Новини
Спорт »
Световен футбол »
Треньорът на Аталанта: Този обрат влиза в историята

Треньорът на Аталанта: Този обрат влиза в историята

26 Февруари, 2026 09:29 692 0

  • аталанта-
  • рафаеле паладино-
  • борусия дортмунд-
  • шампионска лига-
  • футбол

Щастливи сме

Треньорът на Аталанта: Този обрат влиза в историята - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на Аталанта Рафаеле Паладино беше много щастлив след историческата победа с 4:1 над Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига, която дойде след загуба с 0:2 в първия мач.

„Този мач ще влезе не само в историята на Бергамо и в паметта на феновете на Аталанта, но и в историята на италианския футбол. Постигнахме обрат, който ще остане в историята на футбола. Щастливи сме“, заяви наставникът.

„Това беше може би най-добрият ни мач, откакто съм начело на отбора, и ще остане в паметта ми завинаги. Клубът заслужи тези прекрасни емоции“, добави той.

„Чух много коментари за италианския футбол, често не особено приятни. Смятам, че той се нуждае от защита, особено в самата страна. Твърде критични сме, когато нещата не вървят добре. Трябва да бъдем малко по-конструктивни, по-позитивни, и днес го доказахме", продължи Паладино.

„Вероятно днес никой не вярваше в нас и точно това казах на отбора: това беше невероятен обрат, който ще промени мнението на всички, които не ни вярваха“, завърши треньорът на Аталанта.

В следващия кръг Аталанта ще се изправи срещу Арсенал или Байерн (Мюнхен).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове