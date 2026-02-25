Новини
Георги Иванов: Напоследък сме забравили за развитието на децата

25 Февруари, 2026 16:00 448 11

Президентът на БФС говори пред националната телевизия

Георги Иванов: Напоследък сме забравили за развитието на децата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

"В България сме фокусирани върху мъжкия футбол и сме забравили и за развитието на децата". Мнението изрази президентът на Българския футболен съюз - Георги Иванов. В интервю за БНТ той коментира как очакваната категоризация на клубовете ще спомогне за подобряването на работата с подрастващи.

„Положително ще бъде, че вече ще се работи по единна методика във всички детско-юношески школи, които влизат в тази категоризация. Дават се насоки на треньорите, дават се насоки на самия клуб, на база инфраструктура, на база тренировъчен процес, на база натоварване. Това се много важни неща за развитието на българския футбол“, каза президентът на БФС.

„Работят 130 федерации. Големи клубове работят с тази фирма, така че ние сме преценили като футболен съюз, че това е изключително важно, за да се промени основата, защото последните години сме обърнали пирамидата на обратно. За нас е важно мъжкия футбол, професионалния и сме забравили развитието на играчи“, добави Иванов.


  • 1 гонцу бейби....

    4 0 Отговор
    Всички магалити за за левски защото не могат да казват ЦСКА а викат Се Се Ка.

    Коментиран от #7

    16:03 25.02.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 1 Отговор
    Инджинерино мой!🦍🦍🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    16:08 25.02.2026

  • 3 Някой си

    2 2 Отговор
    Недей се тормози!В мъжките отбори бъка от чужденци,децата да се ориентират към друго.

    16:08 25.02.2026

  • 4 Истината

    7 2 Отговор
    Развитието на Гонзо е на ниво, много по ниско от това на децата.
    Рядко може да се срещне такъв ge бил !
    Огледало на властта на Боко и Шиши .

    16:10 25.02.2026

  • 5 Герак Митко

    7 1 Отговор
    Ама не си забравил да наредиш на съдиите за кой да свирят.

    16:11 25.02.2026

  • 6 Шестокланик

    7 1 Отговор
    Браво бе,генийй.Забравили сме децата.....сам ли достигна до извода???

    16:16 25.02.2026

  • 7 Левски 1914

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "гонцу бейби....":

    То няма такъв отбор, той ФАЛИРА!

    Коментиран от #8

    16:17 25.02.2026

  • 8 Бай Ганьо

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Левски 1914":

    Пак си забравил аповете днес

    16:22 25.02.2026

  • 9 Левскар

    3 1 Отговор
    Браво Гонзи, помогна. Левски са шампиони този сезон.

    16:24 25.02.2026

  • 10 Тио

    2 1 Отговор
    A добро утро! Добре, че те избрахме вчера за президен на БФС и сега го разбра! Нали ти отговаряше преди за развитието на футбола като еше при Бобито.... Оставка, мизерник нагъл!

    Коментиран от #11

    16:30 25.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

