Алекс Богданска показа новия си ултра модерен апартамент (ВИДЕО)

26 Февруари, 2026 07:31 2 370 26

  • алекс богданска-
  • нов апартамент-
  • жилище

Жилището да е със скромната площ от 65 квадратни метра

Алекс Богданска показа новия си ултра модерен апартамент (ВИДЕО) - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Александра Богданска избра първите гости в новия ѝ дом да бъдат нейните последователи. Преди да организира официално парти за приятели, тя покани виртуални си гости чрез видео в YouTube.

Моделът и инфлуенсър Александра Богданска показва крайния резултат от дългия ремонт на своето нов апартамент. Макар жилището да е със скромната площ от 65 квадратни метра, Александра е успяла да го превърне в изключително светъл, уютен и просторен оазис, където всеки сантиметър е използван с мисъл.



Първото предизвикателство в малкия апартамент е било как да се избегне усещането за теснота и липса на достатъчно място за съхраняване на вещи. Още от входа на новия ѝ дом се вижда портманто, проектирано така, че да скрие всички вещи и да поддържа реда вкъщи.

За да изглежда коридорът по-висок и светъл, Богданска разчита на дизайнер, който залага на умно решение с осветлението. Използвани са модерни лампи тип шини, съчетани със скрито LED осветление. Този трик визуално повдига тавана и придава дълбочина на пространството. Преходът между помещенията е плавен и благодарение на елегантните италиански врати, които нямат первази и рамки, сливайки се напълно с повърхността на стените.

В спалнята Александра се е доверила на пълната чистота – стаята е изцяло в бяло, което създава усещане за спокойствие и безкрайност. Белите стени и мебели обаче не изглеждат скучно, благодарение на внимателно подбраните детайли като огледалото с черна рамка и дизайнерския полилей. Най-личният акцент в тази стая е лампата, чиято форма наподобява цвете. Тя не е избрана случайно – дизайнерът е видял в този модел самото излъчване на Богданска – нежно, красиво и в постоянен цъфтеж.

Ако останалата част от апартамента е решена в спокойни тонове, то дневната зона крие малка цветна изненада. Най-ценното притежание на Алекс в новия дом са нейните шарени маси с меки, бъбрековидни форми. Разположени около дивана, те внасят пъстрота и артистичност.

Александра Богданска живее със своя приятел – певеца Мартин Светломиров. Двамата са във връзка от лятото на 2023 г., когато бяха забелязани за първи път заедно. Мартин и Алекс заедно се грижат и за сина на Богданска от Дани Петканов, когато Габриел не е при своя баща.

Александра и Даниел Петканов се разделиха официално през 2022 г., като разводът им стана факт по документи същата година. Инициатор на раздялата беше Даниел, който сподели, че е достигнал предела си поради различия в характерите и начина им на живот. За Александра решението беше шокиращо, тъй като не го е очаквала, но въпреки това двамата успяха да запазят добрия тон. Двамата поддържат приятелски отношения и прилагат споделено родителство, като си съдействат изцяло в отглеждането на сина им Габриел и присъстват заедно на всички важни за него събития.



