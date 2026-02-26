Димитър Бербатов: Трябва да направим думата "шампион" национален приоритет

Димитър Бербатов, който вчера беше обявен за съветник на служебния премиер Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта, заяви че в рамките на следващата седмица до всяка федерация ще бъде спуснат въпросник, в който да бъдат посочени проблемите, пред които се изправят спортистите. Бившият нападател бе гост на церемонията по връчване на наградите за "Спортист на годината" за 2025-а и награди сноубордиста Тервел Замфиров, който остана четвърти.

"Искам да се обърна към ръководителите на спортните федерации в малко по-различна роля - вече като съветник на премиера по въпросите на младежта и спорта. Когато казваме спорт, ние правим асоциация с национална гордост. Но трябва да направим думата "шампион" национален приоритет. Това трябва да стане не само на думи, но и на цифри и дела. Затова и държавата трябва да подаде ръка, за да може спортът да продължава да твори шампиони", заяви Бербатов.

"По тази причина държавата ще влезе в интензивна комуникация със спортните федерации. В следващата седмица те ще получат по имейл документ с важни въпроси, касаещ развитието на спорта. Искаме да получим точна и ясна информация какво е положението в момента. Искаме да разберем какви са проблемите, с които се сблъсквате и какви трябва да бъдат решенията. Трябва да се разбере истината за спорта в момента, на базата на която да се гради една рамка. Надявам се бъдещото редовно правителство да стъпи на нея и да надгради, за да може да се работи за успехите на българския спорт", каза още голмайстор номер 1 в историята на националния отбор по футбол.

"Държавата трябва да бъде до спорта, да го финансира, но трябва да има прозрачност и професионализъм. Трябва да имаме една обща методика, а не успехите да бъдат рядко явление. За целта е нужен професионален модел, който може да се създаде от информацията, която вие работещите в спорта имате. Правим всичко в името на българския спорт", завърши Бербатов.