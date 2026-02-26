Тотнъм чупи модела: готвят се сериозни инвестиции при оцеляване във Висшата лига

Собствениците на Тотнъм, съвместно със спортния директор Йохан Ланге, подготвят сериозна трансформация в структурата на клуба, която включва премахване на дългогодишната строга политика по отношение на заплатите. Промяната обаче ще бъде реализирана само ако „шпорите“ избегнат изпадане от Висшата лига, съобщава “Guardian”.

Към момента Тотнъм оперира с най-ниския бюджет за възнаграждения сред традиционните „големи шест“ в Англия. Според последните финансови отчети за сезон 2023/24 клубът е отчел разходи за заплати в размер на 222 милиона паунда – сума, която е малко над половината от тази на Манчестър Сити, където възнагражденията достигат 413 милиона паунда за същия период.

В ръководството на лондонския клуб смятат, че настоящата финансова рамка ограничава конкурентоспособността на отбора на трансферния пазар и при подновяването на договорите на ключови играчи. Затова през лятото се очаква цялостно преструктуриране, което да позволи по-гъвкава политика и привличане на по-висок клас футболисти.

Предстоящите месеци ще бъдат решаващи както за оцеляването на терена, така и за бъдещата посока на клуба извън него.