Луис Енрике: Не ми е по вкуса да страдаме толкова, но това е футболът

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике беше критичен след равенството с Монако в плейофите на Шампионската лига. Двубоят на "Парк де Пренс" завърши 2:2 и парижани се класираха напред с общ резултат 5:4.

„Не ми харесва, когато на такова ниво се налага да страдаме толкова много, не ми е по вкуса, но това е футболът", заяви Луис Енрике.

"Имахме невероятно натоварен график, а Монако е наистина силен отбор и трябва да го признаем. През първото полувреме ни липсваше точност. Контролирахме целия мач, вкарахме два гола, което беше идеален резултат, но в последната ситуация допуснахме гол и стана опасно. Въпреки това сме доволни“, продължи испанският специалист.

"Важното е да се подобряваме постоянно. Нивото на турнира го изисква", обясни наставникът на парижани.

"Трябва да продължим да правим нещата, които ни носят успех. Готови сме да се изправим срещу всеки съперник. Нагласата ни не се е променила: във всяко състезание преследваме максимума", добави Луис Енрике.

На 1/8-финалите в Шампионската лига ПСЖ ще се изправи срещу Барселона или Челси.