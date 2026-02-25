Новини
Ювентус с амбициозен поглед към Алисон Бекер

25 Февруари, 2026 20:23 536 0

Бразилският вратар на Ливърпул в полезрението на "бианконерите"

Ювентус с амбициозен поглед към Алисон Бекер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианският футболен колос Ювентус насочва вниманието си към звездния вратар на Ливърпул – Алисон Бекер. Според авторитетното издание Gazzetta dello Sport, 33-годишният бразилски национал е попаднал сред приоритетните цели на торинския гранд за подсилване на вратарския пост.

Въпреки наличието на Микеле Ди Грегорио и Матия Перин, ръководството на "Старата госпожа" не е напълно удовлетворено от настоящата конкуренция под рамката и търси по-опитно и стабилно решение за номер едно. Именно тук се появява името на Алисон, който през следващото лято ще навлезе в последната година от договора си с "мърсисайдци" – факт, който може да улесни евентуален трансфер.

Любопитното е, че макар Алисон да продължава да бъде първи избор за страж, Ливърпул вече си осигури услугите на грузинския талант Гиорги Мамардашвили. Това допълнително разпалва слуховете за възможна раздяла между "червените" и бразилския вратар.

Ювентус не се ограничава само с една опция – клубът следи изкъсо и изявите на италианския национал Гилермо Викарио, който пази цветовете на Тотнъм.


Новини по спортове:
