяло второ полувреме играха с 10 души. и пратиха мача в продължения. В тях италианците пропуснаха няколко положения, а в същото време допуснаха два гола.

„Честно казано, разплаках се след мача. Наистина вярвахме, че ще успеем. Вложихме сърцето и душата си в този мач, дори повече от това.

Инцидентът в първия мач (б.р. в Истанбул Ювентус също остана с 10 души през второто полувреме) усложни нещата, но сега искам да благодаря на всички от дъното на сърцето си. Атмосферата на стадиона беше невероятна, вечери като тази са незабравими. Попихме цялата тази енергия от феновете.

Дадохме всичко от себе си. Това е нещо, което трябва да вземем със себе си в бъдещето. Това е Ювентус, който искахме да видим, този, който винаги трябва да бъдем. Винаги трябва да се стремим да играем на това ниво. На прав път сме и не трябва да губим вяра“, каза развълнуваният Локатели.


