Димитър Бербатов: Трябва да направим думата "шампион" национален приоритет

Димитър Бербатов: Трябва да направим думата "шампион" национален приоритет

26 Февруари, 2026 12:24 372 8

  • димитър бербатов-
  • футбол-
  • спортист на годината-
  • спорт

Бившият нападател бе гост на церемонията по връчване на наградите за "Спортист на годината" за 2025-а и награди сноубордиста Тервел Замфиров, който остана четвърти

Димитър Бербатов: Трябва да направим думата "шампион" национален приоритет - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Димитър Бербатов, който вчера беше обявен за съветник на служебния премиер Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта, заяви че в рамките на следващата седмица до всяка федерация ще бъде спуснат въпросник, в който да бъдат посочени проблемите, пред които се изправят спортистите. Бившият нападател бе гост на церемонията по връчване на наградите за "Спортист на годината" за 2025-а и награди сноубордиста Тервел Замфиров, който остана четвърти.

"Искам да се обърна към ръководителите на спортните федерации в малко по-различна роля - вече като съветник на премиера по въпросите на младежта и спорта. Когато казваме спорт, ние правим асоциация с национална гордост. Но трябва да направим думата "шампион" национален приоритет. Това трябва да стане не само на думи, но и на цифри и дела. Затова и държавата трябва да подаде ръка, за да може спортът да продължава да твори шампиони", заяви Бербатов.

"По тази причина държавата ще влезе в интензивна комуникация със спортните федерации. В следващата седмица те ще получат по имейл документ с важни въпроси, касаещ развитието на спорта. Искаме да получим точна и ясна информация какво е положението в момента. Искаме да разберем какви са проблемите, с които се сблъсквате и какви трябва да бъдат решенията. Трябва да се разбере истината за спорта в момента, на базата на която да се гради една рамка. Надявам се бъдещото редовно правителство да стъпи на нея и да надгради, за да може да се работи за успехите на българския спорт", каза още голмайстор номер 1 в историята на националния отбор по футбол.

"Държавата трябва да бъде до спорта, да го финансира, но трябва да има прозрачност и професионализъм. Трябва да имаме една обща методика, а не успехите да бъдат рядко явление. За целта е нужен професионален модел, който може да се създаде от информацията, която вие работещите в спорта имате. Правим всичко в името на българския спорт", завърши Бербатов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 2 Отговор
    Митко Фибата и той ле стана пепедебеец?🌈🛴🥳🤣👍

    Коментиран от #4

    12:26 26.02.2026

  • 2 Барбалей

    5 2 Отговор
    Ей,ти какво нагло и лецемерно ко пеленце си

    12:27 26.02.2026

  • 3 Пенсиониран дипломат

    4 2 Отговор
    Ако имаш повече от три национални приоритета, значи НЯМАШ нито един!

    12:27 26.02.2026

  • 4 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Че той отдавна е такъв

    12:27 26.02.2026

  • 5 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    5 2 Отговор
    Мите,искаш ли да се пипкаме пак?

    12:28 26.02.2026

  • 6 Масовка

    4 1 Отговор
    Куха главо, няма как да има шампиони като няма спорт. От масовия, достъпен спорт излизат спортистите за да станат шампиони.

    12:34 26.02.2026

  • 7 Калмук

    3 1 Отговор
    Аз пък предлагам, да направим приоритет спортът за здраве ... а който иска шампиони, да им плаща от собствения джоб.

    12:37 26.02.2026

  • 8 Червените очички

    2 0 Отговор
    Онова друсаното ко каза по въпроса, горд ли е със себе си?

    12:43 26.02.2026

