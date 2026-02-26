Стойко Сакалев: Феноменалното попадение на Пиедраита е знак от съдбата за ЦСКА

Феноменалното попадение на Алехандро Пиедраита за ЦСКА срещу Славия, отбелязано с изключителен ножичен удар, възроди спомените за друг емблематичен гол отпреди 22 години - този на Стойко Сакалев срещу същия съперник.

Именно тези удивителни сходства провокираха бившия футболист на „армейците“ да сподели своите мисли пред DIEMA SPORT в предаването „Домът на футбола“.

Сакалев призна, че е гледал мача и гола в реално време, като веднага е усетил приликата между двете изпълнения.

„Гледах гола и мача, но нямах веднага информация за годините. Самото отиграване на Пиедрей обаче ме върна във времето, когато аз вкарах първия си гол за ЦСКА в първия си мач. Да, головете се различават, но имаше много голяма прилика“, заяви Сакалев.

„Много е трудно за един футболист да реагира в такава ситуация. В такъв момент нападателите единствено могат да импровизират и с това се получават такива красиви голове.“

„Ако гледаме знаците и както всички, може би по-голямата част от хората вярват в подобни неща, това означава, че ЦСКА е на много правилен път“, коментира той.

Сакалев припомни и периода, когато „армейците“ бяха отписани, заемайки 14-то място, но отново изрази убеждение: „Когато има процентна възможност, всичко може да се случи във футбола. Така че ЦСКА не трябва да бъде отписван, защото да, десет точки са голяма разлика, но не чакай да бъде голяма за един отбор като ЦСКА.“

„Виждам един такъв възход на клуба след зимната подготовка и мачовете, които ЦСКА изигра. Виждам едно доста сериозно подобрение, което се дължи на това, че Христо Янев работи правилно в този момент“, каза още Сакалиев.

„Като треньор Христо Янев е човек, който изключително много добре умее да говори и е добър анализатор, психолог, мотиватор, който знае по какъв начин да мотивира всеки един футболист и има правилните решения за всеки един двубой.“

„Най-оптимистичното е, когато в клуба се работи правилно и има правилните футболисти, които се взимат като селекции. Да има правилният треньор, в случая Христо Янев, да му се даде време, за да може да направи точно този отбор, който ще стане шампион. Нещата, за които преди малко споменахме за стадиона, за условията, които се предлагат на футболистите на Панчарево, това са едни допълнителни фактори, които допринасят да бъдеш един велик клуб“, завърши бившият играч на „червените“.