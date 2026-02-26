Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ал-Насър с рагром, Роналдо с гол №965

26 Февруари, 2026 06:30 352 0

Тимът на Жорже Жезус демонстрира пълно превъзходство и не остави съмнения в разликата в класите, записвайки своя 11-и пореден успех във всички турнири

Ал-Насър с рагром, Роналдо с гол №965 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ал-Насър се завърна на първото място в Саудитската професионална лига, след като постигна убедителна победа с 5:0 при гостуването си на последния в класирането Ал-Найма. Тимът на Жорже Жезус демонстрира пълно превъзходство и не остави съмнения в разликата в класите, записвайки своя 11-и пореден успех във всички турнири.

Кристиано Роналдо даде началото на головия рецитал още в седмата минута, когато бе точен от дузпа. Това бе попадение номер 965 в професионалната кариера на португалската суперзвезда. Преди почивката гостите увеличиха преднината си с нови две попадения. Кингсли Коман се разписа от близка дистанция в 31-вата минута, а малко преди края на полувремето Иниго Мартинес вкара първия си гол за отбора с удар от около 25 метра, при който вратарят на домакините допусна изключително непохватна намеса. В началото на втората част Роналдо се отличи и с асистенция, подавайки на Садио Мане, който прати топката под напречната греда за 0:4. Крайният резултат бе оформен отново от Иниго Мартинес. Бившият защитник на Барселона засече отлично с глава центриране от корнер и изпрати топката в мрежата за втори път в мача.

Благодарение на този успех Ал-Насър отново окупира лидерската позиция във временното класиране, като вече води с две точки пред Ал-Ахли. Разликата с миналогодишния шампион Ал-Хилал пък се увеличи на три точки, което затвърди отличната форма на водения от Жезус състав.


