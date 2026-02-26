Алекс Богданска показа новия си ултра модерен апартамент (ВИДЕО)

Александра Богданска избра първите гости в новия ѝ дом да бъдат нейните последователи. Преди да организира официално парти за приятели, тя покани виртуални си гости чрез видео в YouTube.
Моделът и инфлуенсър Александра Богданска показва крайния резултат от дългия ремонт на своето нов апартамент. Макар жилището да е със скромната площ от 65 квадратни метра, Александра е успяла да го превърне в изключително светъл, уютен и просторен оазис, където всеки сантиметър е използван с мисъл.
Първото предизвикателство в малкия апартамент е било как да се избегне усещането за теснота и липса на достатъчно място за съхраняване на вещи. Още от входа на новия ѝ дом се вижда портманто, проектирано така, че да скрие всички вещи и да поддържа реда вкъщи.
За да изглежда коридорът по-висок и светъл, Богданска разчита на дизайнер, който залага на умно решение с осветлението. Използвани са модерни лампи тип шини, съчетани със скрито LED осветление. Този трик визуално повдига тавана и придава дълбочина на пространството. Преходът между помещенията е плавен и благодарение на елегантните италиански врати, които нямат первази и рамки, сливайки се напълно с повърхността на стените.
В спалнята Александра се е доверила на пълната чистота – стаята е изцяло в бяло, което създава усещане за спокойствие и безкрайност. Белите стени и мебели обаче не изглеждат скучно, благодарение на внимателно подбраните детайли като огледалото с черна рамка и дизайнерския полилей. Най-личният акцент в тази стая е лампата, чиято форма наподобява цвете. Тя не е избрана случайно – дизайнерът е видял в този модел самото излъчване на Богданска – нежно, красиво и в постоянен цъфтеж.
Ако останалата част от апартамента е решена в спокойни тонове, то дневната зона крие малка цветна изненада. Най-ценното притежание на Алекс в новия дом са нейните шарени маси с меки, бъбрековидни форми. Разположени около дивана, те внасят пъстрота и артистичност.
Александра Богданска живее със своя приятел – певеца Мартин Светломиров. Двамата са във връзка от лятото на 2023 г., когато бяха забелязани за първи път заедно. Мартин и Алекс заедно се грижат и за сина на Богданска от Дани Петканов, когато Габриел не е при своя баща.
Александра и Даниел Петканов се разделиха официално през 2022 г., като разводът им стана факт по документи същата година. Инициатор на раздялата беше Даниел, който сподели, че е достигнал предела си поради различия в характерите и начина им на живот. За Александра решението беше шокиращо, тъй като не го е очаквала, но въпреки това двамата успяха да запазят добрия тон. Двамата поддържат приятелски отношения и прилагат споделено родителство, като си съдействат изцяло в отглеждането на сина им Габриел и присъстват заедно на всички важни за него събития.
1 ТАЗИ НЯМА
07:35 26.02.2026
2 Еее...
Коментиран от #21
07:37 26.02.2026
3 Кой
07:40 26.02.2026
4 Защо
Коментиран от #6
07:42 26.02.2026
5 Битовизми
07:43 26.02.2026
6 Абе
До коментар #4 от "Защо":Може да не се износва, ама се разшляква, а при жените се цени малкото!
07:46 26.02.2026
7 Коста
Коментиран от #9
07:50 26.02.2026
8 Панелка
07:56 26.02.2026
9 Що си
До коментар #7 от "Коста":Мъчиш мозъчето да мисли чужди пари?
Сигурно защото нямаш свои!
07:56 26.02.2026
10 Новичок
Дъното на дъното на журналистиката.Пфу...
08:00 26.02.2026
11 Перо
08:04 26.02.2026
12 Епщайн
08:08 26.02.2026
13 тиквенсониада
08:10 26.02.2026
14 Хахо
08:11 26.02.2026
15 хихи
08:17 26.02.2026
16 Ричард Естес
08:17 26.02.2026
17 Патканов
08:17 26.02.2026
18 Извинете
08:21 26.02.2026
19 Любопитен
08:28 26.02.2026
20 Герп боклуци
08:29 26.02.2026
21 Любопитен
До коментар #2 от "Еее...":На Меган Фокс ли ти прилича тоя вaмпир?
Толкова, даже и е много... явно част от сумата е събрана с други способи, фиктивни фирми и т.н., нападжийте ще кажат.
08:30 26.02.2026
22 Гост
08:30 26.02.2026
23 Модерно
08:32 26.02.2026
24 И това е НОВИНА
08:32 26.02.2026
25 Наблюдаващ
08:36 26.02.2026
26 Накино
08:49 26.02.2026