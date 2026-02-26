Реал Мадрид обърна Бенфика и продължава напред в Шампионската лига

Реал Мадрид демонстрира характер и воля, за да елиминира Бенфика с общ резултат 3:1 и да си осигури място сред най-добрите 16 в Шампионската лига. „Белият балет“ се наложи с 2:1 в реванша на „Сантяго Бернабеу“, въпреки че португалските „орли“ първи откриха резултата и поставиха домакините под напрежение.

В 14-ата минута гостите от Лисабон изненадаха мадридчани с бърза атака. След прецизна комбинация Ричард Риос намери Вангелис Павлидис по дясното крило, който центрира остро в наказателното поле. Раул Асенсио не успя да изчисти топката, а Тибо Куртоа направи чудесно спасяване, но при добавката Рафа Силва бе безпогрешен – 0:1 за Бенфика.

Реал Мадрид обаче не се стъписа. Само две минути по-късно Федерико Валверде проби по фланга и подаде ниско към Орелиен Чуамени, който с мощен удар от границата на наказателното поле възстанови равенството – 1:1.

След почивката двата отбора продължиха да търсят победата. Валверде бе близо до втори гол за Реал, но ударът му премина покрай вратата.

В 60-ата минута Бенфика отново бе на крачка от попадение – Рафа Силва стреля опасно, но топката срещна напречната греда след рикошет.

В 71-ата минута Арнолд изведе Валверде, но уругваецът не намери целта. Малко след това тежък сблъсък между Раул Асенсио и Едуардо Камавинга наложи намесата на медицинския щаб. Асенсио напусна терена на носилка с предпазна яка, а Камавинга също бе заменен, но без сериозни последствия.

Десет минути преди края на редовното време Реал Мадрид нанесе решаващия удар. Валверде отне топката в центъра и с прецизен пас намери Винисиус, който надбяга защитата на Бенфика и с хладнокръвен удар по земя прати топката в мрежата – 2:1 за „кралете“!

С този успех Реал Мадрид си осигури място на 1/8-финалите, където ще срещне Спортинг Лисабон или Манчестър Сити.