Бен Чилуел шокира с ритуала си преди мач: без храна, обърнати чорапи и шот

Бившият футболист на Челси Бен Чилуел направи любопитни разкрития за подготовката си преди двубой и призна, че рутината му е всичко друго, но не и стандартна. Английският защитник сподели, че никога не се храни преди мач, а започва подготовката си единствено с „шот“ от енергийна напитка.

След това следват масаж на задните бедра, стречинг и пълноценна загрявка, но най-интересната част са суеверията му. Чилуел никога не носи къси клинове под екипа си и винаги обува чорапа, предназначен за десния крак, първо на левия. Това е навик, който датира от спечелен мач в детските му години. Оттогава не е променял този ритуал.

Когато дойде време за обувките, той връзва връзките с четири или пет двойни възела, защото мрази да се развързват по време на игра.

Преди излизане на терена Чилуел докосва тревата, прави няколко високи колена, след което спринтира диагонално към феновете и обратно, преди отборът да се събере за последна мотивация.

„Не се моля – правя пространствена визуализация“, обяснява той, подчертавайки, че предпочита ментална подготовка пред религиозен ритуал. След това остава само да изчака първия съдийски сигнал.