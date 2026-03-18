Ясен е състава за важните квалификации на България, имаме играчи от Вердер и Болоня

18 Март, 2026 16:01 473 0

  тодор янчев
  футбол
  национален отбор
  младежки национален отбор

На 27 март „лъвчетата“ гостуват на Гибралтар от 20:00 ч., а на 31 март приемаме Азербайджан от 19:00 ч. в Пловдив на стадион “Христо Ботев”

Мария Атанасова

Селекционерът на България U21 Тодор Янчев обяви списъка с повиканите футболисти за предстоящите европейски квалификации с Гибралтар и Азербайджан. На 27 март „лъвчетата“ гостуват на Гибралтар от 20:00 ч., а на 31 март приемаме Азербайджан от 19:00 ч. в Пловдив на стадион “Христо Ботев”.

Мачовете са много важни за нашия тим по пътя към европейското за младежи през 2027 г., тъй като сме четвърти в група В с актив от 7 точки, но вторият Чехия е с 10, колкото има и третият Шотландия. Лидер е Португалия с 15 пункта.
От тима ни отсъстват асовете Кристиян Балов (Славия), Мартин Георгиев (АЕК Атина), Берк Бейхан (Черно море), Росен Божинов (Пиза) и Никола Илиев (Ботев Пд), които бяха повикани от Александър Димитров в мъжкия национален тим за турнето до Индонезия.

Все пак в нашия тим има играчи от солидни чуждестранни отбори, като Вердер Бремен, Болоня, Славия Прага, от ЦСКА (Теодор Иванов) и от Левски (Асен Митков). Впечатление прави и повиквателната на големия талант на Локомотив Пловдив Севи Идриз.

СЪСТАВЪТ

ВРАТАРИ: Алекс Божев (Славия Прага), Стефан Смъркалев (Вердер), Пламен Андреев (Лех Познан);

ЗАЩИТНИЦИ: Теодор Иванов (ЦСКА), Мартин Георгиев (Спартак Варна), Никола Нейчев (Локо Сф), Михаил Полендаков (Шефилд Юнайтед), Тодор Павлов (Локо Пд), Димитър Папазов (Болоня), Ивайло Видев (Ботев Пд)

ХАЛФОВЕ: Петко Панайотов (ЦСКА), Цветослав Маринов (Спартак Варна), Иван Панков (Красава), Асен Митков (Левски), Антоан Стоянов (Ботев Враца), Георги Чорбажийски (Локо Пд);

НАПАДАТЕЛИ: Георги Лазаров (Черно море),. Васил Казълджиев (Славия), Борислав Рупанов (Гурник), Роберто Райчев (Славия), Николай Златев (Черно море), Борис Димитров (Монтана), Севи Идриз (Локо Пд);


