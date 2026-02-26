Челси следи внимателно ситуацията около Кристиано Роналдо

Челси наблюдава отблизо развитието около бъдещето на Кристиано Роналдо в Ал Насър, на фона на спекулациите, че португалската звезда може да потърси изход от Саудитска Арабия, съобщава “Football Insider”.

Според информацията, „сините“ са сред малкото клубове в Европа, които реално могат да си позволят подобна сделка от финансова гледна точка. Освен чисто спортния аспект, на „Стамфорд Бридж“ разглеждат евентуалното привличане на Роналдо и като стратегически ход с мащабен маркетингов ефект.

От клуба вярват, че подобен трансфер би донесъл огромни приходи от продажба на фланелки, глобално медийно внимание и засилване на бранда на Челси на международните пазари.

Засега няма официални преговори, но развитието на ситуацията около бъдещето на Роналдо може да се превърне в една от най-интригуващите трансферни теми през следващите месеци.