Бивш национал на Египет: Най-големият скандал в историята на футбола ще раздели Африка

18 Март, 2026 17:16 684 0

Сега всички ние изглеждаме като идиоти, а Африка заслужава повече

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият национал на Египет - Мидо, изригна срещу решението Купата на Африка да бъде присъдена служебно на Мароко. 43-годишният ексфутболист, който направи добра кариера в Европа с отборите на Аякс, Селта Виго, Олимпик Марсилия, Рома, Тотнъм, Мидълзбро, Уигън, Уест Хем и др., е носител на КАН през 2006 г.

"Решението да отнемеш купата на Сенегал и да я присъдиш на Мароко е най-големият скандал в историята на футбола и той ще раздели Африка.

Сега всички ние изглеждаме като идиоти, а Африка заслужава повече. Африканският футбол се нуждае от революция. Всички тези хора трябва да бъдат разкарани. Не утре, а днес.

Не съм против Мароко. Обичам тази държава, имам много марокански приятели, които обичам и уважавам. Стига бе, хора, това е прекалено. Загубихте на терена, а Сенегал бе по-добрия отбор. Те заслужиха да бъдат шампиони на Африка. Това е повече от ясно и вие го знаете. Исках да поздравя мароканските си приятели, но не мога да го направя за нещо, което сте спечелили в офис, а не на игрището", написа Мидо в своя профил в социалната мрежа Х.


Свързани новини


