Новини
Спорт »
Световен футбол »
Треньорът на Реал Мадрид направи нещо феноменално в Шампионската лига

18 Март, 2026 17:32 661 0

  • жозе моуриньо-
  • пеп гуардиола-
  • футбол-
  • реал мадрид-
  • алваро арбелоа

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Уж временният треньор на Реал Мадрид Алваро Арбелоа стори нещо, което никой във футбола не е правил до момента.

Той елиминира последователно двама от най-големите треньори на нашето съвремие – Жозе Моуриньо и Пеп Гуардиола, като ги победи в четирите мача, по два съответно срещу Бенфика и Манчестър Сити.

Само Юрген Клоп и Диего Симеоне успяха да елиминират и двамата от Шампионската лига, но без да спечелят и двата мача.
„Не бих посмял да кажа, че мога да победя треньор като Гуардиола, който е изиграл почти 1000 мача в елита и е спечелил всички трофеи. Спечелихме благодарение на играчите. Като треньор анализираш противника и търсиш как да го нараниш. Но, както казах преди седмица, когато планът се получи, всичко става по-лесно и такива победи стават факт", обясни Арбелоа.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове