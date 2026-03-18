Треньорът на Реал Мадрид направи нещо феноменално в Шампионската лига

Уж временният треньор на Реал Мадрид Алваро Арбелоа стори нещо, което никой във футбола не е правил до момента.

Той елиминира последователно двама от най-големите треньори на нашето съвремие – Жозе Моуриньо и Пеп Гуардиола, като ги победи в четирите мача, по два съответно срещу Бенфика и Манчестър Сити.

Само Юрген Клоп и Диего Симеоне успяха да елиминират и двамата от Шампионската лига, но без да спечелят и двата мача.

„Не бих посмял да кажа, че мога да победя треньор като Гуардиола, който е изиграл почти 1000 мача в елита и е спечелил всички трофеи. Спечелихме благодарение на играчите. Като треньор анализираш противника и търсиш как да го нараниш. Но, както казах преди седмица, когато планът се получи, всичко става по-лесно и такива победи стават факт", обясни Арбелоа.