Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Луис Енрике: Не ми е по вкуса да страдаме толкова, но това е футболът

Луис Енрике: Не ми е по вкуса да страдаме толкова, но това е футболът

26 Февруари, 2026 09:56 549 0

  • луис енрике-
  • футбол-
  • псж-
  • шампионска лига-
  • монако

На 1/8-финалите в Шампионската лига ПСЖ ще се изправи срещу Барселона или Челси

Луис Енрике: Не ми е по вкуса да страдаме толкова, но това е футболът - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике беше критичен след равенството с Монако в плейофите на Шампионската лига. Двубоят на "Парк де Пренс" завърши 2:2 и парижани се класираха напред с общ резултат 5:4.

„Не ми харесва, когато на такова ниво се налага да страдаме толкова много, не ми е по вкуса, но това е футболът", заяви Луис Енрике.

"Имахме невероятно натоварен график, а Монако е наистина силен отбор и трябва да го признаем. През първото полувреме ни липсваше точност. Контролирахме целия мач, вкарахме два гола, което беше идеален резултат, но в последната ситуация допуснахме гол и стана опасно. Въпреки това сме доволни“, продължи испанският специалист.

"Важното е да се подобряваме постоянно. Нивото на турнира го изисква", обясни наставникът на парижани.

"Трябва да продължим да правим нещата, които ни носят успех. Готови сме да се изправим срещу всеки съперник. Нагласата ни не се е променила: във всяко състезание преследваме максимума", добави Луис Енрике.

На 1/8-финалите в Шампионската лига ПСЖ ще се изправи срещу Барселона или Челси.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове