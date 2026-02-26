Ограничават движението по "Тракия" заради ремонт

Движението при 347-ия километър в посока София на автомагистрала „Тракия“ ще се осъществява в изпреварващата лента.
Причината е частичен ремонт на настилката. Временната организация ще остане в сила до 17:00 часа в петък.
От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват нужната дистанция.
