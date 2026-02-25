Новини
Пари Сен Жермен оцеля срещу Монако и се класира за осминафиналите на Шампионската лига

25 Февруари, 2026 23:59

Следващият съперник за френския тим ще бъде някой измежду Барселона и Челси

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен си осигури място сред най-добрите 16 в Шампионската лига, елиминирайки коравия тим на Монако след равенство 2:2 в реванша от плейофната фаза. Въпреки минималната си преднина от първия двубой (3:2), възпитаниците на Луис Енрике подходиха небрежно и едва не си изпатиха.

Още от първия съдийски сигнал гостите от Княжеството наложиха високо темпо и създадоха куп опасности пред вратата на Сафонов, който на няколко пъти спаси парижани от сигурен гол.

В края на първата част домакините най-сетне се събудиха и започнаха да атакуват по-настойчиво, но съдбата им изигра лоша шега – Монако откри резултата чрез Мане Аклиуш, който се възползва от отлична асистенция на Мамаду Кулибали. Така общият резултат бе изравнен и напрежението нарасна до краен предел.

Втората част започна с истинска драма – Кулибали, който по-рано бе герой за Монако, се превърна в антигерой, след като си изкара два жълти картона в рамките на четири минути и остави тима си с човек по-малко.

Парижани не пропуснаха да се възползват – след изпълнение на свободен удар Дуе проби по фланга и подаде на Маркиньос, който изравни резултата.

Само няколко минути по-късно Хакими отправи далечен удар, вратарят Кьон не се намеси убедително, а Хвича Кварацхелия бе на точното място, за да довкара топката за пълния обрат – 2:1 за ПСЖ.

В добавеното време резервата Джордан Тезе изравни за Монако, но този гол се оказа недостатъчен за гостите, които напускат турнира с високо вдигната глава.

Пари Сен Жермен продължава напред и ще научи следващия си съперник измежду европейските грандове Барселона и Челси.


