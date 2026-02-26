Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ограничават движението по "Тракия" заради ремонт

26 Февруари, 2026 07:13

Временната организация ще остане в сила до 17:00 часа в петък

Ограничават движението по "Тракия" заради ремонт - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Движението при 347-ия километър в посока София на автомагистрала „Тракия“ ще се осъществява в изпреварващата лента.

Причината е частичен ремонт на настилката. Временната организация ще остане в сила до 17:00 часа в петък.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват нужната дистанция.


  • 1 мъкаааа

    2 0 Отговор
    Ограничават плащанията на деца,майки,пенсионери и болни хора заради ремонт на бюджета. Незапочнал ремонт,по-точно казано.

    07:24 26.02.2026

  • 2 Новина

    3 0 Отговор
    ще бъде, ако един ден няма ремонт на магистрала "Тракия".

    07:38 26.02.2026

  • 3 Селянин

    1 0 Отговор
    Вие нормални ли сте? Запишете си някъде и проверете. Това ограничение е от няколко години в авариината поради пропаднала авариина. Конусите изгниха и се разпаднаха от вятъра и слънцето. На всяка емисия по повечето радия се съобщава от две години, че там има ограничение. Знаците за ограничението ръждясаха от седене там.

    08:19 26.02.2026

  • 4 Селянин

    2 0 Отговор
    Миналата седмица нимах по магистралата. Това не е магистрала. Има огромни и много дълбоки дупки. Поне 1000 човека са за затвора заради това състояние. Като започнем от краденето при строежа, корупцията при приемането и краденето при подръжката и ремонтите. После като се пречукаш ти пишат несъобразена скорост и това е. Да не се чешете после, що не се връщат българите. не е за пари, а заради такива неуредици и корупция навсякъде. И не е виновна зимата. И другаде има зима, и магистралите не мърдат с деситилетия.

    08:22 26.02.2026

  • 5 си пън

    0 0 Отговор
    сигур амерски смолети ще кацат

    08:31 26.02.2026

