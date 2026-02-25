Радостин Василев разкритикува остро назначението на Димитър Бербатов: "Абсолютна трагедия!"

Вълна от коментари заля социалните мрежи, след като стана ясно, че легендарният футболист Димитър Бербатов ще заеме поста на съветник по въпросите на младежта и спорта към служебния премиер Андрей Гюров. Новината предизвика бурни реакции, а сред най-острите критици се открои бившият министър на младежта и спорта Радостин Василев.

Лидерът на партия МЕЧ не скри разочарованието си от решението на правителството. В коментар под официалната публикация на Министерския съвет във Facebook, Василев лаконично, но категорично определи назначението като „абсолютна трагедия“.

С думите си той ясно показа, че не одобрява избора на Бербатов за ключовата позиция, свързана с развитието на спорта и младежките политики в България.

Припомняме, че Димитър Бербатов ще има задачата да съдейства на премиера и кабинета при изготвянето и реализирането на стратегии за насърчаване на активния начин на живот, спортните дейности и подкрепата на младите хора у нас.

Въпреки богатия си опит на терена и международното признание, назначението му явно не среща единодушно одобрение сред политическите среди.