Ограничават движението по "Тракия" заради ремонт

Движението при 347-ия километър в посока София на автомагистрала „Тракия“ ще се осъществява в изпреварващата лента.

Причината е частичен ремонт на настилката. Временната организация ще остане в сила до 17:00 часа в петък.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват нужната дистанция.