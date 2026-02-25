Георги Иванов: Напоследък сме забравили за развитието на децата

"В България сме фокусирани върху мъжкия футбол и сме забравили и за развитието на децата". Мнението изрази президентът на Българския футболен съюз - Георги Иванов. В интервю за БНТ той коментира как очакваната категоризация на клубовете ще спомогне за подобряването на работата с подрастващи.
„Положително ще бъде, че вече ще се работи по единна методика във всички детско-юношески школи, които влизат в тази категоризация. Дават се насоки на треньорите, дават се насоки на самия клуб, на база инфраструктура, на база тренировъчен процес, на база натоварване. Това се много важни неща за развитието на българския футбол“, каза президентът на БФС.
„Работят 130 федерации. Големи клубове работят с тази фирма, така че ние сме преценили като футболен съюз, че това е изключително важно, за да се промени основата, защото последните години сме обърнали пирамидата на обратно. За нас е важно мъжкия футбол, професионалния и сме забравили развитието на играчи“, добави Иванов.
1 гонцу бейби....
Коментиран от #7
16:03 25.02.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
16:08 25.02.2026
3 Някой си
16:08 25.02.2026
4 Истината
Рядко може да се срещне такъв ge бил !
Огледало на властта на Боко и Шиши .
16:10 25.02.2026
5 Герак Митко
16:11 25.02.2026
6 Шестокланик
16:16 25.02.2026
7 Левски 1914
До коментар #1 от "гонцу бейби....":То няма такъв отбор, той ФАЛИРА!
Коментиран от #8
16:17 25.02.2026
8 Бай Ганьо
До коментар #7 от "Левски 1914":Пак си забравил аповете днес
16:22 25.02.2026
9 Левскар
16:24 25.02.2026
10 Тио
Коментиран от #11
16:30 25.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.