Наказание грози трима от стълбовете в състава на Ливърпул

18 Март, 2026 16:48 564 1

След разочароващата загуба с 0:1 в Истанбул миналата седмица, Ливърпул трябва да търси задължителен обрат пред пълните трибуни на „Анфийлд“

Мария Атанасова

Ливърпул се подготвя за решителен реванш от осминафиналите на Шампионската лига срещу Галатасарай тази вечер, но мениджърът Арне Слот има сериозен повод за притеснение отделно от самия резултат.

Трима от стълбовете в състава на „мърсисайдци“ – Върджил ван Дайк, Райън Гравенберх и Къртис Джоунс, са само на един жълт картон от наказание.След разочароващата загуба с 0:1 в Истанбул миналата седмица, Ливърпул трябва да търси задължителен обрат пред пълните трибуни на „Анфийлд“. Ако успеят да елиминират турския гранд, „червените“ ще се изправят срещу действащия носител на трофея Пари Сен Жермен в повторение на миналогодишния сблъсък от същата фаза.

Големият проблем е, че евентуално официално предупреждение за някой от тримата застрашени футболисти довечера ще означава автоматично наказание за участие в първия мач от четвъртфиналите, ако Ливърпул преодолее Галатасарай тази вечер.

Капитанът Върджил ван Дайк получи първия си картон при загубата от ПСВ, а втория – миналата седмица в Турция.

Райън Гравенберх също е с два картона, като и двата бяха получени срещу Галатасарай през този сезон.

Къртис Джоунс пък бе официално предупреден срещу Интер и Галатасарай.

Жълтите картони в Шампионската лига се изчистват едва след четвъртфиналната фаза. Това означава, че застрашеното трио ще трябва да внимава в следващите три мача, за да избегне наказание.

В по-безопасна, но все пак деликатна ситуация са Доминик Собослай, Юго Екитике и Алексис Мак Алистър, които влизат в днешния сблъсък с по един жълт картон на сметката си.

Ливърпул ще разчита на магията на своя „Анфийлд“, за да поправи грешките от първия мач, в който само отмененият гол на Виктор Осимен ги спаси от още по-тежка задача за реванша.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анадолафийлд

    0 0 Отговор
    Турците ще продължат

    18:10 18.03.2026

