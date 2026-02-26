Новини
Австрийски медии разпалиха слухове, че Юрген Клоп напуска Ред Бул

26 Февруари, 2026 18:49 499 0

Ръководството на структурата ги опроверга

Австрийски медии разпалиха слухове, че Юрген Клоп напуска Ред Бул - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Австрийското издание *Salzburger Nachrichten* разпространи информация, че именитият германски специалист Юрген Клоп е на път да се раздели с Ред Бул. Новината предизвика истински фурор, тъй като само преди месец се появиха слухове, че Реал Мадрид е проявил интерес към бившия мениджър на Ливърпул и Борусия Дортмунд.

След като през 2022 година Клоп напусна легендарния „Анфийлд“, той пое ново предизвикателство – ръководната позиция на глобален футболен директор в структурата на Ред Бул. Въпреки че агентът му неведнъж е подчертавал, че Юрген се чувства отлично в тази административна роля, а самият Клоп не показва желание да се завърне на треньорската скамейка, слуховете за неговото напускане не стихват.

Ръководството на Ред Бул обаче реагира светкавично и категорично опроверга появилите се информации. Изпълнителният директор на компанията Оливер Минцлаф заяви пред Sky Sports DE: „Това са пълни глупости. Юрген Клоп е изключително ценен за нашия проект. Той влага сърце и душа, работи неуморно с нашите треньори и спортни директори, и продължава да развива уникалната футболна философия на Ред Бул. Убедени сме, че той е точният човек за тази позиция“.


