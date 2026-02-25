Новини
Радостин Василев разкритикува остро назначението на Димитър Бербатов: "Абсолютна трагедия!"

25 Февруари, 2026 19:24 1 515 38

  • димитър бербатов-
  • радостин василев-
  • спортен министър-
  • съветник по спорта-
  • андрей гюров-
  • министерски съвет-
  • младежки политики-
  • спорт в българия-
  • политически реакции

Темата за управлението на спорта в България остава изключително чувствителна и предизвиква разнопосочни мнения

Радостин Василев разкритикува остро назначението на Димитър Бербатов: "Абсолютна трагедия!" - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от коментари заля социалните мрежи, след като стана ясно, че легендарният футболист Димитър Бербатов ще заеме поста на съветник по въпросите на младежта и спорта към служебния премиер Андрей Гюров. Новината предизвика бурни реакции, а сред най-острите критици се открои бившият министър на младежта и спорта Радостин Василев.

Лидерът на партия МЕЧ не скри разочарованието си от решението на правителството. В коментар под официалната публикация на Министерския съвет във Facebook, Василев лаконично, но категорично определи назначението като „абсолютна трагедия“.

С думите си той ясно показа, че не одобрява избора на Бербатов за ключовата позиция, свързана с развитието на спорта и младежките политики в България.

Припомняме, че Димитър Бербатов ще има задачата да съдейства на премиера и кабинета при изготвянето и реализирането на стратегии за насърчаване на активния начин на живот, спортните дейности и подкрепата на младите хора у нас.

Въпреки богатия си опит на терена и международното признание, назначението му явно не среща единодушно одобрение сред политическите среди.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хаха

    11 9 Отговор
    "изготвянето и реализирането на стратегии за насърчаване на активния начин на живот, спортните дейности и подкрепата на младите хора у нас"

    Това ритнитопковец с подарена диплома за средно образУвание щял да прави.
    ХАХАХА!
    Съшият този който дуднеше някакви небивалици защо не бил учил английски в училище а?
    Байганьовците да са чели Ариго Саки какво казва за състезателните коне и жокеите.

    Да поканите още Стоичката, Насо Голия Дирник, Го-ньо и още поне 3-4 ритнитопковци!

    19:28 25.02.2026

  • 3 Сталин

    18 24 Отговор
    Бербатов е едно л@йняно петно ,също като цървула от Кауфланд

    Коментиран от #23

    19:29 25.02.2026

  • 4 Правилно решение

    25 19 Отговор
    Щом този говори против Бербатов, значи решението е правилно.

    19:29 25.02.2026

  • 5 и в забрава

    26 10 Отговор
    Тоз ангал има още 55 дена да се вихри като панаирджийска мечка .

    Коментиран от #22

    19:29 25.02.2026

  • 6 Откровен

    15 10 Отговор
    Пълна скръб е тоя Гюро?
    Дори голмайсторът на Тигрите не е назначавал ,,съотборник" когато бе Мин.председател...и то с пълен мандат !
    Ама виж и останалите...Надки...Шматки и т.н.
    На един вече още в първите минути му показаха ,,червен картон" даже...

    19:35 25.02.2026

  • 7 Еире

    8 3 Отговор
    Ние го уважаваме Бербатов,тез б Бг яката са ИЗТРЕЩЯЛИ.Нищо хубаво не я чака Бг.

    19:36 25.02.2026

  • 8 хаха

    11 7 Отговор
    "Мисирка: Наистина ли си се научил да говориш на английски език, докато си гледал този филм?

    Барбуков: Да, вярно е, защото вкъщи в България, докато растях, нямахме достъп до добро образование. Ето защо трябваше да измислиш нещо, за да подобриш познанията си."

    ХАХАХА! Горкото необразУвано ритнитопковче!

    Коментиран от #18

    19:39 25.02.2026

  • 9 Еире

    8 1 Отговор
    Чърчил е трябвало да бомбандира ОЩЕ И то много!!

    19:39 25.02.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    9 4 Отговор
    "Реализирането на стратегии за насърчаване активния начин на живот "


    Тези са за два месеца. Докато разберат какво имат по чекмеджетата на бюрата и трябва да си ходят. Какви стратегии ги гонят? Педофилите с ума сошли.

    19:44 25.02.2026

  • 11 Назначението на Бербатов не стреща

    5 4 Отговор
    Одобрение от мафиотските среди , в България политиците са мафиоти

    19:48 25.02.2026

  • 12 Премиерът да се заинтересува

    5 1 Отговор
    кои притежава нощните клубове особено в Студентски град и ги управлява чрез поставени лица и кой контролира разпространението на наркотиците в тях.
    Ще остане изненадан. Личности които подкрепят неговата партия

    19:50 25.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хмм

    3 2 Отговор
    Бербатов си лепна името пепедебеец

    19:50 25.02.2026

  • 15 Сащ

    6 3 Отговор
    Бербатов е голям талант и който говори лошо за него просто показва простотията на говорещия...

    19:50 25.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Боклуците на боклука

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Пълна подкрепа за единствения лидер":

    Този е пълен Шизофреник и мошеник, Руди гела Наркомана,заедно с Просташки

    19:54 25.02.2026

  • 18 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    по негово време вече е имало езикови и математически гимназии, истински елитарно образование, достъпно и за децата на обикновените хора, но има приемни изпити, има и сега

    Коментиран от #38

    19:54 25.02.2026

  • 19 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Бербатов дава съвети на служ.премиер без възнаграждение като в сладка приказка.
    Риска и отговорността си е изцяло за Гюров. Впечатляваща е партийната и правителствена опорка повтаряна като ехо: "сценаристи и прокурори"..."сценаристи и прокурори"...

    19:54 25.02.2026

  • 20 Тънък гел

    2 2 Отговор
    Стига циркаджилък Радо.Няма да видиш Парламент.

    19:54 25.02.2026

  • 21 Кой хубавия тогава

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тиквата+Шиши =💩":

    Ивелин Михайлов ли?

    19:56 25.02.2026

  • 22 Клекнал на тъча

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "и в забрава":

    4 5 месеца ще управлява.

    19:58 25.02.2026

  • 23 ПИШИ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    ЧЕ СИ ОТ ГОВЕДАТА
    СЪС СТАЛИН ЛИ ЩЕ СЕ СРАВНЯВАШ???

    19:59 25.02.2026

  • 24 СЗО

    0 1 Отговор
    Какви стратегии ще прави служебен министър???

    19:59 25.02.2026

  • 25 Цвете

    2 1 Отговор
    АБЕ И ТИ СИ НА ВСЯКА МАНДЖА МЕРУДИЯ, ЗАЩО? ТЕБЕ ЛИ ТРЯБВАШЕ ДА ИЗБЕРЕ? ПРЕСТАНИ ДА СЕ ИЗЛАГАШ.

    20:00 25.02.2026

  • 26 Ташж

    2 0 Отговор
    Довеждане , довижданеееее но последната сричка е да......

    20:00 25.02.2026

  • 27 БеГемот

    0 1 Отговор
    Само Кауфланда може да опрай и спорта и страната....

    20:01 25.02.2026

  • 28 Цвете

    2 1 Отговор
    АБЕ И ТИ СИ НА ВСЯКА МАНДЖА МЕРУДИЯ, ЗАЩО? ТЕБЕ ЛИ ТРЯБВАШЕ ДА ИЗБЕРЕ? ПРЕСТАНИ ДА СЕ ИЗЛАГАШ.

    20:01 25.02.2026

  • 29 Бегай

    4 1 Отговор
    Тоя мазен прошллиак ли ще коментира Бербатов?!
    Та се скрие в най-дълбокото намай.....

    20:01 25.02.2026

  • 30 Цвете

    3 1 Отговор
    АБЕ И ТИ СИ НА ВСЯКА МАНДЖА МЕРУДИЯ, ЗАЩО? ТЕБЕ ЛИ ТРЯБВАШЕ ДА ИЗБЕРЕ? ПРЕСТАНИ ДА СЕ ИЗЛАГАШ.

    20:01 25.02.2026

  • 31 Тервел

    1 1 Отговор
    Банго Васил с Меча

    20:02 25.02.2026

  • 32 Балон

    3 1 Отговор
    Тоя пък какво иска. Не може да се хване на малкия пръст на Бербатов.

    20:03 25.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Дедо

    1 3 Отговор
    Легендарният футболист Бербатов............това някаква шега ли е ? Легенди са Пеле, Марадона, Роналдо, Меси ......ама Бербатов да е легендарен е пародия .

    20:05 25.02.2026

  • 36 Балонът

    2 1 Отговор
    Тоя пък какво иска. Не може да се хване на малкия пръст на Бербатов. Народът да мисли за кого гласува, после да не се оплаква от депутатите.

    20:06 25.02.2026

  • 37 Ми то.....

    0 1 Отговор
    Гела завижда на бербатов , защото бил ритал топката много по добре от него и го искали да играе във Реал Мадрид ......ама той отказал ....защото тука крадял тройно повече !!!!!!

    20:06 25.02.2026

  • 38 математически пара-лелки

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    И за да се представиш с отличен успех на приемния изпит, няма как да си дете на обикновени родители, а трябва да си дете на заможни родители, които плащат за специализирани частни математически курсове или частни уроци.

    20:11 25.02.2026

